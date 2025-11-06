शुभमन गिल से कहीं ज्यादा बेहतर हैं इन 2 ओपनर के T20i आंकड़े, एक बिना मौका मिले हुआ बाहर तो दूसरे के साथ हो रहा भेदभाव

Shubman Gill: भारतीय टेस्‍ट और वनडे टीम की कमान सौंपने के बाद शुभमन गिल को टी20 टीम बतौर उपकप्‍तान और सलामी बल्‍लेबाज के रूप में खिलाया जा रहा है। जबकि वह इस मोर्चे पर लगातार फेल हो रहे हैं। टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में मौजूदा चार ओपनर अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल यशस्‍वी जायसवाल और संजू सैमसन के पिछले दो साल के आंकड़ों देखें तो गिल सबसे खराब औसत और स्‍ट्राइक रेट के साथ सबसे निचले पायदान पर हैं। अभिषेक ने शानदार प्रदर्शन के साथ अपनी जगह पक्‍की कर रखी है, लेकिन जायसवाल को मौका दिए बगैर बाहर करना और संजू का बल्‍लेबाजी क्रम बार-बार बदलना सवाला खड़े करता है। इसी वजह से गिल को टी20 टीम से बाहर करने की मांग उठ रही है।