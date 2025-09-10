SA20 2026 Auction unsold players list: एसए 20 लीग के ऑक्शन में 22 वर्षीय बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस को प्रिटोरिया कैपिटल्स ने 16.5 मिलियन रैंड (करीब 7.30 करोड़ भारतीय रुपये) की भारी भरकम राशि में खरीदा गया है। वह इस लीग के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। कैपिटल्स ने 32.5 मिलियन रैंड के साथ नीलामी में हिस्सा लिया और अपनी कुल राशि की 50 प्रतिशत से अधिक राशि अकेले ब्रेविस पर खर्च कर दी। जबकि साउथ अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा, जेम्स एंडरसन और मोइन अली समेत कई दिग्गजों को किसी ने नहीं खरीदा है। आइये अनसोल्ड प्लेयर्स की पूरी लिस्ट पर एक नजर डालते हैं।
साउथ अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा जहां अनसोल्ड रह गए तो वहीं, सनराइजर्स ईस्टर्न केप को तीन खिताब जिताने वाले SA20 के सबसे सफल कप्तान एडेन मार्करम को सुपर जायंट्स ने 14 मिलियन रैंड (करीब 7 करोड़ भारतीय रुपये) की भारी भरकम राशि में खरीदा है। सनराइजर्स ने अपने कप्तान को बरकरार रखने के लिए अपने राइट टू मैच का इस्तेमाल भी किया, लेकिन सुपर जायंट्स ने कीमत बढ़ाकर खरीद लिया।
वहीं, ऑलराउंडर वियान मुल्डर, जिन्हें सुपर किंग्स ने 9 मिलियन रैंड में खरीदा है। वह इस नीलामी में तीसरे सबसे महंगे खिलाड़ी रहे। गेराल्ड कोएत्ज़ी को डीएसजी ने 7.4 मिलियन रैंड, नांद्रे बर्गर को जेएसके ने 6.3 मिलियन रैंड, मैथ्यू ब्रीट्ज़के को एसईसी ने 6.1 मिलियन रैंड, रैसी वैन डेर डूसन को एमआईसीटी ने 5.2 मिलियन रैंड, ओटनील बार्टमैन को पीआर ने 5.1 मिलियन रैंड और एनरिक नॉर्टजे को एसईसी ने 5 मिलियन रैंड में खरीदा है।
टेम्बा बावुमा, जेम्स एंडरसन, मोइन अली, रहमानुल्लाह गुरबाज़, जॉर्डन कॉक्स, मुस्तफिजुर रहमान, टॉम एबेल, कुसल परेरा, एंडिले फेहलुकवायो, जायडेन सील्स, लेउस डू प्लॉय, जॉर्ज गार्टन, जूनियर डाला, टॉम कोहलर-कैडमोर, साइमन हार्मर, काइल सिमंड्स, वकार सलामखिल, ब्रैंडन मैकमुलेन, कीसी कार्टी, तवांडा मुये, कीथ डडगिन, ओखुले सेले, मैथ्यू बोस्ट, मिगेल प्रीटोरियस, नकोबानी मोकोएना, सन्नी बेकर, डैनियल स्मिथ, एंड्रीज़ गौस, ग्रांट रोलोफसन, ज्वेल एंड्रयू, शल्क एंगेलब्रेक्ट, थॉमस काबर, नाथन सॉटर, कालेब सालेका, जॉर्डन क्लार्क, जेसन रॉय, जॉर्डन थॉम्पसन, जैक्स स्निमैन, ब्यूरन हेंड्रिक्स, रुआन हासब्रोक, वेन पार्नेल, जेम्स रॉब-क्विनलान, एफीवे म्न्यांडी, जोरिच वान शल्कविक, जॉर्ज वान हीरडेन, जॉन-जॉन स्मट्स, नांगियालाई खारोती, जीन डु प्लेसिस, डुआने जेन्सन, बिनुरा फर्नांडो।