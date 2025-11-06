Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

शुभमन गिल से कहीं ज्यादा बेहतर हैं इन 2 ओपनर के T20i आंकड़े, एक बिना मौका मिले हुआ बाहर तो दूसरे के साथ हो रहा भेदभाव

Shubman Gill: शुभमन गिल को लगातार खराब प्रदर्शन के बावजूद भारतीय टी20 टीम में मौके मिल रहे हैं। जबकि यशस्‍वी जायसवाल और संजू सैमसन उनसे कहीं बेहतर सलामी बल्‍लेबाज हैं। यह हम नहीं, बल्कि उनके पिछले दो साल के आंकड़े खुद बयां कर रहे हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Nov 06, 2025

Shubman Gill

भारतीय क्रिकेटर शुभमन गिल। (Photo Credit - IANS)

Shubman Gill: भारतीय टेस्‍ट और वनडे टीम की कमान सौंपने के बाद शुभमन गिल को टी20 टीम बतौर उपकप्‍तान और सलामी बल्‍लेबाज के रूप में खिलाया जा रहा है। जबकि वह इस मोर्चे पर लगातार फेल हो रहे हैं। टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में मौजूदा चार ओपनर अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल यशस्‍वी जायसवाल और संजू सैमसन के पिछले दो साल के आंकड़ों देखें तो गिल सबसे खराब औसत और स्‍ट्राइक रेट के साथ सबसे निचले पायदान पर हैं। अभिषेक ने शानदार प्रदर्शन के साथ अपनी जगह पक्‍की कर रखी है, लेकिन जायसवाल को मौका दिए बगैर बाहर करना और संजू का बल्‍लेबाजी क्रम बार-बार बदलना सवाला खड़े करता है। इसी वजह से गिल को टी20 टीम से बाहर करने की मांग उठ रही है।

महज 28.22 के औसत से खेल रहे शुभमन गिल

शुभमन गिल ने भारत के लिए टी20 डेब्‍यू जनवरी 2023 में श्रीलंका के खिलाफ मुंबई के वानखेड़े स्‍टेडियम में किया था। गिल बतौर ओपनर अपने टी20 अंतरराष्‍ट्रीय क्रिकेट करियर में अब तक 31 मैच खेल चुके हैं, जिनकी 31 पारियों में उन्‍होंने महज 28.22 के औसत और 140.86 के स्‍ट्राइक रेट से 762 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्‍ले से तीन अर्धशतक और एक शतक बनाया है।

जायसवाल को बिना मौका दिए कर दिया गया बाहर

यशस्‍वी जायसवाल को ऑस्‍ट्रेलिया के दौरे पर भारतीय टीम में शामिल किया गया था, लेकिन उन्‍हें बगैर मौका दिए ही टीम से बाहर कर दिया गया। जायसवाल ने भारत के लिए टी20 डेब्‍यू अगस्‍त 2023 में वेस्‍टइंडीज के खिलाफ किया था।

जायसवाल के बतौर ओपनर टी20 इंटरनेशनल करियर की बात करें तो उन्‍होंने अभी तक 23 मैचों की 22 पारियों में 36.15 के औसत और 164.32 के स्‍ट्राइक रेट से कुल 723 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्‍होंने पांच अर्धशतक और एक शतक लगाया है।

संजू सैमसन के साथ हो रहा भेदभाव

संजू सैमसन ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ मौजूदा सीरीज के पहले मैच संजू को बल्‍लेबाजी का मौका नहीं मिल सका। दूसरे मैच में उन्‍हें तीसरे नंबर उतारा गया। जबकि तीसरे मैच में उन्‍हें प्‍लेइंग 11 से ही बाहर कर दिया गया। इससे पहले एशिया कप में भी उनका बल्‍लेबाजी क्रम बार-बार बदला गया। सैमसन के बतौर ओपनर पिछले दो साल के आंकड़े देखें तो उन्‍होंने इस दौरान 13 पारियों में 34.75 के औसत और 182.89 के स्‍ट्राइक रेट से 417 रन बनाए हैं।

सैमसन ने यूं तो भारत के लिए टी20 डेब्‍यू 2015 में कर लिया था, लेकिन विडंबना ये है कि वह पिछले 10 साल में अब तक सिर्फ 51 मैच ही खेल सके हैं। जिनकी 43 पारियों में उन्‍होंने 25.51 के औसत और 147.41 के स्‍ट्राइक रेट से 995 रन बनाए हैं।

ये भी पढ़ें

ICC Men’s T20 Rankings: अभिषेक नंबर-1 बल्लेबाज, बॉलिंग में वरुण टॉप पर बरकरार, हार्दिक को नुकसान
क्रिकेट
Abhishek Sharma

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Latest Cricket News

Updated on:

06 Nov 2025 11:46 am

Published on:

06 Nov 2025 11:45 am

Hindi News / Sports / Cricket News / शुभमन गिल से कहीं ज्यादा बेहतर हैं इन 2 ओपनर के T20i आंकड़े, एक बिना मौका मिले हुआ बाहर तो दूसरे के साथ हो रहा भेदभाव

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

Champions League: मैनचेस्टर सिटी ने बोरुसिया डॉर्टमुंड को 4-1 से हराया, फिल फोडेन ने दागे 2 गोल

MAN Utd vs MAN City
क्रिकेट

क्या चौथे टी20 में फेल होने पर कटेगा शुभमन गिल का पत्ता? गौतम गंभीर से लंबी बातचीत का वीडियो हुआ वायरल

Gautam Gambhir chat with Shubman Gill
क्रिकेट

IND vs AUS: टी20 टीम में वापसी करते ही मैक्सवेल रचेंगे इतिहास? स्टोइनिस के पास भी बड़ा मौका, पढ़ें क्या है मामला

Glenn Maxwell
क्रिकेट

अब यही मेरा लक्ष्य… एशेज के पहले टेस्ट से बाहर होने पर छलका पैट कमिंस का दर्द 

Pat Cummins
क्रिकेट

IND vs AUS ट्रैविस हेड के बाहर, लेकिन भारतीय टीम की बढ़ी मुश्किलें, इस खतरनाक बल्लेबाज की हुई ऑस्ट्रेलिया टीम में एंट्री, आज चौथे टी20 में बिखेरेंगे जलवा

क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.