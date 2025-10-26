ऑस्ट्रेलिया से जाते-जाते रोहित शर्मा ने बना डाला एक और रिकॉर्ड, सचिन के बाद बने ऐसे दूसरे भारतीय

सातवें स्थान पर भारतीय सचिन तेंदुलकर हैं। तेंदुलकर ने 38 साल 327 दिन की उम्र में 16 मार्च 2012 को बांग्लादेश के खिलाफ 114 रन बनाए थे। आठवें स्थान पर रोहित शर्मा हैं। 38 साल 178 दिन की उम्र में 25 अक्टूबर 2025 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रोहित ने नाबाद 121 रन की पारी खेली। नौवें स्थान पर डेविड हैंप हैं। बरमुडा के हैंप ने 38 साल 149 दिन की उम्र में केन्या के खिलाफ नाबाद 102 रन बनाए थे। दसवें स्थान पर श्रीलंका के तिलकरत्ने दिलशान हैं। दिलशान ने 11 मार्च 2015 को 38 साल 148 दिन की उम्र में 104 रन की पारी खेली थी।