Asia Cup 2025 से पहले संजू सैमसन ने बल्ले से उड़ाया गर्दा, महज इतनी गेंदों पर ठोक दिया अर्धशतक

Sanju Samson hits 50 before Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 के बीसीसीआई की ओर से भारतीय टीम का ऐलान 19 अगस्त को किया जाना है। 9 सितंबर से शुरू होने वाले इस टूर्नामेंट में भारत अपने अभियान का आगाज 10 सितंबर से यूएई के खिलाफ करेगा। टीम की घोषणा से पहले एक बड़ी खुशखबरी आई है। संजू सैमसन ने अपने बल्ले से गर्दा उड़ाते हुए विस्फोटक अंदाज में अर्धशतक जड़ा है। इस अर्धशतक के साथ ही उन्होंने एशिया कप के लिए अपनी दावेदारी भी मजबूत की है। सैमसन भारतीय टी20 टीम में सलामी बल्लेबाज के साथ सलामी बल्लेबाज की भूमिका निभाते हैं।
दरअसल, शुक्रवार को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर केरल क्रिकेट एसोसिएशन (KCA) के ग्रीनफील्ड स्टेडियम में लेज़र और संगीत शो के साथ नई अत्याधुनिक एलईडी फ्लडलाइट्स का उद्घाटन किया गया। इस दौरान सचिन बेबी की अगुवाई वाली केसीए अध्यक्ष एकादश और संजू सैमसन की अगुवाई वाली केसीए सचिव एकादश के बीच मैच भी खेला गया। बता दें कि ये वही स्टेडियम है, जो आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 में एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की जगह लेने वाला है।
मैच की बात करें तो सचिन बेबी की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए रोहन कुन्नुमल के 29 गेंदों में 60 और अभिजीत प्रवीण के 18 गेंदों में 47 रनों की बदौलत 20 ओवरों में 8 विकेट के नुकसान पर 184 रन बनाए। वहीं, सचिव एकादश की ओर से शराफुद्दीन ने 25 रन देकर 3 विकेट तो सिजोमन जोसेफ ने दो विकेट अपने नाम किए।
संजू सैमसन की अगुवाई वाली सचिव एकादश की ओर से जवाबी कार्रवाई की शुरुआत विष्णु विनोद के सिर्फ 29 गेंदों में 69 रनों की तूफानी पारी से की। पावरप्ले के बाद पारी सैमसन के हाथों में आ गई। चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए सैमसन ने आक्रामक पारी खेली। सैमसन ने महज 36 गेंदों पर 54 रन बनाए और लगातार विकेट गिरने के बावजूद पारी को संभाले रखा। मुश्किल स्थिति में और 8 गेंदों में 13 रन चाहिए थे, इसी बीच संजू आउट हो गए। हालांकि बेसिल थम्पी के छक्के ने दो गेंद शेष रहते एक विकेट से रोमांचक जीत दिलाई।