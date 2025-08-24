एशिया कप 2025 में संजू नहीं होंगे अभिषेक शर्मा के ओपनिंग पार्टनर, खुद सैमसन ने दिए संकेत

Sanju Samson not open in Asia Cup 2025: 2024 के टी20 वर्ल्‍ड कप के बाद से अधिकतर मैचों में संजू सैमसन ही अभिषेक शर्मा के साथ भारतीय टीम के लिए टी20 अंतरराष्‍ट्रीय मैचों में ओपनिंग की जिम्‍मेदारी संभाल रहे थे। पिछले 10 टी20 मुकाबलों में संजू सैमसन के बल्‍ले से तीन शतक भी आए हैं। वह इस फॉर्मेट में ऐसा करने वाले पहले भारतीय हैं। हालांकि, इस दौरान उनकी अन्‍य पारियां उतनी अच्छी नहीं रहीं। इसके बाद भी वह ओपनिंग के सबसे बड़े दावेदार हैं, लेकिन टीम इंडिया के सेलेक्‍टर्स को लगता है कि शुभमन गिल के होते किसी अन्‍य को ये जिम्‍मेदारी नहीं दी जा सकती है। संजू को एशिया कप 2025 के लिए टी20 स्क्वॉड में जगह तो दी गई है, लेकिन वह ओपनिंग नहीं करेंगे। सैमसन भी शायद इस बात को समझ गए हैं।