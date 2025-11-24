Patrika LogoSwitch to English

क्रिकेट

बस एक कदम दूर! रांची वनडे में उतरते ही रोहित-विराट तोड़ देंगे सचिन-द्रविड़ का यह बड़ा रिकॉर्ड

अनुभवी भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा और विराट कोहली ने एक साथ 391 इंटरनेशनल मैच खेले हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Nov 24, 2025

Rohit sharma and Virat Kohli

रोहित शर्मा और विराट कोहली, क्रिकेटर, भारत (Photo Credit - IANS)

IND vs SA ODI Series: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 30 नवंबर से 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जानी है। इसके लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने भारतीय टीम (Team India) का ऐलान कर दिया है। शुभमन गिल (Subman Gill) के चोटिल होने की वजह से चयनकर्ताओं ने केएल राहुल (KL Rahul) को भारतीय वनडे टीम का कप्तान बनाया है। वहीं, करीब 9 महीने के बाद रोहित शर्मा (Rohit Sharma) और विराट कोहली (Virat Kohli) घरेलू मैदान पर इंटरनेशनल मैच खेलने उतरेंगे। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ रांची में खेले जाने वाले पहले वनडे में दोनों खिलाड़ी एक साथ मैदान पर खेलने उतरेंगे, तो वे इतिहास रच देंगे।

दरअसल, अनुभवी भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली और रोहित शर्मा ने एक साथ 391 इंटरनेशनल मैच खेले हैं। इन दोनों खिलाड़ियों के अलावा सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ ने भी भारत के लिए एक साथ इतने ही इंटरनेशनल मैच खेले हैं। ऐसे में विराट कोहली और रोहित शर्मा 30 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के पहले वनडे में एक साथ खेलने उतरेंगे, तो वे सचिन-द्रविड़ के इस रिकॉर्ड को तोड़कर नया कीर्तिमान रच देंगे। इस तरह रोहित शर्मा और विराट कोहली भारत के लिए सबसे अधिक इंटरनेशनल क्रिकेट मैच खेलने वाली जोड़ी बन जाएंगे।

एक साथ सर्वाधिक इंटरनेशनल मैच खेलने वाले क्रिकेटर (भारतीय जोड़ी)

विराट कोहली और रोहित शर्मा- 391 मैच
सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ - 391 मैच
राहुल द्रविड़ और सौरव गांगुली- 369 मैच
सचिन तेंदुलकर और अनिल कुंबले - 367 मैच
सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली - 341 मैच
विराट कोहली और रवींद्र जडेजा - 309 मैच
सचिन तेंदुलकर और मोहम्मद अजहरूद्दीन - 292 मैच
विराट कोहली और एमएस धोनी - 285 मैच

भारत vs दक्षिण अफ्रीका: वनडे सीरीज का शेड्यूल

टेस्ट के बाद भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी। दोनों टीमें के बीच पहला वनडे 30 नवंबर को रांची, दूसरा 3 दिसंबर को रायपुर और आखिरी मुकाबला 6 दिसंबर को विशाखापत्तनम में होगा। वनडे सीरीज के सभी मुकाबले भारतीय समयानुसार दोपहर 1ः30 बजे से खेले जाएंगे।

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारतीय वनडे टीम

केएल राहुल (कप्तान), रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, तिलक वर्मा, ऋषभ पंत, वाशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव,नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, ऋतुराज गायकवाड़, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह, ध्रुव जुरेल।

अफ्रीकी गेंदबाजों से खूब लड़े कुलदीप यादव, खेली सबसे ज्यादा गेंद, बल्लेबाजों ने किया निराश
क्रिकेट
kuldeep yadav and washington sundar

