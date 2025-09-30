एशिया कप के फाइनल में हार के बाद सलमान आगा का बड़ा ऐलान, सूर्यकुमार की तरह ये काम करेगी पूरी टीम

सूर्यकुमार यादव और सलमान आगा (फोटो- IANS)
एशिया कप 2025 के खिताबी मुकाबले में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया। इस टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान की टीमें 3 बार आमने सामने हुईं और तीनों बार सूर्यकुमार यादव एंड कंपनी ने जीत हासिल की। इस दौरान मैच के परिणाम से ज्यादा दूसरी चीजों पर चर्चा हुई। पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हैंडशेक न करने से लेकर मोहसिन नकवी की घनघोर बेइज्जती करने तक, भारतीय टीम की शिकायत और फिर सुपर ओवर में अंपायरिंग भी इस टूर्नामेंट में चर्चा का विषय रहीं। टूर्नामेंट के बाद सूर्या ने बड़ा ऐलान किया और फिर सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया।
भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पहलगाम आतंकवादी हमलों के पीड़ितों और सशस्त्र बलों को अपनी मैच फीस दान करने का ऐलान किया। यादव ने अपने सोशल मीडिया हैंडल के एक पोस्ट में लिखा, "मैंने इस टूर्नामेंट की अपनी मैच फीस हमारे सशस्त्र बलों और पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों के परिवारों के समर्थन में दान करने का फैसला किया है। आप हमेशा मेरे विचारों में रहेंगे।"
सूर्या ने मैच के बाद भी अपने बयान ने देशवासियों का दिल जीता। उन्होंने कहा, "यह समय निकालकर यह कहने का सही मौका है कि हम पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ खड़े हैं। हम अपनी एकजुटता व्यक्त करते हैं। हम इस जीत को अपने सभी सशस्त्र बलों को समर्पित करना चाहते हैं जिन्होंने बहुत बहादुरी दिखाई। उम्मीद है कि वे हम सभी को प्रेरित करते रहेंगे और जब भी हमें उनके चेहरे पर मुस्कान लाने का मौका मिलेगा, हम उन्हें मैदान पर और भी कारण देंगे।"
इसी राह पर चलते हुए पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा ने पाकिस्तानी नागरिकों के परिवारों के लिए अपनी मैच फीस दान करने का ऐलान कर दिया। बता दें कि एशिया कप के फाइनल में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया। मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगा ने कहा कि पाकिस्तानी टीम के सभी सदस्यों ने पीड़ितों को अपनी मैच फीस दान करने का फैसला किया है। हम, एक टीम के रूप में अपनी मैच फीस उन नागरिकों और बच्चों को दान कर रहे हैं जो ऑपरेशन सिंदूर में प्रभावित हुए थे। हम सभी यह दान उन्हें दे रहे हैं।"
