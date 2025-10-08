Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

गौतम गंभीर नहीं… रोहित शर्मा ने राहुल द्रविड़ को दिया चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीतने का श्रेय

भारत इस साल की शुरुआत में रोहित शर्मा की कप्‍तानी और गौतम गंभीर की कोचिंग में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीती थी। लेकिन इस खिताब को जीतने का श्रेय रोहित शर्मा ने खुद पूर्व हेड कोच राहुल द्रविड़ को देकर चौंका दिया है।

2 min read

भारत

image

lokesh verma

Oct 08, 2025

rohit sharma and gautam gambhir

गौतम गंभीर और रोहित शर्मा। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/BCCI)

भारतीय टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने चैंपियंस ट्रॉफी जीतने का श्रेय वर्तमान कोच गौतम गंभीरी नहीं, बल्कि पूर्व हेड कोच राहुल द्रविड़ को दिया है। सीएट अवॉर्ड शो में रोहित ने कहा कि द्रविड़ ने टीम में ऐसी मानसिकता पैदा की, जिससे उन्हें चैंपियंस ट्रॉफी जीतने में मदद मिली। ज्ञात हो कि 2023 के वनडे वर्ल्‍ड कप फाइनल में मिली हार के बाद हिटमैन की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने द्रविड़ के मार्गदर्शन में 2024 का टी20 विश्व कप अपने नाम किया। इसके बाद द्रविड़ की जगह गौतम गंभीर ने ली, जिन्होंने इस साल की शुरुआत में रोहित एंड कंपनी के साथ मिलकर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब जीता।

किसी भी चीज को हल्के में न लें- रोहित शर्मा

सिएट क्रिकेट रेटिंग अवार्ड्स में बोलते हुए रोहित ने खुलासा किया कि चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा रहे सभी खिलाड़ी इस बात पर विचार कर रहे थे कि मैच कैसे जीते जाएं। खुद को चुनौती दें और किसी भी चीज को हल्के में न लें। उन्होंने कहा कि पूरी टीम ने इस प्रक्रिया का आनंद लिया और ऐसा बार-बार किया। रोहित ने कहा कि इससे द्रविड़ और उन्हें 2024 के टी20 विश्व कप में मदद मिली थी और यह चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भी जारी रहा।

'हमने इसे बखूबी निभाया'

रोहित ने कहा कि ये वो गुण थे, जिन्हें हमने टीम में लाने की कोशिश की और हमें लगा कि बार-बार ऐसा करना एक अच्छा तरीका है। पहला मैच जीतने के बाद हमने उस मैच को पूरी तरह से भूलकर अगले मैच पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। टीम की ओर से यह वाकई बहुत अच्छा था और इससे मुझे और राहुल भाई को टी20 विश्व कप और फिर चैंपियंस ट्रॉफी की योजना बनाते समय मदद मिली। हमने इसे बखूबी निभाया।

'यह एक या दो साल के काम की बात नहीं'

रोहित ने आगे कहा कि मुझे वह टीम बहुत पसंद है, उनके साथ खेलना बहुत पसंद था और यह एक ऐसा सफ़र है जिसमें हम सभी कई सालों से लगे हुए हैं। यह एक या दो साल के काम की बात नहीं है। यह कई सालों के काम में शामिल होने की बात है। हम कई बार ट्रॉफी जीतने के बहुत करीब पहुंचे थे, लेकिन हम जीत हासिल नहीं कर पाए। यहीं पर सभी ने फैसला किया कि हमें कुछ अलग करने की ज़रूरत है और इसे देखने के दो तरीके हैं। हमेशा यही सोचा जाता है कि ऐसा किया जाए और फिर जाकर वैसा ही किया। यह एक या दो खिलाड़ियों द्वारा नहीं किया जा सकता। हमें चाहिए था कि सभी इस विचार को अपनाएं और यह सभी की तरफ से अच्छा था।

अब वनडे में बतौर खिलाड़ी खेलेंगे रोहित शर्मा

बता दें कि रोहित शर्मा ने पिछले साल विश्व कप जीतने के बाद टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों से संन्यास ले लिया था। मई 2025 में इंग्‍लैंड दौरे से पहले उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से भी संन्यास की घोषणा कर दी। वर्तमान में वह केवल एकदिवसीय फॉर्मेट में ही सक्रिय हैं। वह अब केवल एक खिलाड़ी के रूप में ही खेलते नजर आएंगे, क्योंकि उनकी जगह 50 ओवर के फॉर्मेट के लिए भी शुभमन गिल को कप्तानी सौंप दी गई है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Latest Cricket News

Published on:

08 Oct 2025 09:40 am

Hindi News / Sports / Cricket News / गौतम गंभीर नहीं… रोहित शर्मा ने राहुल द्रविड़ को दिया चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीतने का श्रेय

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

पृथ्वी शॉ बीच मैदान गाली-गलौज करते हुए सरफराज खान के भाई मुशीर को बल्ला लेकर मारने दौड़े, जमकर हुआ बवाल

Prithvi Shaw clashed with Mushir Khan
क्रिकेट

CEAT Awards में भारतीयों का जलवा, रोहित शर्मा को स्‍पेशल अवॉर्ड तो संजू सैमसन बने साल के श्रेष्ठ टी20 बल्लेबाज

CEAT Awards Show
क्रिकेट

बांग्लादेश की राह का रोड़ा बनीं हिदर नाइट, इंग्लैंड ने 4 विकेट से जीता दूसरा मुकाबला

ENG W vs BAN W Match Highlights
क्रिकेट

‘तेरी भी शादी करवा देंगे’, शिखर धवन ने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर युजवेंद्र चहल का उड़ाया मजाक, Video

Shikhar Dhawan and Yuzvendra chahal ()
क्रिकेट

वनडे में कप्तान के तौर पर कैसा रहेगा शुभमन गिल का प्रदर्शन? ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले हरभजन ने की भविष्यवाणी

क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.