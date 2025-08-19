ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ODI सीरीज के लिए रोहित शर्मा जिम में तो विराट कोहली लंदन में कर रहे कड़ी ट्रेनिंग, आपने देखा क्या

Rohit Sharma and Virat Kohli Latest News: रोहित शर्मा और विराट कोहली इन दिनों ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज की तैयारियों में जुटे हैं। टी20i और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके ये दोनों दिग्गज अब वनडे इंटरनेशनल खेलते नजर आएंगे। ये जोड़ी एशिया कप के बाद अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज खेलेगी। अभी कुछ महीने बाकी हैं, ऐसे में दोनों दिग्गजों ने मैच फिटनेस हासिल करने के लिए अपनी तैयारी तेज कर दी है। विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों को आखिरी बार आईपीएल 2025 के दौरान देखा गया था। अब एक लंबे ब्रेक के बाद दोनों ने ट्रेनिंग शुरू कर दी है।
रोहित शर्मा अभी भी भारत के वनडे कप्तान हैं। उन्होंने जिम में पसीना बहाते देखा गया है। 38 वर्षीय रोहित पूर्व भारतीय कोच अभिषेक नायर के साथ अपनी फिटनेस पर काम कर रहे हैं। नायर को दिनेश कार्तिक और केएल राहुल के करियर को पुनर्जीवित करने का श्रेय दिया जाता है। रोहित को उम्मीद है कि वनडे विश्व कप में अभी काफी समय बाकी हैं और वह पूरी तरह से फिट हो जाएंगे।
विराट कोहली खुद भी हार्ड वॉकिंग से परिचित हैं। पूर्व भारतीय कप्तान को लंदन में एक नेट सेशन के बाहर देखा गया। इससे पहले कुछ हफ्ते पहले उन्होंने गुजरात टाइटन्स के कोच नईम अमीन के साथ मिलकर नेट्स पर अभ्यास किया था। कोहली ने अपने नेट सत्र के बाद एक प्रशंसक के साथ पोज भी दिया।
रोहित और कोहली अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में केवल एकदिवसीय मैचों में ही सक्रिय हैं। दोनों की नजर दक्षिण अफ्रीका में होने वाले 2027 विश्व कप पर है। भारत 2023 विश्व कप का फाइनल घरेलू मैदान पर हार गया था और यह जोड़ी आगामी वनडे वर्ल्ड कप को जीतकर उन कड़वी यादों को धोना चाहेगी। हालांकि जब वर्ल्ड कप शुरू होगा, तब रोहित 40 साल के होंगे, जबकि कोहली 38 साल के होंगे। ये दोनों तब तक अपनी फिटनेस बनाए रखकर अपने सपने को साकार करना चाहते हैं।