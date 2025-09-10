SA20 2026 Auction unsold players list: एसए 20 लीग के ऑक्‍शन में 22 वर्षीय बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस को प्रिटोरिया कैपिटल्स ने 16.5 मिलियन रैंड (करीब 7.30 करोड़ भारतीय रुपये) की भारी भरकम राशि में खरीदा गया है। वह इस लीग के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। कैपिटल्स ने 32.5 मिलियन रैंड के साथ नीलामी में हिस्‍सा लिया और अपनी कुल राशि की 50 प्रतिशत से अधिक राशि अकेले ब्रेविस पर खर्च कर दी। जबकि साउथ अफ्रीका के कप्‍तान टेम्‍बा बावुमा, जेम्स एंडरसन और मोइन अली समेत कई दिग्‍गजों को किसी ने नहीं खरीदा है। आइये अनसोल्‍ड प्‍लेयर्स की पूरी लिस्‍ट पर एक नजर डालते हैं।