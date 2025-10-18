पत्नी के शिक्षा मंत्री बनते ही रवींद्र जडेजा का आया पहला रिएक्शन, वाइफ से जताई बड़ी उम्मीद

रवींद्र जडेजा, पत्नी रिवाबा को इस जिम्मेदारी को सौंपे जाने से बेहद खुश हैं। उन्होंने शनिवार को पत्रकारों से कहा, "मुझे काफी खुशी है कि मेरी पत्नी को शिक्षा डिपार्टमेंट का मंत्री बनाया गया। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री का शुक्रगुजार हूं। शिक्षा के क्षेत्र में जो कमियां थीं, वो इस सरकार के शासन में दूर होंगी। मैं उम्मीद करूंगा कि उन्हें जिस डिपार्टमेंट का जिम्मा मिला है, वह उस विभाग में बेहतरीन काम करते हुए पार्टी और गुजरात सरकार का नाम आगे बढ़ाएंगी।"