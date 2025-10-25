Rohit Sharma 100: रोहित शर्मा ने 50वां शतक जड़ रचा इतिहास, ऑस्ट्रेलिया में बना डाले ये रिकॉर्ड्स

रोहित शर्मा ने जड़ा 50वां इंटरनेशनल शतक (फोटो- IANS)
Rohit Sharma 50th International Century: भारत के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के तीसरे मुकाबले में शतक जड़ दिया। उन्होंने दूसरे वनडे में भी 73 रनों की पारी खेली थी और तीसरे मुकाबले में सैकड़ा ठोक अपना रिकॉर्ड और बेहतर कर लिया। रोहित शर्मा का यह 50वां अतरराष्ट्रीय शतक है। हिटमैन ने टेस्ट में 12, वनडे में 33 और टी20 में 5 शतक लगाए हैं। वह तीनों फॉर्मेट में कम से कम 5 शतक लगाने वाले दुनिया के इकलौते बल्लेबाजी हैं।
रोहित ऑस्ट्रेलिया में किसी विदेशी बल्लेबाज के तौर पर सबसे अधिक वनडे शतक लगाने वाले बल्लेबाज भी बन गए। रोहित शर्मा ने 33 वनडे पारियों में 6 शतक लगाए हैं। विराट कोहली 5 और कुमार संगाकारा 5 शतक लगा चुके हैं। रोहित ने सिडनी में शतक ठोक दोनों बल्लेबाजों को पीछे छोड़ दिया।
यही नहीं रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 9वां शतक लगातक इतिहास रच दिया। किसी विरोधी टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा वनडे शतक लगाने के मामले में विराट कोहली सबसे आगे हैं, जिन्होंने श्रीलंका के खिलाफ 10 शतक लगाए हैं। रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 9 शतक लगा दिए हैं। विराट कोहली ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 9 शतक लगाए हैं तो सचिन तेंदुलकर ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 9 शतकीय पारी खेली हैं।
दूसरी ओर विराट कोहली ने अर्धशतकीय पारी खेलते हुए फॉर्म में वापसी की है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के शुरुआती दो मुकाबलों में 'शून्य' पर आउट होने के बाद आखिरकार विराट कोहली फॉर्म में लौट आए हैं। कोहली ने सिडनी क्रिकेट स्टेडियम में अर्धशतक लगाया। यह उनके वनडे करियर का 75वां अर्धशतक रहा।
विराट कोहली ने पर्थ में खेले गए सीरीज के पहले मैच में 8 गेंदों का सामना किया था, लेकिन अपना खाता नहीं खोल सके। एडिलेड में खेले गए सीरीज के दूसरे मुकाबले में कोहली ने चार गेंदों का सामना किया, लेकिन एक बार फिर 'शून्य' पर आउट हुए थे। सिडनी में कोहली ने 74 रनों की पारी खेली, जिसमें 7 चौके शामिल थे।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग