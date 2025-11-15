जोश इंग्लिस को क्यों किया गया पंजाब किंग्स से रिलीज? रिकी पोंटिंग ने किया खुलासा

जोस इंग्लिस, क्रिकेटर (Photo Credit - IANS)
Ricky Ponting on Josh Inglis ahead of IPL 2026 auction: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) के लिए मिनी ऑक्शन से पहले पंजाब किंग्स (PBKS) ने विकेटकीपर-बल्लेबाज जोश इंग्लिस को रिलीज कर दिया है। रिटेंशन और रिलीज लिस्ट जारी होने के बाद अब इस खिलाड़ी को लेकर बड़ी खबर आ रही है। दरअसल, पंजाब किंग्स के मुख्य कोच रिकी पोटिंग ने खुलासा किया है कि जोश इंग्लिस IPL के अगले सीजन में उपलब्ध नहीं रहेंगे, इसलिए फ्रेंचाइजी ने उनसे नाता तोड़ लिया है।
पंजाब किंग्स के मुख्य कोच ने कहा, "जोश इंग्लिस एक शानदार खिलाड़ी है। मुझे अच्छा लगता कि वह आगे चलकर हमारी टीम का हिस्सा होता। लेकिन इस साल, वह टूर्नामेंट के अधिकांश भाग के लिए उपलब्ध नहीं होने वाला था। इस कारण से, मुझे उसे बनाए रखने में असंभव लगा।" एक रिपोर्ट के मुताबिक, जोश इंग्लिस ने IPL 2026 की रिटेंशन की डेडलाइन के दिन ही निजी कारणों का हवाला देते हुए पूरे सीजन फ्रेंचाइजी को अपने अनुपलब्धता की जानकारी दी थी।
पंजाब किंग्स ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 की ऑक्शन से पहले अपनी रिटेन और रिलीज लिस्ट जारी की है। इसके अलावा सभी फ्रेंचाइजी ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को रिटेन और रिलीज लिस्ट सौंप दी है।
ग्लेन मैक्सवेल, जोश इंग्लिस, आरोन हार्डी, कुलदीप सेन, प्रवीण दुबे, काइल जैमीसन।
प्रभसिमरन सिंह, प्रियांश आर्य, श्रेयस अय्यर, शशांक सिंह, नेहल वढेरा, मार्कस स्टोइनिस, अजमतुल्लाह उमरजई, मार्को जानसेन, हरप्रीत बराड़, युजवेंद्र चहल, अर्शदीप सिंह, मुशीर खान, प्याला अविनाश, हरनूर पन्नू, सूर्यांश शेडगे, मिशेल ओवेन, जेवियर बार्टलेट, लॉकी फर्ग्यूसन, विशक विजयकुमार, यश ठाकुर, विष्णु विनोद।
पंजाब किंग्स का बकाया पर्स- 11.50 करोड़ रुपए
पंजाब किंग्स का शेष स्लॉट- 4 (2 विदेशी)
