ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ODI सीरीज के लिए रोहित शर्मा जिम में तो विराट कोहली लंदन में कर रहे कड़ी ट्रेनिंग, आपने देखा क्या

Rohit Sharma and Virat Kohli Latest News: रोहित शर्मा और विराट कोहली इन दिनों ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज की तैयारियों में जुटे हैं। टी20i और टेस्‍ट क्रिकेट से संन्‍यास ले चुके ये दोनों दिग्‍गज अब वनडे इंटरनेशनल खेलते नजर आएंगे। ये जोड़ी एशिया कप के बाद अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज खेलेगी। अभी कुछ महीने बाकी हैं, ऐसे में दोनों दिग्गजों ने मैच फिटनेस हासिल करने के लिए अपनी तैयारी तेज कर दी है। विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों को आखिरी बार आईपीएल 2025 के दौरान देखा गया था। अब एक लंबे ब्रेक के बाद दोनों ने ट्रेनिंग शुरू कर दी है।