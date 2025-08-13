मैं पागल हूं… संजीव गोयनका ने अपनी टीम लखनऊ सुपर जायंट्स को लेकर आखिर क्यों दिया ये बयान

लखनऊ सुपर जायंट्स को अक्‍टूबर 2021 में संजीव गोयनका के आरपीएसजी ग्रुप ने ने 900 मिलियन डॉलर खरीदा था। एलएसजी आईपीएल के इतिहास की सबसे महंगी फ्रेंचाइजी थी। एलएसजी को इतनी बड़ी कीमत पर खरीदने को लेकर संजीव गोयनका की उस दौरान काफी आलोचना हुई थी। हालांकि गोयनका पहले से खेल से जुड़े थे, लेकिन एलएसजी को इतना महंगा खरीदना कुछ लोगों के गले नहीं उतरा। अब उस वक्‍त को याद करते हुए गोयनका कहते हैं कि जब उन्होंने आईपीएल की सबसे महंगी टीम खरीदी तो सभी को लगा कि मैं पागल हूं, लेकिन अब एलएसजी की वैल्‍यू दोगुनी के करीब है।