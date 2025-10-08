गौतम गंभीर नहीं… रोहित शर्मा ने राहुल द्रविड़ को दिया चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीतने का श्रेय

रोहित ने आगे कहा कि मुझे वह टीम बहुत पसंद है, उनके साथ खेलना बहुत पसंद था और यह एक ऐसा सफ़र है जिसमें हम सभी कई सालों से लगे हुए हैं। यह एक या दो साल के काम की बात नहीं है। यह कई सालों के काम में शामिल होने की बात है। हम कई बार ट्रॉफी जीतने के बहुत करीब पहुंचे थे, लेकिन हम जीत हासिल नहीं कर पाए। यहीं पर सभी ने फैसला किया कि हमें कुछ अलग करने की ज़रूरत है और इसे देखने के दो तरीके हैं। हमेशा यही सोचा जाता है कि ऐसा किया जाए और फिर जाकर वैसा ही किया। यह एक या दो खिलाड़ियों द्वारा नहीं किया जा सकता। हमें चाहिए था कि सभी इस विचार को अपनाएं और यह सभी की तरफ से अच्छा था।