IND A vs SL A: वैभव सूर्यवंशी पर थी नजर लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ ने जड़ा शतक, श्रीलंका के सामने 278 का लक्ष्य

वैभव सूर्यवंशी सस्ते में आउट हुए, लेकिन इसके बाद तिलक वर्मा और ऋतुराज गायकवाड़ ने मोर्चा संभाला और 140 से ज्यादा रनों की साझेदारी कर डाली। इस दौरान ऋतुराज गायकवाड़ ने शानदार शतक जड़ दिया। आपको बता दें कि जब ट्राई नेशन ए सीरीज के लिए टीम चुनी गई थी, तब ऋतुराज गायकवाड़ को नहीं चुना गया था। हालांकि रियान पराग के बाहर होने के बाद उन्हें मौका मिला और उन्होंने शतक लगाकर इस फैसले को सही साबित कर दिया। इस मुकाबले में वह 114 गेंदों में 101 रन बनाकर आउट हुए। दूसरी ओर तिलक वर्मा ने भी धीमी शुरुआत के बाद लय हासिल की और अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। हालांकि वह भी 60 रन बनाकर आउट हो गए।