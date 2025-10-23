रोहित शर्मा ने तोड़ा गांगुली का महारिकॉर्ड, वर्ल्ड के टॉप-5 दिग्गजों की लिस्ट में धमाकेदार एंट्री

Rohit Sharma broke Sourav Ganguly record: ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ जारी दूसरे वनडे में रोहित शर्मा ने शानदार वापसी करते हुए 97 गेंदों पर 7 चौके और 2 छक्‍कों की मदद से 73 रनों बेहद संयमित पारी खेली है। इसके साथ ही रोहित ने बतौर ओपनर वनडे फॉर्मेट में सर्वाधिक रन बनाने के मामले में पूर्व कप्तान सौरव गांगुली को पछाड़ दिया है। भारतीय खिलाड़ियों में अब रोहित से आगे सिर्फ सचिन तेंदुलकर हैं। रोहित शर्मा 186 वनडे पारियों में 9,170 से अधिक रन बना चुके हैं, जबकि सौरव गांगुली ने 236 पारियों में सलामी बल्लेबाज के तौर पर 9,146 रन बनाए थे। इसी के साथ रोहित शर्मा ने वर्ल्ड के टॉप-5 दिग्गजों की लिस्ट में धमाकेदार एंट्री मारी है।