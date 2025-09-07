संजू सैमसन पहले ही नेट सेशन में हुए चोटिल! फिर छक्कों की बारिश कर उड़ाया गर्दा

Sanju Samson Latest News: एशिया कप 2025 के लिए दुबई पहुंचते ही भारतीय टीम ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। हेड कोच गौतम गंभीर की कोचिंग में कप्‍तान सूर्यकुमार यादव समेत सभी खिलाड़ी नेट पर जमकर पसीना बहा रहे हैं, जिसकी जानकारी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने सोशल मीडिया के माध्‍यम से साझा की है। इसी बीच एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि भारत की तैयारियों की शुरुआत अच्छी नहीं रही। दुबई में प्रशिक्षण के पहले दिन संजू सैमसन चोटिल हो गए। हालांकि इसके बाद फैंस को अच्‍छी खबर भी सुनने को मिली।