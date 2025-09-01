Asia Cup से पहले संजू सैमसन ने मचाया कोहराम, 30 छक्के जड़ते हुए KCL में लगाया रनों का अंबार

Sanju Samson, Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 शुरू होने में लगभग एक हफ्ते का समय बचा है। इसके लिए भारतीय स्क्वाड का ऐलान पहले ही किया जा चुका है। टीम में शुभमन गिल को शामिल किए जाने के बाद से बैटिंग कॉम्बिनेशन को लेकर बहस जारी है। क्योंकि गिल को उपकप्तान बनाया गया है, ऐसे में उनका प्लेइंग 11 में शामिल होना तय है।
कुछ रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि गिल एशिया कप में विस्फोटक विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन की जगह सलामी बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देंगे। मुख्य चयनकर्ता अजित गारकर ने भी बयान दिया था कि सैमसन सलामी बल्लेबाजी इसलिए कर रहे थे, क्योंकि गिल टीम से बाहर थे। लेकिन सैमसन का बतौर सलामी बल्लेबाज प्रदर्शन गिल या किसी अन्य भारतीय बल्लेबाज से कही बेहतर है।
एशिया कप की टीम चुने जाने के बाद सैमसन का बल्ला आग उगल रहा है। वे इस वक़्त केरल क्रिकेट लीग (KCL) में कोच्चि ब्लू टाइगर्स (KBT) के लिए खेल रहे हैं। रविवार को एलेप्पी रिपल्स के खिलाफ खेले गए मैच में संजू ने एक बार फिर विकराल रूप धरण करते हुए गेंदबाजों की जमकर धुनाई की। संजू ने इस मैच में 41 गेंदों में 2 चौके और 9 छक्के की मदद से 83 रन ठोके। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 202.44 का रहा।
केरल क्रिकेट लीग में पिछली पांच पारियों में यह संजू का चौथा 50+ स्कोर है। कोल्लम सेलर्स के खिलाफ उन्होंने मात्र 42 गेंद पर शतक ठोकते हुए 13 चौके और 5 छक्के की मदद से 51 गेंदों में 121 रन की पारी खेली थी। वहीं त्रिशूर टाइटंस के खिलाफ उन्होंने 46 गेंद में 4 चौके और 9 छक्के की मदद से 89 रन कि पारी खेली। अदानी त्रिवेंद्रम रॉयल्स के खिलाफ संजू ने 37 गेंद पर चार चौके और पांच छक्के की मदद से 62 रन बनाए थे।
इस तरह संजू केसीएल में अबतक 30 छक्के लगा चुके हैं। उन्होंने अबतक छह मैचों की पांच पारियों में 73.60 की शानदार औसत से 368 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से एक शतक और 3 अर्धशतक निकले हैं। वह सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। संजू के इस जोरदार प्रदर्शन ने चयनकर्ताओं और टीम मैनेजमेंट को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या गिल को उनकी जगह सलामी बल्लेबाजी करना सही फैसला होगा? केसीएल के प्रदर्शन के बाद सैमसन ने सलामी बल्लेबाजी के लिए अपनी दावेदारी मजबूत कर ली है।