Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

T20 वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया से निकाल दिए जाएंगे संजू सैमसन?

Asia Cup 2025 में संजू सैमसन को अब तक खेले गए 4 मैचों में केवल 2 में ही खेलने का मौका मिला।

भारत

Satya Brat Tripathi

अंशिका वर्मा

Sep 24, 2025

Sanju Samson: टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज संजू सैमसन (Sanju Samson) को एशिया कप 2025 के लिए भारतीय स्क्वाड में तो शामिल किया गया, लेकिन उनका प्रदर्शन और टीम का रवैया दोनों ही चर्चा में हैं। छोटी टीमों के खिलाफ उन्हें टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी का मौका दिया जा सकता था, मगर कोच गौतम गंभीर और टीम मैनेजमेंट ने उन्हें लगातार नजरअंदाज किया।

प्लेइंग इलेवन में सीमित मौके

संजू सैमसन को अब तक खेले गए 4 मैचों में केवल 2 में ही खेलने का मौका मिला। ओमान के खिलाफ उनकी बल्लेबाज़ी बेहद धीमी रही और पाकिस्तान के खिलाफ भी वे बड़ी पारी नहीं खेल सके। वहीं, हाल ही के बांग्लादेश मुकाबले में तो उन्हें बल्लेबाजी का मौका तक नहीं दिया गया। यही वजह है कि उनके फॉर्म पर सवाल खड़े हो रहे हैं ।

टीम इंडिया से बाहर होने का खतरा

भारतीय टीम मे सैमसन के फॉर्म में गिरावट के चलते उनका भविष्य संकट में दिख रहा है। क्रिकेट एक्सपर्ट्स का मानना है कि उन्हें लगातार बल्लेबाज़ी के अवसर दिए जाने चाहिए, ताकि उनका आत्मविश्वास और खेल दोनों निखर सकें।

राजस्थान रॉयल्स से अलग होने की खबरें

आईपीएल 2026 से पहले संजू सैमसन के राजस्थान रॉयल्स छोड़ने की खबरें भी सुर्खियों में हैं। बताया जा रहा है कि वे टीम से रिलीज़ होने की इच्छा जता चुके हैं। हाल ही में चेन्नई सुपर किंग्स के साथ संभावित ट्रेड की चर्चा भी सामने आई थी, लेकिन फिलहाल इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स के साथ ट्रेड की बात भी हुई थी, लेकिन इसे खारिज कर दिया गया ।

आगे की राह

अब क्रिकेट फैन्स की नजरें सैमसन के अगले कदम पर टिकी हैं। अगर उन्हें आने वाले मैचों में ज्यादा मौका नहीं मिलता, तो टीम इंडिया में उनकी जगह बनाए रखना मुश्किल हो सकता है। आईपीएल 2026 की नीलामी से पहले उनका फैसला भी उनके करियर को नई दिशा दे सकता है।

ये भी पढ़ें

टीम इंडिया को लगा बड़ा झटका, वेस्टइंडीज के खिलाफ टीम के ऐलान से पहले चोटिल हुआ तेज गेंदबाज
क्रिकेट

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket New

Cricket News

Cricket news in Hindi

Updated on:

24 Sept 2025 10:13 pm

Published on:

24 Sept 2025 10:08 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / T20 वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया से निकाल दिए जाएंगे संजू सैमसन?

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.