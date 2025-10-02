IND vs WI: ‘मुझे तो कुछ बताया ही नहीं…’, अचानक टेस्ट टीम की उपकप्तानी में बदलाव पर जडेजा ने तोड़ी चुप्पी

रवींद्र जडेजा का नाम मौजूदा समय में टेस्ट फॉर्मेट में दुनिया के श्रेष्ठ ऑलराउंडर्स में गिना जाता है। अहमदाबाद टेस्ट से पहले खेले 85 टेस्ट मैचों में जडेजा ने 5 शतक और 27 अर्धशतक लगाते हुए 3,886 रन बनाए हैं। उनका सर्वाधिक स्कोर नाबाद 175 रन है। वह 330 विकेट भी ले चुके हैं। एक पारी में 5 या उससे अधिक विकेट लेने की उपलब्धि वह 15 बार हासिल कर चुके हैं। 42 रन देकर 7 विकेट उनका श्रेष्ठ प्रदर्शन है। मौजूदा भारतीय टीम में वह सबसे अनुभवी खिलाड़ी हैं।