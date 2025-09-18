UAE जैसी हल्की टीम ने भी कर दी पाकिस्तानियों मिट्टी पलीद, नाम दर्ज हुए ये शर्मनाक रिकॉर्ड

Saim Ayub shameful record: दुबई अंतरराष्‍ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में एशिया कप 2025 के अपने आखिरी ग्रुप मैच में पाकिस्तान ने 41 रन से जीत दर्ज करते हुए सुपर 4 में जगह बना ली है। पाकिस्‍तान ने पहले बल्‍लेबाजी करते हुए जैसे-तैसे स्‍कोर बोर्ड पर निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 146 रन लगाए। हालांकि एक बार फिर उसके गेंदबाजों ने लाज बचाते हुए जीत दिलाई। पाकिस्‍तान ने इस मुकाबले में यूएई जैसी हल्‍की टीम को हराया तो है, लेकिन ऐसा करने में उसके पसीने छूट गए। इस मुकाबले में सलामी बल्‍लेबाज सैम अयूब ने एक नहीं, बल्कि दो शर्मनाक रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं।