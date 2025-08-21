मैं कोई फिनिशर नहीं… गौतम गंभीर की रणनीति में फिट होने के लिए नई भूमिका निभाने को तैयार रिंकू सिंह

Rinku Singh in a New Role: भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार रिंकू सिंह एशिया कप 2025 में खेलने के लिए बेताब हैं और उन्हें अपनी क्षमता साबित करने का पूरा भरोसा है, बशर्ते वह प्लेइंग इलेवन में जगह बना लें। आईपीएल के कुछ खराब सीजन के बाद केकेआर का ये स्टार खिलाड़ी 8 देशों के इस टूर्नामेंट में एक बार फिर नीली जर्सी पहनने के लिए पूरी तरह तैयार है। एशिया कप से पहले रिंकू ने स्पष्ट किया है कि वह फिनिशर नहीं हैं, लेकिन उन्हें किसी भी क्रम पर बल्लेबाजी करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है।
दरअसल, टीओआई से बातचीत में रिंकू सिंह ने दावा किया कि वह नंबर-5 पर खेलते हुए सबसे अच्छी बल्लेबाजी करते थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मैं कोई फिनिशर नहीं हूं। केकेआर के इस बल्लेबाज ने अपने दावे को सही ठहराने के लिए आईपीएल 2023 में अपने प्रदर्शन का हवाला दिया और कहा कि वह सीजन उनके जीवन का सबसे अच्छा दौर था। जहां उन्होंने 14 मैचों में 59.25 की औसत से 474 रन बनाए। उन्होंने कहा कि जब मैं भारत के लिए खेला था, तब भी मैं पांचवें नंबर पर खेला और टीम इंडिया के लिए तीन अर्धशतक लगाए थे।
भारत के मुख्य कोच गौतम गंभीर का खेल के किसी भी फॉर्मेट में ऑलराउंडरों को प्राथमिकता देना बिल्कुल स्पष्ट है। वहीं, रिंकू सिंह भी खेल के विकास के साथ-साथ नई भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। उत्तर प्रदेश के इस स्टार ने बताया कि उन्होंने घरेलू क्रिकेट में काफी गेंदबाजी की है और साथ ही मैचों में विकेट भी लिए हैं।
रिंकू ने आगे कहा कि क्रिकेट तेज गति का हो गया है और चयनकर्ताओं का मानना है कि अगर किसी खिलाड़ी में गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों का हुनर हो तो इससे टीम को फायदा होता है। टीम में ऑलराउंडरों को तरजीह दी जाती है। इसलिए मैं पिछले कुछ समय से गेंदबाजी भी कर रहा हूं। हालांकि पहले ज्यादा नहीं की थी, लेकिन अब मैं इसके लिए तैयार हूं।