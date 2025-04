PBKS vs RR: संजू सैमसन ने IPL में रचा इतिहास, शेन वॉर्न का बड़ा रिकॉर्ड तोड़ डाला

Sanju Samson Most wins as RR Captain in IPL: संजू सैमसन की अगुवाई वाली राजस्‍थान रॉयल्‍स ने आईपीएल 2025 (IPL2025) के 18वें मैच में शनिवार को पंजाब किंग्‍स के खिलाफ 50 रन से जीत दर्ज की है। इस मैच को जीतते ही संजू सैमसन ने शेन वॉर्न का एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया है।

भारत•Apr 06, 2025 / 11:08 am• lokesh verma

Sanju Samson Most wins as RR Captain in IPL: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2025) का 18वां मैच शनिवार को मुल्‍लांपुर के महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में पंजाब किंग्‍स और राजस्‍थान रॉयल्‍स के बीच खेला गया। संजू सैमसन की अगुवाई वाली राजस्‍थान रॉयल्‍स ने पहले बल्‍लेबाजी करते हुए चार विकेट के नुकसान पर 205 रन बनाए और फिर पंजाब किंग्‍स को 155 रनों पर रोकते हुए 50 रन से शानदार जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही बतौर कप्‍तान संजू सैमसन ने शेन वॉर्न का एक बड़ा रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है।