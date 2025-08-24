एशिया कप 2025 में संजू नहीं होंगे अभिषेक शर्मा के ओपनिंग पार्टनर, खुद सैमसन ने दिए संकेत

Sanju Samson not open in Asia Cup 2025: 2024 के टी20 वर्ल्ड कप के बाद से अधिकतर मैचों में संजू सैमसन ही अभिषेक शर्मा के साथ भारतीय टीम के लिए टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में ओपनिंग की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। पिछले 10 टी20 मुकाबलों में संजू सैमसन के बल्ले से तीन शतक भी आए हैं। वह इस फॉर्मेट में ऐसा करने वाले पहले भारतीय हैं। हालांकि, इस दौरान उनकी अन्य पारियां उतनी अच्छी नहीं रहीं। इसके बाद भी वह ओपनिंग के सबसे बड़े दावेदार हैं, लेकिन टीम इंडिया के सेलेक्टर्स को लगता है कि शुभमन गिल के होते किसी अन्य को ये जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती है। संजू को एशिया कप 2025 के लिए टी20 स्क्वॉड में जगह तो दी गई है, लेकिन वह ओपनिंग नहीं करेंगे। सैमसन भी शायद इस बात को समझ गए हैं।
बता दें कि एशिया कप 2025 के लिए भारतीय स्क्वॉड की घोषणा करते समय चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर साफ कहा था कि शुभमन गिल के उपलब्ध नहीं होने की वजह से संजू सैमसन से ओपनिंग कराई जा रही थी। गिल टी20 टीम में वापस आ गए हैं और वे उपकप्तान भी हैं तो सैमसन को ओपनिंग का ख्याल त्यागना होगा। ऐसे में उनके लिए बैटिंग ऑर्डर में एक ही स्लॉट बचता है, जो कि छह नंबर है। ओपनिंग अभिषेक और शुभमन करेंगे तो नंबर-3 पर तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव नंबर-4 और हार्दिक पंड्या नंबर-5 पर खेलेंगे।
संजू सैमसन को भी शायद अब ये बात पूरी तरह से समझ आ गई है कि टॉप ऑर्डर में उनकी जगह नहीं बची है। टीम मैनेजमेंट उनको प्लेइंग 11 में बतौर विकेटकीपर-बल्लेबाज एक फिनिशर की भूमिका में चाहता है। इसी वजह से सैमसन ने भी नंबर-6 के लिए के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी है। केरल प्रीमियर लीग में भी वह नंबर-6 पर ही बल्लेबाजी करते दिखे हैं।
घरेलू टी20 लीग में संजू सैमसन कोच्चि ब्लू टाइगर्स के लिए खेल रहे हैं। सैमसन टाइगर्स के पहले मैच में बल्लेबाजी करने नहीं आए। वहीं, दूसरे मैच में नंबर-6 पर बल्लेबाजी करने उतरे, लेकिन उनका प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा। वह 22 गेंदों का सामना करते हुए 13 रन ही बना पाए, वह भी बगैर किसी बाउंड्री के। इससे साफ होता है कि अब संजू नंबर-6 के लिए तैयारी कर रहे हैं।