जोश इंग्लिस को क्यों किया गया पंजाब किंग्स से रिलीज? रिकी पोंटिंग ने किया खुलासा

Ricky Ponting on Josh Inglis ahead of IPL 2026 auction: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) के लिए मिनी ऑक्शन से पहले पंजाब किंग्स (PBKS) ने विकेटकीपर-बल्लेबाज जोश इंग्लिस को रिलीज कर दिया है। रिटेंशन और रिलीज लिस्ट जारी होने के बाद अब इस खिलाड़ी को लेकर बड़ी खबर आ रही है। दरअसल, पंजाब किंग्स के मुख्य कोच रिकी पोटिंग ने खुलासा किया है कि जोश इंग्लिस IPL के अगले सीजन में उपलब्ध नहीं रहेंगे, इसलिए फ्रेंचाइजी ने उनसे नाता तोड़ लिया है।