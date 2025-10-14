रवींद्र जडेजा की मानसिकता में कैसे आया बदलाव? वेस्टइंडीज सीरीज के बाद ऑलराउंडर ने खोला राज़

अपने बल्लेबाजी क्रम को लेकर जडेजा ने बताया, "जैसा कि गौतम गंभीर ने कहा, मैं अब छठे नंबर का बल्लेबाज हूं। इसलिए मैं एक अच्छे बल्लेबाज के तौर पर ज्यादा सोच रहा हूं। यह मेरे लिए कारगर है। पहले, कई वर्षों तक मैं आठवें, नौवें नंबर पर बल्लेबाजी करता रहा, इसलिए मेरी मानसिकता अब की मानसिकता से थोड़ी अलग थी। मैं बस कोशिश करता हूं कि जब भी बल्लेबाजी का मौका मिले, क्रीज पर ज्यादा समय बिताऊं। मैं रिकॉर्ड्स के बारे में ज्यादा नहीं सोचता। मैं बस अपनी टीम को जीत दिलाने के लिए बल्ले और गेंद, दोनों से योगदान देने पर फोकस करता हूं। मुझे लगता है कि यह मेरी तीसरी 'मैन ऑफ द सीरीज ट्रॉफी' है। मैं बहुत खुश हूं।"