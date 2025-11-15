Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

जोश इंग्लिस को क्यों किया गया पंजाब किंग्स से रिलीज? रिकी पोंटिंग ने किया खुलासा

IPL 2026 के लिए खिलाड़ियों को रिटेन करने की आखिरी तारीख 15 नवंबर थी। लीग की सभी 10 टीमों ने अपने रिटेन और रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट जारी कर दी है।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Nov 15, 2025

Josh Inglis

जोस इंग्लिस, क्रिकेटर (Photo Credit - IANS)

Ricky Ponting on Josh Inglis ahead of IPL 2026 auction: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) के लिए मिनी ऑक्शन से पहले पंजाब किंग्स (PBKS) ने विकेटकीपर-बल्लेबाज जोश इंग्लिस को रिलीज कर दिया है। रिटेंशन और रिलीज लिस्ट जारी होने के बाद अब इस खिलाड़ी को लेकर बड़ी खबर आ रही है। दरअसल, पंजाब किंग्स के मुख्य कोच रिकी पोटिंग ने खुलासा किया है कि जोश इंग्लिस IPL के अगले सीजन में उपलब्ध नहीं रहेंगे, इसलिए फ्रेंचाइजी ने उनसे नाता तोड़ लिया है।

पंजाब किंग्स के मुख्य कोच ने कहा, "जोश इंग्लिस एक शानदार खिलाड़ी है। मुझे अच्छा लगता कि वह आगे चलकर हमारी टीम का हिस्सा होता। लेकिन इस साल, वह टूर्नामेंट के अधिकांश भाग के लिए उपलब्ध नहीं होने वाला था। इस कारण से, मुझे उसे बनाए रखने में असंभव लगा।" एक रिपोर्ट के मुताबिक, जोश इंग्लिस ने IPL 2026 की रिटेंशन की डेडलाइन के दिन ही निजी कारणों का हवाला देते हुए पूरे सीजन फ्रेंचाइजी को अपने अनुपलब्धता की जानकारी दी थी।

पंजाब किंग्स ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 की ऑक्शन से पहले अपनी रिटेन और रिलीज लिस्ट जारी की है। इसके अलावा सभी फ्रेंचाइजी ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को रिटेन और रिलीज लिस्ट सौंप दी है।

पंजाब किंग्स की रिलीज लिस्ट

ग्लेन मैक्सवेल, जोश इंग्लिस, आरोन हार्डी, कुलदीप सेन, प्रवीण दुबे, काइल जैमीसन।

पंजाब किंग्स की रिटेंड लिस्ट

प्रभसिमरन सिंह, प्रियांश आर्य, श्रेयस अय्यर, शशांक सिंह, नेहल वढेरा, मार्कस स्टोइनिस, अजमतुल्लाह उमरजई, मार्को जानसेन, हरप्रीत बराड़, युजवेंद्र चहल, अर्शदीप सिंह, मुशीर खान, प्याला अविनाश, हरनूर पन्नू, सूर्यांश शेडगे, मिशेल ओवेन, जेवियर बार्टलेट, लॉकी फर्ग्यूसन, विशक विजयकुमार, यश ठाकुर, विष्णु विनोद।

पंजाब किंग्स का बकाया पर्स- 11.50 करोड़ रुपए
पंजाब किंग्स का शेष स्लॉट- 4 (2 विदेशी)

ये भी पढ़ें

IND-A vs PAK-A: भारत और पाकिस्तान के मुकाबले का बदल गया समय, सभी की निगाहें रहेंगी वैभव सूर्यवंशी पर
क्रिकेट
Vaibhav Suryavanshi

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket New

Cricket News

Cricket news in Hindi

Updated on:

15 Nov 2025 11:04 pm

Published on:

15 Nov 2025 10:36 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / जोश इंग्लिस को क्यों किया गया पंजाब किंग्स से रिलीज? रिकी पोंटिंग ने किया खुलासा

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IND vs SA 1st Test: अस्पताल में भर्ती हुए कप्तान शुभमन गिल, इंजरी को लेकर आई यह अपडेट

shubman gill
क्रिकेट

IND-A vs PAK-A: भारत और पाकिस्तान के मुकाबले का बदल गया समय, सभी की निगाहें रहेंगी वैभव सूर्यवंशी पर

Vaibhav Suryavanshi
क्रिकेट

स्मृति मंधाना पर MCA मेहरबान, महिला वनडे वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन के लिए दिया इतने लाख का इनाम

Smriti Mandhana
क्रिकेट

IPL 2026: 10 खिलाड़ियों को रिलीज करने के बाद CSK ने किया कप्तान का ऐलान, सोशल मीडिया पर डाला ये पोस्ट

CSK Playing 11
क्रिकेट

IPL 2026 Retention: ये हैं रिलीज किए गए पांच सबसे महंगे खिलाड़ी, तीन नाम चौंकाने वाले

Venkatesh Iyer
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.