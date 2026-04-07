बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम ने इस सीजन में तेज गेंदबाजों को मदद देने के संकेत पहले ही दे दिए हैं। इस सीजन में यहां अब तक खेले गए एकमात्र मैच में चेन्नई सुपर किंग्स 127 रन पर ऑल आउट हो गई थी, जिसमें कवर्स के नीचे की शुरुआती नमी ने सीम मूवमेंट में मदद की थी। ऐसा ही पैटर्न फिर से देखने को मिल सकता है। दिन की शुरुआत में बारिश की उम्मीद को देखते हुए पावरप्ले में तेज गेंदबाजों को कुछ मदद मिल सकती है। लेकिन, बाद में पिच बैटिंग के लिए आसान हो सकती है। शाम को बाद में ओस भी एक भूमिका निभा सकती है।