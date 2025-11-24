बस एक कदम दूर! रांची वनडे में उतरते ही रोहित-विराट तोड़ देंगे सचिन-द्रविड़ का यह बड़ा रिकॉर्ड

IND vs SA ODI Series: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 30 नवंबर से 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जानी है। इसके लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने भारतीय टीम (Team India) का ऐलान कर दिया है। शुभमन गिल (Subman Gill) के चोटिल होने की वजह से चयनकर्ताओं ने केएल राहुल (KL Rahul) को भारतीय वनडे टीम का कप्तान बनाया है। वहीं, करीब 9 महीने के बाद रोहित शर्मा (Rohit Sharma) और विराट कोहली (Virat Kohli) घरेलू मैदान पर इंटरनेशनल मैच खेलने उतरेंगे। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ रांची में खेले जाने वाले पहले वनडे में दोनों खिलाड़ी एक साथ मैदान पर खेलने उतरेंगे, तो वे इतिहास रच देंगे।