क्रिकेट

साहिबजादा ने ‘एके-47’ तो अभिषेक-गिल ने हम पर चलाया ‘ब्रह्मोस’, पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर ने अपनी ही टीम को कोसा

पूर्व पाकिस्तानी स्पिनर दानिश कनेरिया ने कहा है कि साहिबजादा फरहान ने एके-47 तो शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा ने बल्ले से ब्रह्मोस चलाया। भारतीय सलामी बल्लेबाजों का पलटवार इतना विनाशकारी था कि पाकिस्तानी खिलाड़ी हक्के-बक्के रह गए।

भारत

lokesh verma

Sep 22, 2025

India vs Pakistan
अर्धशतक का जश्‍न मनाते पाकिस्‍तानी बल्‍लेबाज साहिबजादा फरहान। (फोटो सोर्स: IANS)

भारत के खिलाफ एशिया कप 2025 के सुपर-4 मुकाबले में अर्धशतक जड़ने के बाद पाकिस्तानी सलामी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान ने 'गन सेलिब्रेशन' किया। पूर्व पाकिस्तानी स्पिनर दानिश कनेरिया ने इसे लेकर बेबाकी से अपनी राय रखी है। कनेरिया ने सोमवार को कहा कि साहिबजादा फरहान ने एके-47 का इशारा किया, लेकिन तभी शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा ने बल्ले से ब्रह्मोस चलाया। ऐसा ही होता है। भारतीय सलामी बल्लेबाजों का पलटवार इतना विनाशकारी था कि पाकिस्तानी खिलाड़ी हक्के-बक्के रह गए। एक तो 'धुलाई' और दूसरी 'महाधुलाई'।

'अभिषेक-गिल के सामने  200 का स्कोर भी छोटा'

बता दें कि पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में 5 विकेट खोकर 171 रन बनाए। इसके जवाब में टीम इंडिया ने 18.5 ओवरों में 6 विकेट शेष रहते जीत दर्ज कर ली। दानिश कनेरिया ने आगे कहा कि जब आपके पास अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल जैसे सलामी बल्लेबाज हों तो ऐसे विकेट पर उनके सामने 200 का स्कोर भी छोटा लग सकता है। दोनों ही बेहतरीन खिलाड़ी हैं।

'अब पाकिस्तानी टीम बलि का बकरा खोजेगी'

कनेरिया का मानना है कि इस हार के बाद पाकिस्तानी टीम बलि का बकरा खोजेगी। इस बार कनेरिया का इशारा फखर जमान की तरफ था, जिन्होंने 9 गेंदों में महज 15 रन बनाए। फखर जमान ने पाकिस्तान को तेज शुरुआत दिलाई थी, लेकिन तीसरे ओवर में हार्दिक पंड्या की गेंद उनके बल्ले का किनारा लेकर विकेटकीपर संजू सैमसन के दस्तानों में समा गई, जिसके बाद थर्ड अंपायर ने उनके आउट होने की पुष्टि की।

'अब पाकिस्तान रोएगा'

उन्होंने कहा कि अब पाकिस्तान को फखर जमान के आउट होने पर उन्हें एक और बलि का बकरा मिल गया है। अब पाकिस्तान रोएगा और कहेगा कि वह आउट नहीं थे, लेकिन संजू सैमसन ने स्पष्ट तौर पर कैच लिया था। उनके दस्ताने साफतौर पर गेंद के नीचे थे। फिर भी पाकिस्तान इस पर रोएगा और 'संदेह के लाभ' की बात करेगा।

एशिया कप 2025

Published on:

22 Sept 2025 02:03 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / साहिबजादा ने 'एके-47' तो अभिषेक-गिल ने हम पर चलाया 'ब्रह्मोस', पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर ने अपनी ही टीम को कोसा

