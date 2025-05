RCB vs SRH Head to Head: IPL 2025 में पहली बार भिड़ेंगे आरसीबी और एसआरएच, जानें अब तक किसका पलड़ा ज्‍यादा भारी

RCB vs SRH Head to Head Record: आईपीएल 2025 में आरसीबी और एसआरएच के बीच सीजन की पहली भिड़ंत शुक्रवार 23 मई को लखनऊ में होने जा रही है। आइये इस मैच से पहले इन दोनों टीमों का हेड टू हेड रिकॉर्ड जानते हैं।

भारत•May 22, 2025 / 02:21 pm• lokesh verma

RCB vs SRH Head to Head Record in IPL 2025: भारत के कई शहरों में बारिश को देखते हुए आईपीएल 2025 का शेड्यूल बदल दिया गया है। बारिश के कारण ही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला लखनऊ के भारत रत्‍न अटल बिहारी वाजपेयी अंतरराष्‍ट्रीय इकाना क्रिकेट स्‍टेडियम में शिफ्ट करना पड़ा है। ये मैच शुक्रवार 23 मई को खेला जाना है। आरसीबी के लिए क्‍वालीफायर 1 के लिहाज से ये मैच बेहद महत्‍वपूर्ण है। वहीं, एसआरएच इस मैच को जीतकर सम्‍मान बचाने के इरादे से उतरेगी। इस मैच से पहले आपको बताते हैं कि अब कौन सी टीम का पलड़ा ज्‍यादा भारी रहा है।