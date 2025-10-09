रवींद्र जडेजा संन्यास से पहले टेस्ट क्रिकेट में हासिल कर लेंगे ये बड़ी उपलब्धि, पूर्व दिग्गज ने की भविष्यवाणी

Parthiv Patel prediction for Ravindra Jadeja: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज पार्थिव पटेल ने ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा की प्रशंसा करते हुए कहा कि करियर के अंत तक वह टेस्ट में 4,000 रन और 400 विकेट के आंकड़े को पार कर जाएंगे। जियोस्टार से बात करते हुए पार्थिव पटेल ने कहा कि जडेजा को इतनी बेहतरीन बल्लेबाजी करते देखना शानदार है। भारतीय प्रबंधन ने भी उन पर भरोसा दिखाया है और पांचवें, छठे या सातवें क्रम पर बल्लेबाजी करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया है। जब ड्रेसिंग रूम आप पर भरोसा करता है, तो आपकी मानसिकता बदल जाती है।