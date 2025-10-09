Patrika LogoSwitch to English

Jaipur SMS Fire

रवींद्र जडेजा संन्यास से पहले टेस्ट क्रिकेट में हासिल कर लेंगे ये बड़ी उपलब्धि, पूर्व दिग्गज ने की भविष्यवाणी

Parthiv Patel prediction for Ravindra Jadeja: टीम इंडिया के पूर्व विकेटकीपर-बल्‍लेबाज और वर्तमान कमेंटेटर पार्थिव ने भविष्‍यवाणी की है कि ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा करियर के अंत तक टेस्ट क्रिकेट में 4,000 रन और 400 विकेट के आंकड़े को पार कर जाएंगे।

2 min read

भारत

image

lokesh verma

Oct 09, 2025

Parthiv Patel prediction for Ravindra Jadeja

भारतीय ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/BCCI)

Parthiv Patel prediction for Ravindra Jadeja: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज पार्थिव पटेल ने ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा की प्रशंसा करते हुए कहा कि करियर के अंत तक वह टेस्ट में 4,000 रन और 400 विकेट के आंकड़े को पार कर जाएंगे। जियोस्टार से बात करते हुए पार्थिव पटेल ने कहा कि जडेजा को इतनी बेहतरीन बल्लेबाजी करते देखना शानदार है। भारतीय प्रबंधन ने भी उन पर भरोसा दिखाया है और पांचवें, छठे या सातवें क्रम पर बल्लेबाजी करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया है। जब ड्रेसिंग रूम आप पर भरोसा करता है, तो आपकी मानसिकता बदल जाती है।

इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में दिया था अहम योगदान

पटेल ने कहा कि वह मुख्य रूप से एक ऑलराउंडर हैं, विकेट लेने की क्षमता के साथ, उनका बल्लेबाजी योगदान अमूल्य हो गया है। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में उनकी बल्लेबाजी अमूल्य रही और सीरीज ड्रॉ कराने में उनका अहम योगदान रहा। पटेल ने कहा कि जडेजा लगभग 4,000 रन और 335 विकेट के साथ निस्संदेह भारत के सबसे महान ऑलराउंडर हैं। मुझे उम्मीद है कि वह अपने करियर के अंत तक 400 विकेट और 4,000 रन का आंकड़ा पार कर जाएंगे। यह एक बड़ी उपलब्धि है।

'वैश्विक स्तर पर जडेजा वर्तमान में नंबर एक ऑलराउंडर'

उन्‍होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर जडेजा वर्तमान में नंबर एक ऑलराउंडर हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। बेन स्टोक्स, पैट कमिंस और शाकिब अल हसन जैसे खिलाड़ियों से जडेजा कहीं आगे हैं। गेंदबाज और बल्लेबाज दोनों के रूप में सभी परिस्थितियों में उनकी असाधारण निरंतरता उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। यह केवल कभी-कभार की चमक नहीं है; यह निरंतर प्रदर्शन है जो वर्तमान में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर के रूप में उनकी स्थिति को मजबूत करता है।

पहले टेस्‍ट में जीता प्‍लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड

बता दें कि हाल ही में वेस्‍टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्‍ट में रवींद्र जडेजा ने भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई थी। 104 रन की नाबाद पारी खेलने के साथ ही 4 विकेट लेकर वह प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे।

Hindi News / Sports / Cricket News / रवींद्र जडेजा संन्यास से पहले टेस्ट क्रिकेट में हासिल कर लेंगे ये बड़ी उपलब्धि, पूर्व दिग्गज ने की भविष्यवाणी

क्रिकेट

खेल

‘मैं खेलने के लिए तैयार हूं, लेकिन सलेक्शन…’: मोहम्मद शमी ने ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए नहीं चुने जाने पर तोड़ी चुप्पी

Mohammed Shami
क्रिकेट

IND vs WI 2nd Test: वेस्‍टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्‍ट में टीम इंडिया में 2 बड़े बदलाव तय! जानें कौन-कौन होगा बाहर

IND vs WI 2nd Test Team India Playing 11
क्रिकेट

‘हमारे सिस्टम में कैंसर है’, वेस्ट इंडीज के हेड कोच को आया गुस्सा, जानें ऐसा क्यों और किसके लिए कहा

IND vs WI (Photo-IANS)
क्रिकेट

IND vs SA Live Streaming: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच हाईवोल्टेज मुक़ाबला आज, जानें कब, कहां और कैसे फ्री में देखें मैच

क्रिकेट

वर्ल्ड कप में हार की हैट्रिक के बाद फूटा पाकिस्तानी कप्तान का गुस्सा, अपनी इन खिलाडि़यों के सिर फोड़ा ठीकरा

AUS W vs PAK W Match Highlights
क्रिकेट
