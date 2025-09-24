T20 वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया से निकाल दिए जाएंगे संजू सैमसन?

Sanju Samson: टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज संजू सैमसन (Sanju Samson) को एशिया कप 2025 के लिए भारतीय स्क्वाड में तो शामिल किया गया, लेकिन उनका प्रदर्शन और टीम का रवैया दोनों ही चर्चा में हैं। छोटी टीमों के खिलाफ उन्हें टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी का मौका दिया जा सकता था, मगर कोच गौतम गंभीर और टीम मैनेजमेंट ने उन्हें लगातार नजरअंदाज किया।
संजू सैमसन को अब तक खेले गए 4 मैचों में केवल 2 में ही खेलने का मौका मिला। ओमान के खिलाफ उनकी बल्लेबाज़ी बेहद धीमी रही और पाकिस्तान के खिलाफ भी वे बड़ी पारी नहीं खेल सके। वहीं, हाल ही के बांग्लादेश मुकाबले में तो उन्हें बल्लेबाजी का मौका तक नहीं दिया गया। यही वजह है कि उनके फॉर्म पर सवाल खड़े हो रहे हैं ।
भारतीय टीम मे सैमसन के फॉर्म में गिरावट के चलते उनका भविष्य संकट में दिख रहा है। क्रिकेट एक्सपर्ट्स का मानना है कि उन्हें लगातार बल्लेबाज़ी के अवसर दिए जाने चाहिए, ताकि उनका आत्मविश्वास और खेल दोनों निखर सकें।
आईपीएल 2026 से पहले संजू सैमसन के राजस्थान रॉयल्स छोड़ने की खबरें भी सुर्खियों में हैं। बताया जा रहा है कि वे टीम से रिलीज़ होने की इच्छा जता चुके हैं। हाल ही में चेन्नई सुपर किंग्स के साथ संभावित ट्रेड की चर्चा भी सामने आई थी, लेकिन फिलहाल इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स के साथ ट्रेड की बात भी हुई थी, लेकिन इसे खारिज कर दिया गया ।
अब क्रिकेट फैन्स की नजरें सैमसन के अगले कदम पर टिकी हैं। अगर उन्हें आने वाले मैचों में ज्यादा मौका नहीं मिलता, तो टीम इंडिया में उनकी जगह बनाए रखना मुश्किल हो सकता है। आईपीएल 2026 की नीलामी से पहले उनका फैसला भी उनके करियर को नई दिशा दे सकता है।