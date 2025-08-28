बेंगलुरु भगदड़ के 85 दिन बाद RCB ने लिखा इमोशनल पोस्ट, फैंस को दिया ये तोहफा

RCB emotional post: बेंगलुरु भगदड़ में 11 लोगों की मौत और कई घायल होने के लगभग 85 दिन बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने सोशल मीडिया पर फैंस के लिए एक भावुक संदेश पोस्ट किया है। ज्ञात हो कि आईपीएल 2025 में आरसीबी की जीत के बाद 4 जून को हुए एक दुखद घटनाक्रम में एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर अफरा-तफरी मच गई थी, जिससे कई लोगों की मौत हो गई और अफरा-तफरी का माहौल बन गया। आरसीबी ने आखिरी बार 5 जून को इस त्रासदी के बाद एक बयान जारी किया था। इसके बाद आज गुरुवार को पहली बार सोशल मीडिया पर अपनी चुप्पी तोड़ी है।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आरसीबी ने फैंस के लिए एक भावुक नोट लिखा और 'आरसीबी केयर्स' नामक एक नई नीति पेश की। फ्रैंचाइज़ी ने फैंस को बताया कि यह नई अवधारणा फैंस का सम्मान करने, उन्हें सांत्वना देने और उनके साथ खड़े होने के लिए शुरू की जा रही है, जो सार्थक कार्रवाई का एक मंच है।
आरसीबी ने लिखा कि यह जगह कभी ऊर्जा, यादों और उन पलों से भरी होती थी, जिनका आप सबसे ज़्यादा आनंद लेते थे, लेकिन 4 जून ने सब कुछ बदल दिया। उस दिन हमारा दिल टूट गया था और तब से खामोशी ही उस जगह को थामे रखने का हमारा तरीका है।
बता दें कि बेंगलुरु भगदड़ के बाद न्यायमूर्ति कुन्हा आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बड़े सार्वजनिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए अनुपयुक्त है। आयोग की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि स्टेडियम का डिज़ाइन और संरचना सामूहिक समारोहों के लिए अनुपयुक्त और असुरक्षित है। इसमें कहा गया था कि भविष्य में किसी भी बड़े कार्यक्रम का आयोजन सार्वजनिक सुरक्षा के लिए एक अस्वीकार्य जोखिम होगा। न्यायमूर्ति कुन्हा आयोग ने भगदड़ के लिए आरसीबी, डीएनए एंटरटेनमेंट और केएससीए को दोषी ठहराया है।
रिपोर्ट के बाद महिला क्रिकेट विश्व कप मैचों और महाराजा ट्रॉफी मैचों को इस स्थल पर आयोजित करने की अनुमति नहीं दी गई और उन्हें बेंगलुरु से बाहर स्थानांतरित कर दिया गया। यह कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ के लिए एक बड़ा झटका है। साथ ही यह आरसीबी के लिए भी चिंता का विषय है, जो संभावित रूप से आईपीएल 2026 में बेघर हो सकता है।