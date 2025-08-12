विराट कोहली और रोहित शर्मा से संन्यास लेने में हो गई चूक… पूर्व भारतीय ओपनर ने करियर खत्म होते देख ली चुटकी

Rohit Sharma and Virat Kohli Retirement: विराट कोहली और रोहित शर्मा टी20 इंटरनेशनल और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं। अब वह सिर्फ ODI क्रिकेट खेलते नजर आएंगे, क्‍योंकि इन दोनों की नजर 2027 के वनडे वर्ल्ड कप पर टिकी हैंं, ताकि ये वनडे वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में मिली हार के दाग को धो सकें। लेकिन, तब तक ये दोनों 40 की उम्र के आसपास पहुंच जाएंगे। इसी वहज से कुछ रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अक्‍टूबर में ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज इनके अंतरराष्‍ट्रीय करियर की आखिरी होगी। इसी बीच भारत के पूर्व सलामी बल्‍लेबाज और कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने चुटकी लेते हुए कहा है कि दोनों ने संन्यास लेने में गलती कर दी है।