Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

Asia Cup से पहले संजू सैमसन ने मचाया कोहराम, 30 छक्के जड़ते हुए KCL में लगाया रनों का अंबार

संजू सैमसन केसीएल में अबतक 30 छक्के लगा चुके हैं। उन्होंने अबतक छह मैचों की पांच पारियों में 73.60 की शानदार औसत से 368 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से एक शतक और 3 अर्धशतक निकले हैं।

भारत

Siddharth Rai

Sep 01, 2025

KCL में अबतक एक शतक और तीन अर्धशतक जड़ चुके हैं संजू सैमसन (Photo - KCL 2025/X)

Sanju Samson, Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 शुरू होने में लगभग एक हफ्ते का समय बचा है। इसके लिए भारतीय स्क्वाड का ऐलान पहले ही किया जा चुका है। टीम में शुभमन गिल को शामिल किए जाने के बाद से बैटिंग कॉम्बिनेशन को लेकर बहस जारी है। क्योंकि गिल को उपकप्तान बनाया गया है, ऐसे में उनका प्लेइंग 11 में शामिल होना तय है।

गिल के टीम में चुने जाने से बैटिंग कॉम्बिनेशन को लेकर बहस

कुछ रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि गिल एशिया कप में विस्फोटक विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन की जगह सलामी बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देंगे। मुख्य चयनकर्ता अजित गारकर ने भी बयान दिया था कि सैमसन सलामी बल्लेबाजी इसलिए कर रहे थे, क्योंकि गिल टीम से बाहर थे। लेकिन सैमसन का बतौर सलामी बल्लेबाज प्रदर्शन गिल या किसी अन्य भारतीय बल्लेबाज से कही बेहतर है।

ये भी पढ़ें

KCL में आग उगल रहा है संजू सैमसन का बल्ला, तूफानी शतक और अर्धशतक जड़ मजबूत की एशिया कप में ओपनिंग की दावेदारी
क्रिकेट
Team India Playing XI for Asia Cup 2025

KCL में आग उगल रहा है संजू सैमसन का बल्ला

एशिया कप की टीम चुने जाने के बाद सैमसन का बल्ला आग उगल रहा है। वे इस वक़्त केरल क्रिकेट लीग (KCL) में कोच्चि ब्लू टाइगर्स (KBT) के लिए खेल रहे हैं। रविवार को एलेप्पी रिपल्स के खिलाफ खेले गए मैच में संजू ने एक बार फिर विकराल रूप धरण करते हुए गेंदबाजों की जमकर धुनाई की। संजू ने इस मैच में 41 गेंदों में 2 चौके और 9 छक्के की मदद से 83 रन ठोके। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 202.44 का रहा।

सैमसन ने पांच पारियों में चार 50+ स्कोर बनाए

केरल क्रिकेट लीग में पिछली पांच पारियों में यह संजू का चौथा 50+ स्कोर है। कोल्लम सेलर्स के खिलाफ उन्होंने मात्र 42 गेंद पर शतक ठोकते हुए 13 चौके और 5 छक्के की मदद से 51 गेंदों में 121 रन की पारी खेली थी। वहीं त्रिशूर टाइटंस के खिलाफ उन्होंने 46 गेंद में 4 चौके और 9 छक्के की मदद से 89 रन कि पारी खेली। अदानी त्रिवेंद्रम रॉयल्स के खिलाफ संजू ने 37 गेंद पर चार चौके और पांच छक्के की मदद से 62 रन बनाए थे।

अबतक 30 छक्के जड़ चुके हैं सैमसन

इस तरह संजू केसीएल में अबतक 30 छक्के लगा चुके हैं। उन्होंने अबतक छह मैचों की पांच पारियों में 73.60 की शानदार औसत से 368 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से एक शतक और 3 अर्धशतक निकले हैं। वह सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। संजू के इस जोरदार प्रदर्शन ने चयनकर्ताओं और टीम मैनेजमेंट को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या गिल को उनकी जगह सलामी बल्लेबाजी करना सही फैसला होगा? केसीएल के प्रदर्शन के बाद सैमसन ने सलामी बल्लेबाजी के लिए अपनी दावेदारी मजबूत कर ली है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

एशिया कप 2025

Published on:

01 Sept 2025 07:56 am

Hindi News / Sports / Cricket News / Asia Cup से पहले संजू सैमसन ने मचाया कोहराम, 30 छक्के जड़ते हुए KCL में लगाया रनों का अंबार

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट