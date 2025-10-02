Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

IND vs WI: ‘मुझे तो कुछ बताया ही नहीं…’, अचानक टेस्ट टीम की उपकप्तानी में बदलाव पर जडेजा ने तोड़ी चुप्पी

इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के दौरान इंजर्ड हुए विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत की जगह रवींद्र जडेजा को भारतीय टीम का उप-कप्तान बनाया गया है। रवींद्र जडेजा का इंग्लैंड दौरे पर शानदार प्रदर्शन रहा था। उन्होंने 86 की बेहतरीन औसत से 516 रन बनाए थे, जिसमें 1 शतक और 5 अर्धशतक शामिल थे।

2 min read

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Oct 02, 2025

Ravindra-jadeja

इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में रवींद्र जडेजा ने शानदार प्रदर्शन किया है (Photo-BCCI)

India vs West Indies Test 2025: भारत और वेस्टइंडीज के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए जब टीम का ऐलान हुआ, तो रवींद्र जडेजा को ऋषभ पंत की जगह उपकप्तान बनाया गया। दिग्गज ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा ने कहा है कि वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज के दौरान उन्हें उप-कप्तानी मिलने की जानकारी नहीं थी। जडेजा ने गुरुवार से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में वेस्टइंडीज के खिलाफ शुरू हुए पहले टेस्ट के पहले ये चौंकाने वाला बयान दिया।

जडेजा को नहीं थी जानकारी

बीसीसीआई टीवी से बात करते हुए जडेजा ने कहा, "उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा। बस टीम की घोषणा की और मैंने देखा कि मेरे नाम के आगे उप-कप्तान लिखा है, मैं बहुत खुश था। एक खिलाड़ी के तौर पर, जब भी आप प्रबंधन, कप्तान और कोच की ओर से किसी तरह का कोई इशारा देखते हैं, तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। आपको अच्छा प्रदर्शन करने और टीम के साथ अपना अनुभव साझा करने में हमेशा खुशी होती है।"

उन्होंने आगे कहा, "एक खिलाड़ी के तौर पर यह मेरे लिए बहुत खास है। उन्होंने मुझे सम्मान दिया क्योंकि प्रबंधन, कप्तान और कोच ने मुझे कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारी देने का फैसला किया है। मुझे यह करने में बहुत खुशी है और जब भी टीम को मेरे अनुभव की जरूरत होती है और योजना के बारे में मुझसे कुछ कहने की जरूरत होती है, तो मैं हमेशा ऐसा करने के लिए तैयार रहता हूं।"

इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के दौरान इंजर्ड हुए विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत की जगह रवींद्र जडेजा को भारतीय टीम का उप-कप्तान बनाया गया है। रवींद्र जडेजा का इंग्लैंड दौरे पर शानदार प्रदर्शन रहा था। उन्होंने 86 की बेहतरीन औसत से 516 रन बनाए थे, जिसमें 1 शतक और 5 अर्धशतक शामिल थे।

टेस्ट क्रिकेट में शानदार रिकॉर्ड

रवींद्र जडेजा का नाम मौजूदा समय में टेस्ट फॉर्मेट में दुनिया के श्रेष्ठ ऑलराउंडर्स में गिना जाता है। अहमदाबाद टेस्ट से पहले खेले 85 टेस्ट मैचों में जडेजा ने 5 शतक और 27 अर्धशतक लगाते हुए 3,886 रन बनाए हैं। उनका सर्वाधिक स्कोर नाबाद 175 रन है। वह 330 विकेट भी ले चुके हैं। एक पारी में 5 या उससे अधिक विकेट लेने की उपलब्धि वह 15 बार हासिल कर चुके हैं। 42 रन देकर 7 विकेट उनका श्रेष्ठ प्रदर्शन है। मौजूदा भारतीय टीम में वह सबसे अनुभवी खिलाड़ी हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

Latest Cricket News

Updated on:

02 Oct 2025 02:45 pm

Published on:

02 Oct 2025 02:44 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs WI: ‘मुझे तो कुछ बताया ही नहीं…’, अचानक टेस्ट टीम की उपकप्तानी में बदलाव पर जडेजा ने तोड़ी चुप्पी

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IND vs WI 1st Test: सिराज और बुमराह ने बरपाया कहर, पहली पारी में सिर्फ 162 रन पर ढेर हो गई वेस्टइंडीज

Mohammed Siraj Latest News
क्रिकेट

IND vs WI: सिर्फ एक सीरीज के लिए जर्सी स्पॉन्सर बनी दिल्ली की यह कंपनी, मात्र 3 हज़ार करोड़ की है वाल्यूशान

कारोबार

IND vs WI 1st Test: पहले सत्र में सिराज ने मचाई सनसनी, 90 रन पर ढेर हो गई वेस्टइंडीज की आधी टीम

Mohammad Siraj Celebrating Wicket
क्रिकेट

IND vs WI 1st Test: वेस्टइडीज के खिलाफ टॉस हारे शुभमन गिल, लेकिन मैच से पहले दी बड़ी चेतावनी

Shubman Gill
क्रिकेट

आर अश्विन के साथ इन दिग्गजों को भी नहीं मिला भाव, नसीम और फखर पर फ्रेचाइजी ने पानी की तरह बहाया पैसा

ILT20 R Ashwin Goes Unsold
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.