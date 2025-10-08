गौतम गंभीर नहीं… रोहित शर्मा ने राहुल द्रविड़ को दिया चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीतने का श्रेय

गौतम गंभीर और रोहित शर्मा। (फोटो सोर्स: एक्स@/BCCI)
भारतीय टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने चैंपियंस ट्रॉफी जीतने का श्रेय वर्तमान कोच गौतम गंभीरी नहीं, बल्कि पूर्व हेड कोच राहुल द्रविड़ को दिया है। सीएट अवॉर्ड शो में रोहित ने कहा कि द्रविड़ ने टीम में ऐसी मानसिकता पैदा की, जिससे उन्हें चैंपियंस ट्रॉफी जीतने में मदद मिली। ज्ञात हो कि 2023 के वनडे वर्ल्ड कप फाइनल में मिली हार के बाद हिटमैन की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने द्रविड़ के मार्गदर्शन में 2024 का टी20 विश्व कप अपने नाम किया। इसके बाद द्रविड़ की जगह गौतम गंभीर ने ली, जिन्होंने इस साल की शुरुआत में रोहित एंड कंपनी के साथ मिलकर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब जीता।
सिएट क्रिकेट रेटिंग अवार्ड्स में बोलते हुए रोहित ने खुलासा किया कि चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा रहे सभी खिलाड़ी इस बात पर विचार कर रहे थे कि मैच कैसे जीते जाएं। खुद को चुनौती दें और किसी भी चीज को हल्के में न लें। उन्होंने कहा कि पूरी टीम ने इस प्रक्रिया का आनंद लिया और ऐसा बार-बार किया। रोहित ने कहा कि इससे द्रविड़ और उन्हें 2024 के टी20 विश्व कप में मदद मिली थी और यह चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भी जारी रहा।
रोहित ने कहा कि ये वो गुण थे, जिन्हें हमने टीम में लाने की कोशिश की और हमें लगा कि बार-बार ऐसा करना एक अच्छा तरीका है। पहला मैच जीतने के बाद हमने उस मैच को पूरी तरह से भूलकर अगले मैच पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। टीम की ओर से यह वाकई बहुत अच्छा था और इससे मुझे और राहुल भाई को टी20 विश्व कप और फिर चैंपियंस ट्रॉफी की योजना बनाते समय मदद मिली। हमने इसे बखूबी निभाया।
रोहित ने आगे कहा कि मुझे वह टीम बहुत पसंद है, उनके साथ खेलना बहुत पसंद था और यह एक ऐसा सफ़र है जिसमें हम सभी कई सालों से लगे हुए हैं। यह एक या दो साल के काम की बात नहीं है। यह कई सालों के काम में शामिल होने की बात है। हम कई बार ट्रॉफी जीतने के बहुत करीब पहुंचे थे, लेकिन हम जीत हासिल नहीं कर पाए। यहीं पर सभी ने फैसला किया कि हमें कुछ अलग करने की ज़रूरत है और इसे देखने के दो तरीके हैं। हमेशा यही सोचा जाता है कि ऐसा किया जाए और फिर जाकर वैसा ही किया। यह एक या दो खिलाड़ियों द्वारा नहीं किया जा सकता। हमें चाहिए था कि सभी इस विचार को अपनाएं और यह सभी की तरफ से अच्छा था।
बता दें कि रोहित शर्मा ने पिछले साल विश्व कप जीतने के बाद टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों से संन्यास ले लिया था। मई 2025 में इंग्लैंड दौरे से पहले उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से भी संन्यास की घोषणा कर दी। वर्तमान में वह केवल एकदिवसीय फॉर्मेट में ही सक्रिय हैं। वह अब केवल एक खिलाड़ी के रूप में ही खेलते नजर आएंगे, क्योंकि उनकी जगह 50 ओवर के फॉर्मेट के लिए भी शुभमन गिल को कप्तानी सौंप दी गई है।
