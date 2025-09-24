T20 वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया से निकाल दिए जाएंगे संजू सैमसन?

आईपीएल 2026 से पहले संजू सैमसन के राजस्थान रॉयल्स छोड़ने की खबरें भी सुर्खियों में हैं। बताया जा रहा है कि वे टीम से रिलीज़ होने की इच्छा जता चुके हैं। हाल ही में चेन्नई सुपर किंग्स के साथ संभावित ट्रेड की चर्चा भी सामने आई थी, लेकिन फिलहाल इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स के साथ ट्रेड की बात भी हुई थी, लेकिन इसे खारिज कर दिया गया ।