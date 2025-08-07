आखिर यशस्वी जायसवाल ने NOC लेने के बाद भी क्यों नहीं छोड़ी मुंबई? अब हुआ खुलासा

रिपोर्ट में एमसीए अध्यक्ष के हवाले से कहा गया है कि रोहित ने यशस्वी को समझाया कि मुंबई के लिए खेलना गर्व और प्रतिष्ठा की बात है, जिसने रिकॉर्ड 42 बार रणजी ट्रॉफी जीती है। रोहित ने कहा कि उसे कभी नहीं भूलना चाहिए कि मुंबई क्रिकेट की वजह से ही उसकी प्रतिभा निखरी और देश के लिए खेलने का मौका मिला। उसने यहीं के मैदानों में क्रिकेट खेलना शुरू किया और फिर मुंबई की सभी आयु वर्ग की टीमों के लिए चुना गया।