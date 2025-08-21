मैं कोई फिनिशर नहीं… गौतम गंभीर की रणनीति में फिट होने के लिए नई भूमिका निभाने को तैयार रिंकू सिंह

दरअसल, टीओआई से बातचीत में रिंकू सिंह ने दावा किया कि वह नंबर-5 पर खेलते हुए सबसे अच्छी बल्लेबाजी करते थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मैं कोई फिनिशर नहीं हूं। केकेआर के इस बल्लेबाज ने अपने दावे को सही ठहराने के लिए आईपीएल 2023 में अपने प्रदर्शन का हवाला दिया और कहा कि वह सीजन उनके जीवन का सबसे अच्छा दौर था। जहां उन्होंने 14 मैचों में 59.25 की औसत से 474 रन बनाए। उन्‍होंने कहा कि जब मैं भारत के लिए खेला था, तब भी मैं पांचवें नंबर पर खेला और टीम इंडिया के लिए तीन अर्धशतक लगाए थे।