RCB के कप्तान रजत पाटीदार ने भगवान वेंकटेश्वर से मांगी ये मन्नत, पिछले साल भी पूरी हुई थी मनोकामना

आरसीबी ने आईपीएल 2026 का उद्घाटन मैच एसआरएच के खिलाफ खेला था और बेहतरीन जीत दर्ज की थी। आरसीबी ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया था। पहले बल्लेबाजी करते हुए एसआरएच ने 9 विकेट पर 201 रन बनाए थे। आरसीबी ने विराट कोहली के 38 गेंदों पर नाबाद 69 और देवदत्त पड्डिकल के 26 गेंदों पर बनाए 61 रन की बदौलत 15.4 ओवर में 4 विकेट पर 203 रन बनाकर मैच 6 विकेट से जीता था। आरसीबी के लिए इस मैच में अनफिट जोश हेजलवुड की जगह खेले न्यूजीलैंड के जैकब डफी ने बेहतरीन गेंदबाजी की थी और 3 विकेट लेकर प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे।