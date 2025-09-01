Asia Cup से पहले संजू सैमसन ने मचाया कोहराम, 30 छक्के जड़ते हुए KCL में लगाया रनों का अंबार

इस तरह संजू केसीएल में अबतक 30 छक्के लगा चुके हैं। उन्होंने अबतक छह मैचों की पांच पारियों में 73.60 की शानदार औसत से 368 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से एक शतक और 3 अर्धशतक निकले हैं। वह सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। संजू के इस जोरदार प्रदर्शन ने चयनकर्ताओं और टीम मैनेजमेंट को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या गिल को उनकी जगह सलामी बल्लेबाजी करना सही फैसला होगा? केसीएल के प्रदर्शन के बाद सैमसन ने सलामी बल्लेबाजी के लिए अपनी दावेदारी मजबूत कर ली है।