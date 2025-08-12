12 अगस्त 2025,

विराट कोहली और रोहित शर्मा से संन्यास लेने में हो गई चूक… पूर्व भारतीय ओपनर ने करियर खत्म होते देख ली चुटकी

Rohit Sharma and Virat Kohli Retirement: भारत के पूर्व ओपनर और कमेंटेटर आकाश चोपड़ा का मानना है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा ने टेस्‍ट क्रिकेट से संन्‍यास लेकर गलती कर दी है। उन्‍होंने कहा कि इन दोनों टेस्‍ट नहीं, बल्कि वनडे फॉर्मेट से संन्यास लेना चाहिए था।

भारत

lokesh verma

Aug 12, 2025

Rohit Sharma and Virat Kohli Retirement
रोहित शर्मा और विराट कोहली। (फोटो सोर्स: ANI)

Rohit Sharma and Virat Kohli Retirement: विराट कोहली और रोहित शर्मा टी20 इंटरनेशनल और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं। अब वह सिर्फ ODI क्रिकेट खेलते नजर आएंगे, क्‍योंकि इन दोनों की नजर 2027 के वनडे वर्ल्ड कप पर टिकी हैंं, ताकि ये वनडे वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में मिली हार के दाग को धो सकें। लेकिन, तब तक ये दोनों 40 की उम्र के आसपास पहुंच जाएंगे। इसी वहज से कुछ रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अक्‍टूबर में ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज इनके अंतरराष्‍ट्रीय करियर की आखिरी होगी। इसी बीच भारत के पूर्व सलामी बल्‍लेबाज और कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने चुटकी लेते हुए कहा है कि दोनों ने संन्यास लेने में गलती कर दी है।

ऑस्ट्रेलिया दौरा हो सकता है आखिरी

दरअसल, हाल ही में एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 वनडे मैचों की सीरीज के बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड दोनों को वनडे से भी संन्यास के लिए कह सकता है। या फिर 2027 के वनडे वर्ल्ड कप में खेलने के लिए उनके सामने विजय हजारे ट्रॉफी में खेलने की शर्त रखी जा सकती है।

'टेस्ट सबसे कठिन और वनडे सबसे आसान'

आकाश चोपड़ा ने रोहित-विराट को लेकर अपने यू-ट्यूब चैनल पर साफ कहा कि इन दोनों ने गलत फॉर्मेट को अलविदा कहा है। अचानक टेस्ट क्रिकेट से संन्‍यास लेकर वे अब सिर्फ वनडे क्रिकेट खेलने की बात कह रहे हैं। इससे मुझे समस्या है। क्योंकि टेस्ट क्रिकेट सबसे कठिन फॉर्मेट है। सफेद बॉल नीरस क्रिकेट है, लेकिन टेस्ट के साथ ऐसा नहीं। जब बल्‍लेबाज की बात होती है तो टेस्ट सबसे कठिन और वनडे सबसे आसान है।

उदाहरण देकर समझाया कैसे हुई चूक

उन्‍होंने कहा कि आप साल में सिर्फ 6 वनडे खेलते हैं, ऐसे में आपको सिर्फ 6 दिन खेलने को मिलेंगे। ऐसे में आप खुद को मॉटिवेटेड कैसे रखेंगे? आप इसकी तैयारी कैसे करेंगे? आप कैसे फिट रहेंगे और बेस्ट शेप में कैसे रहेंगे? मैं ये ही सोच रहा हूं। जबकि आप कहते कि मैं वनडे या टी20 नहीं खेलूंगा, लेकिन टेस्ट खेलूंगा। सोचिए, आप इंग्लैंड के खिलाफ टेस्‍ट सीरीज खेले होते तो 25 दिन तो खेले होते। उसके बाद विंडीज और साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्‍ट सीरीज खेलते।

'वनडे क्रिकेट को अलविदा कहते, ना कि टेस्ट को'

चोपड़ा को लगता है कि रोहित और विराट दोनों ने ही गलत फॉर्मेट से संन्यास लिया है। उनके मुताबिक अगर संन्यास लेना ही था तो टी20 इंटरनेशनल के बाद वनडे क्रिकेट को अलविदा कहते, ना कि टेस्ट क्रिकेट को। बता दें कि रोहित और विराट ने टी20 वर्ल्‍ड कप 2024 जीतने के बाद जून में टी20 और इंग्‍लैंड दौरे से ठीक पहले टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया था।

