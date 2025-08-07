आखिर यशस्वी जायसवाल ने NOC लेने के बाद भी क्यों नहीं छोड़ी मुंबई? अब हुआ खुलासा

यशस्वी जायसवाल ने घरेलू क्रिकेट में मुंबई छोड़ गोवा के लिए खेलने का पूरा मन बना लिया था। इसके लिए उन्होंने एमसीए से एनओसी भी ले ली थी। लेकिन यशस्वी ने अचानक अपने फैसले से यू टर्न लेते हुए मुंबई से ही खेलने का फैसला किया। अब खुलासा हुआ है कि जायसवाल को इसके लिए पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने मनाया था। ये दावा एक रिपोर्ट में किया गया है।
टीओआई की रिपोर्ट के मुताबिक, रोहित शर्मा ने ही जायसवाल को अपने करियर के इस मोड़ पर मुंबई में ही रहने के लिए मनाया था। यशस्वी ने कथित तौर पर हिटमैन की सलाह मानने और मुंबई के लिए खेलना जारी रखने के अपने फैसले की जानकारी दी। एमसीए अध्यक्ष अजिंक्य नाइक ने प्रकाशन को बताया कि जायसवाल द्वारा गोवा जाने के लिए एनओसी वापस लेने के अनुरोध को इसके बाद एमसीए ने स्वीकार कर लिया।
रिपोर्ट में एमसीए अध्यक्ष के हवाले से कहा गया है कि रोहित ने यशस्वी को समझाया कि मुंबई के लिए खेलना गर्व और प्रतिष्ठा की बात है, जिसने रिकॉर्ड 42 बार रणजी ट्रॉफी जीती है। रोहित ने कहा कि उसे कभी नहीं भूलना चाहिए कि मुंबई क्रिकेट की वजह से ही उसकी प्रतिभा निखरी और देश के लिए खेलने का मौका मिला। उसने यहीं के मैदानों में क्रिकेट खेलना शुरू किया और फिर मुंबई की सभी आयु वर्ग की टीमों के लिए चुना गया।
बता दें कि 23 वर्षीय जायसवाल अपने अंडर-19 दिनों से ही मुंबई से जुड़े हुए हैं। उन्होंने 2019 में टीम के लिए प्रथम श्रेणी में डेब्यू किया और तब से एक प्रभावशाली घरेलू रिकॉर्ड बनाया है। कुल प्रथम श्रेणी क्रिकेट में यशस्वी 60.85 की औसत से 3,712 रन बनाए हैं।