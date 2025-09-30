एशिया कप के फाइनल में हार के बाद सलमान आगा का बड़ा ऐलान, सूर्यकुमार की तरह ये काम करेगी पूरी टीम

एशिया कप 2025 के खिताबी मुकाबले में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया। इस टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान की टीमें 3 बार आमने सामने हुईं और तीनों बार सूर्यकुमार यादव एंड कंपनी ने जीत हासिल की। इस दौरान मैच के परिणाम से ज्यादा दूसरी चीजों पर चर्चा हुई। पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हैंडशेक न करने से लेकर मोहसिन नकवी की घनघोर बेइज्जती करने तक, भारतीय टीम की शिकायत और फिर सुपर ओवर में अंपायरिंग भी इस टूर्नामेंट में चर्चा का विषय रहीं। टूर्नामेंट के बाद सूर्या ने बड़ा ऐलान किया और फिर सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया।