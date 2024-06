T20 World Cup 2024: आज वर्ल्ड कप में होगा सिर्फ 1 मुकाबला और तय हो जाएगी सुपर 8 की पहली टीम? जानें भारत में कब और कहां देखें लाइव

SA vs BAN Live Streaming in India: साउथ अफ्रीका लगातार 2 मुकाबले जीतने के बाद सुपर 8 की दहलीज पर खड़ी है और आज बांग्लादेश को हराकर अगले दौर में पहुंचने वाली पहली टीम बन जाएगी। हालांकि बांग्लादेश उलटफेर के लिए जानी जाती है और यहां भी वह खेल पलट सकते हैं।

SA vs BAN Free Live Streaming in India: टी20 वर्ल्ड कप 2024 (T20 World Cup 2024) का 21वां मुकाबला नासाउ काउंटी क्रिकेट स्टेडियम में रात 8 बजे से खेला जाएगा। इस मैच में बांग्लादेश के सामने साउथ अफ्रीका (South Africa vs Bangladesh) की टीम होगी। साउथ अफ्रीका ने ग्रुप D के अपने दोनों मैच जीत लिए हैं। उन्होंने पहले मुकाबले में श्रीलंका को मात दी और दूसरे में नीदरलैंड्स को हराया। दूसरी ओर बांग्लादेश की टीम श्रीलंका को हराकर अपना मनोबल ऊंचा कर ली है और साउथ अफ्रीका को टक्कर देने के लिए तैयार है। इस मैच को भारत में फ्री में लाइव देखा जा सकता है।