संजू सैमसन पहले ही नेट सेशन में हुए चोटिल! फिर छक्कों की बारिश कर उड़ाया गर्दा

Sanju Samson Latest News: एशिया कप 2025 में संजू सैमसन टीम इंडिया टी20 में शुभमन गिल की वापसी के बाद चर्चा में बने हुए हैं। इसी बीच एक रिपोर्ट में दावा किया कि संजू दुबई में पहले नेट सेशन के दौरान ही चोटिल हो गए। हालांकि इसके बाद फैंस को अच्‍छी खबर भी सुनने को मिली है।

भारत

lokesh verma

Sep 07, 2025

Sanju Samson Latest News
एशिया कप 2025 से पहले नेट प्रैक्टिस के दौरान संजू सैमसन। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/RevSportzGlobal)

Sanju Samson Latest News: एशिया कप 2025 के लिए दुबई पहुंचते ही भारतीय टीम ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। हेड कोच गौतम गंभीर की कोचिंग में कप्‍तान सूर्यकुमार यादव समेत सभी खिलाड़ी नेट पर जमकर पसीना बहा रहे हैं, जिसकी जानकारी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने सोशल मीडिया के माध्‍यम से साझा की है। इसी बीच एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि भारत की तैयारियों की शुरुआत अच्छी नहीं रही। दुबई में प्रशिक्षण के पहले दिन संजू सैमसन चोटिल हो गए। हालांकि इसके बाद फैंस को अच्‍छी खबर भी सुनने को मिली।

पहले सेशन में लंगड़ाते नजर आए संजू!

दरअसल, रेवस्पोर्ट्ज़ की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि दुबई में भारत के प्रशिक्षण सत्र के दौरान संजू सैमसन पूरी तरह से फिट नहीं थे। रिपोर्ट के अनुसार, सैमसन भारतीय सहयोगी स्टाफ के थ्रोडाउन का सामना करते हुए लंगड़ा रहे थे। केरल के इस सुपरस्टार को सत्र के दौरान दर्द भी महसूस हो रहा था। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद संजू फिर से चर्चा में आ गए।

फिर नेट्स में लगाए जमकर छक्‍के 

रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि जैसे-जैसे सत्र आगे बढ़ा संजू सैमसन बेहतर लय में नजर आए। नेट सेशन से कुछ घंटों तक बाहर रहने के बाद संजू ने नेट्स में जमकर छक्के लगाए। संजू पिछले कुछ दिनों से अच्‍छी लय में नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि टीम मैनेजमेंट उन्‍हें शीर्ष क्रम में बरकरार रखता है या नहीं।

पिछले 10 टी20 मैचों में तीन शतक

30 वर्षीय संजू सैमसन ने पिछले 10 टी20 मैचों में तीन शतक लगाए हैं। उन्‍होंने अभिषेक शर्मा के साथ बतौर ओपनर कई बड़ी साझेदारी की हैं। लेकिन, शुभमन गिल की टीम में वापसी के चलते उनका ओपनिंग में उतरना मुश्किल नजर आ रहा है। सोचने वाली बात ये है कि टी20 में सबसे ज्‍यादा शतक लगाने वाला इस खिलाड़ी को हर कोई दिग्‍गज नजरअंदाज क्‍यों कर रहा है?

