पत्नी के शिक्षा मंत्री बनते ही रवींद्र जडेजा का आया पहला रिएक्शन, वाइफ से जताई बड़ी उम्मीद

रिवाबा जामनगर नॉर्थ सीट से गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 में विधायक बनी थीं। रिवाबा ने अपने पहले ही चुनाव में जीत दर्ज की थी। रिवाबा को 88,835 वोट मिले, जबकि करशनभाई को 35,265 वोट म‍िले थे।

2 min read

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Oct 18, 2025

Raviba Jadeja Ravindra Jadeja

रवींद्र जडेजा और रिवाबा जडेजा पीएम मोदी के साथ (फोटो- IANS)

Ravindra Jadeja on Rivaba Jadeja: मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गुजरात में मंत्रिमंडल का विस्तार किया है। शुक्रवार को कुल 19 मंत्रियों ने शपथ ली। भारतीय क्रिकेटर रवींद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा को राज्यमंत्री के तौर पर शिक्षामंत्री (प्राथमिक, माध्यमिक और वयस्क शिक्षा मंत्रालय) सौंपा गया है। रवींद्र जडेजा ने विश्वास जताया है कि शिक्षा के क्षेत्र में जो कमियां थीं, वो इस सरकार के शासन में दूर होंगी।

जडेजा ने जताई पत्नी से ये उम्मीद

रवींद्र जडेजा, पत्नी रिवाबा को इस जिम्मेदारी को सौंपे जाने से बेहद खुश हैं। उन्होंने शनिवार को पत्रकारों से कहा, "मुझे काफी खुशी है कि मेरी पत्नी को शिक्षा डिपार्टमेंट का मंत्री बनाया गया। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री का शुक्रगुजार हूं। शिक्षा के क्षेत्र में जो कमियां थीं, वो इस सरकार के शासन में दूर होंगी। मैं उम्मीद करूंगा कि उन्हें जिस डिपार्टमेंट का जिम्मा मिला है, वह उस विभाग में बेहतरीन काम करते हुए पार्टी और गुजरात सरकार का नाम आगे बढ़ाएंगी।"

वहीं, र‍िवाबा जडेजा ने कहा, "मैं विश्वास दिलाना चाहूं कि जो भी जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है, मैं उस जिम्मेदारी पर खरा उतरने की कोशिश करूंगी।"

जब रिवाबा को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई, उस समय रवींद्र जडेजा अपनी बेटी के साथ वहीं मौजूद थे। इसके बाद रवींद्र जडेजा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पोस्ट में लिखा था, "आप पर और आपकी उपलब्धियों पर बहुत गर्व है। मुझे विश्वास है कि आप अद्भुत कार्य करती रहेंगी और सभी क्षेत्रों के लोगों को प्रेरित करती रहेंगी। गुजरात सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में आपको ढेर सारी सफलता की कामना करता हूं। जय हिंद।"

2022 में बनी थीं विधायक

बता दें कि रिवाबा जामनगर नॉर्थ सीट से गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 में विधायक बनी थीं। रिवाबा ने अपने पहले ही चुनाव में जीत दर्ज की थी। रिवाबा को 88,835 वोट मिले, जबकि करशनभाई को 35,265 वोट म‍िले थे। रिवाबा ने बीजेपी की ओर से चुनाव लड़ते हुए अपने निकटतम प्रतिद्वंदी करशनभाई पटेल (आम आदमी पार्टी) को 53 हजार से ज्यादा वोटों के अंतर से हराया था। र‍िवाबा जडेजा सौराष्ट्र की करणी क्षत्रिय सेना की अध्यक्षा भी रह चुकी हैं।

Hindi News / Sports / Cricket News / पत्नी के शिक्षा मंत्री बनते ही रवींद्र जडेजा का आया पहला रिएक्शन, वाइफ से जताई बड़ी उम्मीद

