Rohit Sharma 100: रोहित शर्मा ने 50वां शतक जड़ रचा इतिहास, ऑस्ट्रेलिया में बना डाले ये रिकॉर्ड्स

Rohit Sharma 50th International Century: भारत के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के तीसरे मुकाबले में शतक जड़ दिया। उन्होंने दूसरे वनडे में भी 73 रनों की पारी खेली थी और तीसरे मुकाबले में सैकड़ा ठोक अपना रिकॉर्ड और बेहतर कर लिया। रोहित शर्मा का यह 50वां अतरराष्ट्रीय शतक है। हिटमैन ने टेस्ट में 12, वनडे में 33 और टी20 में 5 शतक लगाए हैं। वह तीनों फॉर्मेट में कम से कम 5 शतक लगाने वाले दुनिया के इकलौते बल्लेबाजी हैं।