साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज से टीम इंडिया में होगी ऋषभ पंत की वापसी, फिर बलि का बकरा बनेगा ये स्टार खिलाड़ी!

India vs South Africa T20i Series: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच गुवाहाटी टेस्‍ट के बाद 30 नवंबर से 3 मैचों की वनडे सीरीज और उसके बाद 9 दिसंबर से पांच मैचों की टी20 सीरीज खेली जाएगी। वनडे सीरीज के लिए हाल ही 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की गई है। जल्‍द ही टी20 सीरीज के लिए स्‍क्‍वॉड का ऐलान किया जाएगा। इससे पहले माना जा रहा है कि क्रिकेट के इस सबसे छोटे फॉर्मेट में ऋषभ पंत की वापसी हो सकती है, जो कि भारत के लिए अपना आखिरी टी20 मुकाबला पिछले साल 28 जुलाई को श्रीलंका के खिलाफ पल्‍लकेले में खेले थे। इसके साथ ही चर्चा है कि उनकी वापसी पर संजू सैमसन को बलि का बकरा बनाया जा सकता है।