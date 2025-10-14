Patrika LogoSwitch to English

रवींद्र जडेजा की मानसिकता में कैसे आया बदलाव? वेस्टइंडीज सीरीज के बाद ऑलराउंडर ने खोला राज़

IND vs WI: भारत और वेस्टइंडीज के बीच दिल्ली में खेले गए टेस्ट सीरीज के दूसरे मुकाबले में टीम इंडिया ने 7 विकेट से जीत हासिल की और सीरीज में 2-0 से अपने नाम कर लिया।

2 min read

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Oct 14, 2025

Ravindra Jadeja and Jasprit Bumrah

रवींद्र जडेजा और जसप्रीत बुमराह (फोटो- IANS)

IND vs WI: भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए दूसरे टेस्ट को जीतकर सीरीज में 2-0 से जीता हासिल की। इस सीरीज में शतकीय पारी खेलने के अलावा, कुल 8 विकेट हासिल करने वाले रवींद्र जडेजा को 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' चुना गया, जबकि दिल्ली टेस्ट में 8 विकेट लेने वाले कुलदीप यादव 'प्लेयर ऑफ द मैच' रहे। जडेजा ने इस प्रदर्शन का श्रेय अपनी मानसिकता में बदलाव को दिया। उन्होंने ने ये भी बताया कि कैसे गंभीर ने उन्हें बल्लेबाजी क्रम में प्रमोट कर भरोसा जताया है।

'प्लेयर ऑफ द सीरीज' चुने जाने पर रवींद्र जडेजा ने कहा, "बतौर टीम हम बल्लेबाजी और गेंदबाजी में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। हम जानते हैं कि पिछले पांच-छह महीनों में हमने किस तरह का क्रिकेट खेला है। एक टीम के तौर पर यह अच्छा संकेत है कि हम लंबे समय से ऐसा कर रहे हैं।"

गौतम गंभीर ने दिया था भरोसा

अपने बल्लेबाजी क्रम को लेकर जडेजा ने बताया, "जैसा कि गौतम गंभीर ने कहा, मैं अब छठे नंबर का बल्लेबाज हूं। इसलिए मैं एक अच्छे बल्लेबाज के तौर पर ज्यादा सोच रहा हूं। यह मेरे लिए कारगर है। पहले, कई वर्षों तक मैं आठवें, नौवें नंबर पर बल्लेबाजी करता रहा, इसलिए मेरी मानसिकता अब की मानसिकता से थोड़ी अलग थी। मैं बस कोशिश करता हूं कि जब भी बल्लेबाजी का मौका मिले, क्रीज पर ज्यादा समय बिताऊं। मैं रिकॉर्ड्स के बारे में ज्यादा नहीं सोचता। मैं बस अपनी टीम को जीत दिलाने के लिए बल्ले और गेंद, दोनों से योगदान देने पर फोकस करता हूं। मुझे लगता है कि यह मेरी तीसरी 'मैन ऑफ द सीरीज ट्रॉफी' है। मैं बहुत खुश हूं।"

वहीं, 'प्लेयर ऑफ द मैच' कुलदीप यादव ने कहा, "यह बिल्कुल अलग विकेट था। यहां ज्यादा ओवर डालना एक चुनौती थी। मुझे यहां गेंदबाजी करने में मजा आया। यहां कोई ड्रिफ्ट नहीं था। विकेट बहुत ड्राई था। ज्यादा ओवर डालना और विकेट हासिल करना मुझे बहुत पसंद है। मुझे बल्लेबाज को आउट करना अच्छा लगता है। मैंने पहले टेस्ट मैच में भी कुछ विकेट लिए, यहां भी विकेट निकाले। जडेजा का साथ होना बहुत अच्छा है। उन्होंने कठिन परिस्थितियों में मेरा मार्गदर्शन किया है।"

भारत ने अहमदाबाद में खेले गए पहले टेस्ट को पारी और 140 रन से अपने नाम किया था, जिसके बाद टीम इंडिया ने सीरीज का दूसरा मैच 7 विकेट से जीत लिया। अब भारतीय टीम 19 अक्टूबर को मैदान पर उतरेगी, जहां उनका सामना वनडे मुकाबले में वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से होगा।

Cricket News

