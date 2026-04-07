RR vs MI: वैभव सूर्यवंशी समेत राजस्थान रॉयल्स के ये 5 खिलाड़ी आज मुंबई इंडियंस के लिए सबसे बड़ा खतरा

RR vs MI: आईपीएल 2026 के 13वें मुकाबले में आज मंगलवार को राजस्थान रॉयल्स का सामना गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में मुंबई इंडियंस से होगा। राजस्‍थान ने इस सीजन खेले अब तक दोनों ही मुकाबलों में जीत दर्ज की है। वहीं, एमआई को आखिरी मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा था। मुंबई में एक से बढ़कर एक बल्‍लेबाज और एक से बढ़कर एक गेंदबाज हैं, लेकिन इस मुकाबले में राजस्‍थान के स्‍टार युवा ओपनर वैभव सूर्यवंशी समेत 5 खिलाड़ी ऐसे हैं, जो एमआई के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं।