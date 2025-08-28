Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

बेंगलुरु भगदड़ के 85 दिन बाद RCB ने लिखा इमोशनल पोस्ट, फैंस को दिया ये तोहफा

RCB emotional post: बेंगलुरु भगदड़ के 85 दिन के बाद आरसीबी फैंस के लिए एक भावुक नोट लिखा है। इसके साथ ही 'आरसीबी केयर्स' नामक एक नई नीति पेश की।

भारत

lokesh verma

Aug 28, 2025

Bengaluru Stampede
आरसीबी के विजय जुलूस के दौरान मौजूद भीड़ और पुलिस। (फोटो सोर्स: IANS)

RCB emotional post: बेंगलुरु भगदड़ में 11 लोगों की मौत और कई घायल होने के लगभग 85 दिन बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने सोशल मीडिया पर फैंस के लिए एक भावुक संदेश पोस्ट किया है। ज्ञात हो कि आईपीएल 2025 में आरसीबी की जीत के बाद 4 जून को हुए एक दुखद घटनाक्रम में एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर अफरा-तफरी मच गई थी, जिससे कई लोगों की मौत हो गई और अफरा-तफरी का माहौल बन गया। आरसीबी ने आखिरी बार 5 जून को इस त्रासदी के बाद एक बयान जारी किया था। इसके बाद आज गुरुवार को पहली बार सोशल मीडिया पर अपनी चुप्पी तोड़ी है।

बेंगलुरु भगदड़ के बाद आरसीबी का पहला पोस्ट

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्‍स पर आरसीबी ने फैंस के लिए एक भावुक नोट लिखा और 'आरसीबी केयर्स' नामक एक नई नीति पेश की। फ्रैंचाइज़ी ने फैंस को बताया कि यह नई अवधारणा फैंस का सम्मान करने, उन्हें सांत्वना देने और उनके साथ खड़े होने के लिए शुरू की जा रही है, जो सार्थक कार्रवाई का एक मंच है।

आरसीबी ने लिखा कि यह जगह कभी ऊर्जा, यादों और उन पलों से भरी होती थी, जिनका आप सबसे ज़्यादा आनंद लेते थे, लेकिन 4 जून ने सब कुछ बदल दिया। उस दिन हमारा दिल टूट गया था और तब से खामोशी ही उस जगह को थामे रखने का हमारा तरीका है।

न्यायमूर्ति कुन्हा आयोग की रिपोर्ट

बता दें कि बेंगलुरु भगदड़ के बाद न्यायमूर्ति कुन्हा आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बड़े सार्वजनिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए अनुपयुक्त है। आयोग की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि स्टेडियम का डिज़ाइन और संरचना सामूहिक समारोहों के लिए अनुपयुक्त और असुरक्षित है। इसमें कहा गया था कि भविष्य में किसी भी बड़े कार्यक्रम का आयोजन सार्वजनिक सुरक्षा के लिए एक अस्वीकार्य जोखिम होगा। न्यायमूर्ति कुन्हा आयोग ने भगदड़ के लिए आरसीबी, डीएनए एंटरटेनमेंट और केएससीए को दोषी ठहराया है।

स्थानांतरित किए गए मैच

रिपोर्ट के बाद महिला क्रिकेट विश्व कप मैचों और महाराजा ट्रॉफी मैचों को इस स्थल पर आयोजित करने की अनुमति नहीं दी गई और उन्हें बेंगलुरु से बाहर स्थानांतरित कर दिया गया। यह कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ के लिए एक बड़ा झटका है। साथ ही यह आरसीबी के लिए भी चिंता का विषय है, जो संभावित रूप से आईपीएल 2026 में बेघर हो सकता है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Latest Cricket News

Published on:

28 Aug 2025 11:45 am

Hindi News / Sports / Cricket News / बेंगलुरु भगदड़ के 85 दिन बाद RCB ने लिखा इमोशनल पोस्ट, फैंस को दिया ये तोहफा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.