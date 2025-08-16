Asia Cup 2025 से पहले संजू सैमसन ने बल्ले से उड़ाया गर्दा, महज इतनी गेंदों पर ठोक दिया अर्धशतक

Sanju Samson hits 50 before Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 के बीसीसीआई की ओर से भारतीय टीम का ऐलान 19 अगस्‍त को किया जाना है। 9 सितंबर से शुरू होने वाले इस टूर्नामेंट में भारत अपने अभियान का आगाज 10 सितंबर से यूएई के खिलाफ करेगा। टीम की घोषणा से पहले एक बड़ी खुशखबरी आई है। संजू सैमसन ने अपने बल्‍ले से गर्दा उड़ाते हुए विस्‍फोटक अंदाज में अर्धशतक जड़ा है। इस अर्धशतक के साथ ही उन्‍होंने एशिया कप के लिए अपनी दावेदारी भी मजबूत की है। सैमसन भारतीय टी20 टीम में सलामी बल्‍लेबाज के साथ सलामी बल्‍लेबाज की भूमिका निभाते हैं।