क्रिकेट

साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज से टीम इंडिया में होगी ऋषभ पंत की वापसी, फिर बलि का बकरा बनेगा ये स्टार खिलाड़ी!

India vs South Africa T20i Series: ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के आखिरी तीन टी20 मैचों में प्‍लेइंग 11 में नहीं चुने गए संजू सैमसन अब टीम इंडिया से बाहर हो सकते हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ ऋषभ पंत की वापसी पर उन्‍हें बलि का बकरा बनाया जा सकता है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Nov 25, 2025

India vs South Africa T20i Series

ऋषभ पंत। (फोटो सोर्स: ANI)

India vs South Africa T20i Series: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच गुवाहाटी टेस्‍ट के बाद 30 नवंबर से 3 मैचों की वनडे सीरीज और उसके बाद 9 दिसंबर से पांच मैचों की टी20 सीरीज खेली जाएगी। वनडे सीरीज के लिए हाल ही 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की गई है। जल्‍द ही टी20 सीरीज के लिए स्‍क्‍वॉड का ऐलान किया जाएगा। इससे पहले माना जा रहा है कि क्रिकेट के इस सबसे छोटे फॉर्मेट में ऋषभ पंत की वापसी हो सकती है, जो कि भारत के लिए अपना आखिरी टी20 मुकाबला पिछले साल 28 जुलाई को श्रीलंका के खिलाफ पल्‍लकेले में खेले थे। इसके साथ ही चर्चा है कि उनकी वापसी पर संजू सैमसन को बलि का बकरा बनाया जा सकता है।

ऑस्‍ट्रेलिया दौरे पर भी हुई थी अनदेखी

बता दें कि संजू सैमसन ऑस्‍ट्रेलिया दौरे पर भारतीय टी20 टीम का हिस्‍सा थे। उन्‍हें उस दौरान पहले टी20 के लिए प्‍लेइंग 11 में मौका मिला था, लेकिन मैच बारिश से धुलने के चलते उन्‍हें बल्‍लेबाजी का मौका नहीं मिल सका। इसके बाद दूसरे मैच में उन्‍हें अप्रत्‍याशित रूप से नंबर-3 पर उतार दिया गया, जिसमें वह सिर्फ 2 रन ही बना सके और बदकिस्‍मती से भारत वह मुकाबला हार गया। इस सीरीज अगले दो मैच जीतकर भारत ने भले ही सीरीज 2-1 से जीत ली। लेकिन, शेष तीनों मैचों में संजू सैमसन को प्‍लेइंग इलेवन में शामिल नहीं किया गया।

संजू टी20 वर्ल्‍ड कप 2026 के प्‍लान से बाहर!

ऑस्‍ट्रेलिया के दौरे पर संजू सैमसन को इस तरह बाहर किए जाने के बाद से माना जा रहा है कि उन्‍हें टीम के टी20 वर्ल्‍ड कप 2026 के प्‍लान से बाहर किया जा सकता है। क्‍योंकि शीर्ष क्रम में उनकी जगह नहीं बन रही है और अब मध्‍यक्रम में भी मौका नहीं मिल रहा है। जबकि उनके टी20 आंकड़े कमाल के हैं। वह इस क्रिकेट फॉर्मेट में भारत के इकलौते ऐसे बल्‍लेबाज हैं, जिन्‍होंने तीन शतक लगाए हैं।

ऋषभ पंत के टी20 आंकड़े

वहीं, ऋषभ पंत के टी20 रिकॉर्ड की बात करें तो उन्‍होंने अभी तक भारत के लिए कुल 76 टी20 मैचों की 66 पारियों में 23.25 के औसत और 127.40 के स्‍ट्राइक रेट से 1209 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्‍ले से तीन अर्धशतक आए हैं। माना जा रहा है कि टीम मैनेजमेंट पंत को प्रमुख विकेटकीपर बल्‍लेबाज के रूप में चुन सकता है और जितेश शर्मा को बतौर अतिरिक्‍त विकेटकीपर बल्‍लेबाज टीम में शामिल कर सकता है।

वनडे टीम में भी नहीं मिली जगह

बता दें कि पहले उम्‍मीद जताई जा रही थी कि श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल के चोटिल होने के चलते सेलेक्‍टर्स उन्‍हें साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भी चुन सकते हैं। लेकिन, चयनकर्ताओं ने उनके स्‍थान पर रुतुराज गायकवाड़ को चुना। जबकि गायकवाड़ ने भारत के लिए आखिरी वनडे इंटरनेशनल 2023 में खेला था। इसी तरह पंत भी टी20 टीम में वापसी कर सकते हैं।

आगामी टी20 सीरीज के लिए संभावित भारतीय टीम

अभिषेक शर्मा, यशस्‍वी जायसवाल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, ऋषभ पंत (विकेट कीपर), शिवम दुबे, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, रिंकू सिंह, वाशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह और जितेश शर्मा।

खबर शेयर करें:

Hindi News / Sports / Cricket News / साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज से टीम इंडिया में होगी ऋषभ पंत की वापसी, फिर बलि का बकरा बनेगा ये स्टार खिलाड़ी!

