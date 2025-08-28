बेंगलुरु भगदड़ के 85 दिन बाद RCB ने लिखा इमोशनल पोस्ट, फैंस को दिया ये तोहफा

RCB emotional post: बेंगलुरु भगदड़ में 11 लोगों की मौत और कई घायल होने के लगभग 85 दिन बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने सोशल मीडिया पर फैंस के लिए एक भावुक संदेश पोस्ट किया है। ज्ञात हो कि आईपीएल 2025 में आरसीबी की जीत के बाद 4 जून को हुए एक दुखद घटनाक्रम में एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर अफरा-तफरी मच गई थी, जिससे कई लोगों की मौत हो गई और अफरा-तफरी का माहौल बन गया। आरसीबी ने आखिरी बार 5 जून को इस त्रासदी के बाद एक बयान जारी किया था। इसके बाद आज गुरुवार को पहली बार सोशल मीडिया पर अपनी चुप्पी तोड़ी है।