रोहित शर्मा ने तोड़ा गांगुली का महारिकॉर्ड, वर्ल्ड के टॉप-5 दिग्गजों की लिस्ट में धमाकेदार एंट्री

Rohit Sharma broke Sourav Ganguly record: रोहित शर्मा ने पर्थ में चूकने के बाद एडिलेड में शानदार कमबैक किया है। उन्‍होंने न केवल भारतीय पारी को संभाला बल्कि, अर्धशतक के साथ सौरव गांगुली का एक बड़ा रिकॉर्ड भी तोड़ डाला। इसके साथ ही उनकी वर्ल्ड के टॉप-5 दिग्गजों की लिस्ट में एंट्री हो गई है।

2 min read

भारत

image

lokesh verma

Oct 23, 2025

Rohit Sharma broke Sourav Ganguly record

भारतीय सलामी बल्‍लेबाज रोहित शर्मा। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/BCCI)

Rohit Sharma broke Sourav Ganguly record: ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ जारी दूसरे वनडे में रोहित शर्मा ने शानदार वापसी करते हुए 97 गेंदों पर 7 चौके और 2 छक्‍कों की मदद से 73 रनों बेहद संयमित पारी खेली है। इसके साथ ही रोहित ने बतौर ओपनर वनडे फॉर्मेट में सर्वाधिक रन बनाने के मामले में पूर्व कप्तान सौरव गांगुली को पछाड़ दिया है। भारतीय खिलाड़ियों में अब रोहित से आगे सिर्फ सचिन तेंदुलकर हैं। रोहित शर्मा 186 वनडे पारियों में 9,170 से अधिक रन बना चुके हैं, जबकि सौरव गांगुली ने 236 पारियों में सलामी बल्लेबाज के तौर पर 9,146 रन बनाए थे। इसी के साथ रोहित शर्मा ने वर्ल्ड के टॉप-5 दिग्गजों की लिस्ट में धमाकेदार एंट्री मारी है।

विश्‍व में सचिन तेंदुलकर शीर्ष पर

सचिन तेंदुलकर इस लिस्ट में शीर्ष पर हैं। तेंदुलकर ने 340 पारियों में 15,310 रन बनाए, जबकि सनथ जयसूर्या 383 पारियों में 12,740 रन बनाकर इस लिस्ट में दूसरे पायदान पर हैं। तीसरे स्थान पर मौजूद क्रिस गेल ने सलामी बल्लेबाज के तौर पर 274 पारियों में 10,179 रन बनाए। वहीं, एडम गिलक्रिस्ट 259 पारियों में 9,200 रन के साथ चौथे स्थान पर हैं।

एडिलेड में खेली 73 रनों की अहम पारी

टी20 इंटरनेशनल और टेस्‍ट क्रिकेट से संन्‍यास के बाद रोहित शर्मा लंबे वक्त बाद भारत की ओर से वनडे सीरीज खेल रहे हैं। इस सीरीज से पहले रोहित मार्च 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेलते नजर आए थे। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर सीरीज के पहले मैच में रोहित 14 गेंदों में महज 8 रन बनाकर आउट हुए थे। हालांकि वह दूसरे वनडे में 97 गेंदों पर 7 चौके और 2 छक्‍कों की मदद से 73 रनों की पारी खेलने में सफल रहे हैं।

आखिरी बार चैंपियंस ट्रॉफी में खेली थी 76 रनों की पारी

रोहित ने पिछली बार वनडे क्रिकेट फॉर्मेट में 9 फरवरी 2025 को शतक लगाया था। उन्होंने कटक में इंग्लैंड के खिलाफ 119 रन की पारी खेली थी। इसके बाद रोहित ने चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में 76 रन की पारी खेली थी। टीम इंडिया एडिलेड में 'करो या मरो' के मुकाबले में उतरी है। भारतीय टीम पर्थ में खेले गए सीरीज के पहले मैच को गंवा चुकी है। ऐसे में सीरीज बचाने के लिए भारतीय टीम को हर हाल में इस मुकाबले को जीतना होगा।

Hindi News / Sports / Cricket News / रोहित शर्मा ने तोड़ा गांगुली का महारिकॉर्ड, वर्ल्ड के टॉप-5 दिग्गजों की लिस्ट में धमाकेदार एंट्री

