Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

UAE जैसी हल्की टीम ने भी कर दी पाकिस्तानियों मिट्टी पलीद, नाम दर्ज हुए ये शर्मनाक रिकॉर्ड

Saim Ayub shameful record: एशिया कप 2025 का खिताब जीतने का सपना देख रही पाकिस्‍तान की टीम भले ही सुपर-4 में पहुंच गई है, लेकिन इस टूर्नामेंट में जमकर मिट्टी पलीद हो रही है। यूएई जैसी टीम से वह जैसे-तैसे जीते हैं। इसके साथ ही उसके ओपनर सैम अयूब ने दो शर्मनाक रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं।

भारत

lokesh verma

Sep 18, 2025

Saim Ayub shameful record
Saim Ayub shameful record: पाकिस्‍तानी सलामी बल्‍लेबाज सैम अयूब। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/Cricketracker)

Saim Ayub shameful record: दुबई अंतरराष्‍ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में एशिया कप 2025 के अपने आखिरी ग्रुप मैच में पाकिस्तान ने 41 रन से जीत दर्ज करते हुए सुपर 4 में जगह बना ली है। पाकिस्‍तान ने पहले बल्‍लेबाजी करते हुए जैसे-तैसे स्‍कोर बोर्ड पर निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 146 रन लगाए। हालांकि एक बार फिर उसके गेंदबाजों ने लाज बचाते हुए जीत दिलाई। पाकिस्‍तान ने इस मुकाबले में यूएई जैसी हल्‍की टीम को हराया तो है, लेकिन ऐसा करने में उसके पसीने छूट गए। इस मुकाबले में सलामी बल्‍लेबाज सैम अयूब ने एक नहीं, बल्कि दो शर्मनाक रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं।

सैम अयूब का खराब फॉर्म जारी

यूएई ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान की शुरुआत में हवा निकल गई। सैम अयूब का खराब फॉर्म जारी रहा और वह फिर शून्य पर आउट हो गए। इस डक के साथ ही उन्‍होंने दो शर्मनाक रिकॉर्ड भी अपने नाम किए है।

ये भी पढ़ें

Asia Cup 2025 Super 4 Scenario: सुपर-4 के मुकाबलों की तस्वीर हुई साफ, जानें कौन सी तारीख को होगी भारत-पाकिस्तान की महाभिड़ंत
क्रिकेट
Asia Cup 2025 Super 4 Scenario

इसके बाद साहिबजादा फरहान भी 5 रन बनाकर चलते बने। 9 रन पर दोनों ओपनर पवेलियन लौट गए। फिर फखर जमान और कप्तान सलमान अली के बीच तीसरे विकेट के लिए 61 रन की साझेदारी हुई। इसके साथ ही फिर विकेट गिरने का सिलसिला लगातार जारी रहा। आखिर में शाहीन अफरीदी ने 14 गेंदों पर नाबाद 29 रन की पारी न खेली होती तो पाकिस्‍तान बहुत पहले ही सिमट गया होता।

T20i में बतौर ओपनर लगातार सर्वाधिक शून्य (विदेशी टीमें)

3 - आंद्रे फ्लेचर (2009)
3 - मोहम्मद हफीज (2012)
3 - सैम अयूब (2025)*

T20i में पाकिस्तान के लिए सर्वाधिक शून्य

10 - उमर अकमल (79 पारी)
8 - शाहिद अफरीदी (90 पारी)
8 - सैम अयूब (44 पारी)*

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

एशिया कप 2025

Published on:

18 Sept 2025 10:57 am

Hindi News / Sports / Cricket News / UAE जैसी हल्की टीम ने भी कर दी पाकिस्तानियों मिट्टी पलीद, नाम दर्ज हुए ये शर्मनाक रिकॉर्ड

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.