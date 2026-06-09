Ruturaj Gaikwad को शतक लगाने के बावजूद ODI टीम से कर दिया था बाहर, श्रीलंका के खिलाफ फिर खुद को किया साबित

बता दें कि इससे पहले ऋतुराज गायकवाड़ ने भारत के लिए दिसंबर में साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के दूसरे रायपुर में खेले गए मुकाबले में महज 83 गेंदों पर 105 रन की जबरदस्‍त पारी खेली थी, लेकिन इसके बाद जनवरी में न्‍यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज से उनको बाहर कर दिया गया था। अब भारत ए के लिए वनडे में मौका मिलते ही उन्‍होंने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वह इस फॉर्मेट में भारत के भरोसेमंद बल्‍लेबाज हैं।