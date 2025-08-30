'ब्रोंको' टेस्ट नाम का एक नया फिटनेस टेस्ट पिछले एक हफ़्ते से मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। सोहम देसाई के बाद भारतीय टीम के वर्तमान स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग कोच एड्रियन ले रॉक्स ने रग्बी में आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली फिटनेस ड्रिल, ब्रोंको टेस्ट को शामिल करने का सुझाव दिया है। हालांकि, रिपोर्टों के अनुसार, टीम इस टेस्ट को सीजन के अंत में शुरू करने की योजना बना रही है। ऐसे एशिया कप से शुरू होने वाले नए सीजन से पहले खिलाड़ियों को 'यो-यो' टेस्ट से गुजरना होगा। इसके अलावा खिलाड़ियों का डेक्सा स्कैन (हड्डियों के घनत्व की जांच) भी किया जाएगा।