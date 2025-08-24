Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

एशिया कप 2025 में संजू नहीं होंगे अभिषेक शर्मा के ओपनिंग पार्टनर, खुद सैमसन ने दिए संकेत

Sanju Samson not open in Asia Cup 2025: संजू सैमसन को शायद अब ये समझ आ गया है कि उन्‍हें एशिया कप 2025 में अभिषेक शर्मा के साथ ओपनिंग की जिम्‍मेदारी नहीं मिलेगी। चीफ सेलेक्‍टर अजीत अगरकर भी ये साफ कर चुके हैं कि शुभमन गिल की गैरमौजूदगी में ही सैमसन को ओपनर बनाया गया था।

भारत

lokesh verma

Aug 24, 2025

Sanju Samson not open in Asia Cup 2025
संजू सैमसन को बल्‍लेबाजी के गुर सिखाते गौतम गंभीर। (फोटो सोर्स: IANS)

Sanju Samson not open in Asia Cup 2025: 2024 के टी20 वर्ल्‍ड कप के बाद से अधिकतर मैचों में संजू सैमसन ही अभिषेक शर्मा के साथ भारतीय टीम के लिए टी20 अंतरराष्‍ट्रीय मैचों में ओपनिंग की जिम्‍मेदारी संभाल रहे थे। पिछले 10 टी20 मुकाबलों में संजू सैमसन के बल्‍ले से तीन शतक भी आए हैं। वह इस फॉर्मेट में ऐसा करने वाले पहले भारतीय हैं। हालांकि, इस दौरान उनकी अन्‍य पारियां उतनी अच्छी नहीं रहीं। इसके बाद भी वह ओपनिंग के सबसे बड़े दावेदार हैं, लेकिन टीम इंडिया के सेलेक्‍टर्स को लगता है कि शुभमन गिल के होते किसी अन्‍य को ये जिम्‍मेदारी नहीं दी जा सकती है। संजू को एशिया कप 2025 के लिए टी20 स्क्वॉड में जगह तो दी गई है, लेकिन वह ओपनिंग नहीं करेंगे। सैमसन भी शायद इस बात को समझ गए हैं।

संजू के लिए अब सिर्फ एक ही स्‍लॉट बचा

बता दें कि एशिया कप 2025 के लिए भारतीय स्‍क्‍वॉड की घोषणा करते समय चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर साफ कहा था कि शुभमन गिल के उपलब्‍ध नहीं होने की वजह से संजू सैमसन से ओपनिंग कराई जा रही थी। गिल टी20 टीम में वापस आ गए हैं और वे उपकप्तान भी हैं तो सैमसन को ओपनिंग का ख्‍याल त्‍यागना होगा। ऐसे में उनके लिए बैटिंग ऑर्डर में एक ही स्‍लॉट बचता है, जो कि छह नंबर है। ओपनिंग अभिषेक और शुभमन करेंगे तो नंबर-3 पर तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव नंबर-4 और हार्दिक पंड्या नंबर-5 पर खेलेंगे।

ये भी पढ़ें

Asia Cup: जब ताश के पत्तों की तरह 38 रन पर ढेर हुई ये टीम, एक भी बल्‍लेबाज नहीं छू सका था दहाई का आंकड़ा
क्रिकेट
Asia Cup Lowest Total

संजू सैमसन ने खुद दिए ये संकेत

संजू सैमसन को भी शायद अब ये बात पूरी तरह से समझ आ गई है कि टॉप ऑर्डर में उनकी जगह नहीं बची है। टीम मैनेजमेंट उनको प्लेइंग 11 में बतौर विकेटकीपर-बल्लेबाज एक फिनिशर की भूमिका में चाहता है। इसी वजह से सैमसन ने भी नंबर-6 के लिए के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी है। केरल प्रीमियर लीग में भी वह नंबर-6 पर ही बल्लेबाजी करते दिखे हैं। 

घरेलू लीग में नंबर-6 पर उतर रहे संजू

घरेलू टी20 लीग में संजू सैमसन कोच्चि ब्लू टाइगर्स के लिए खेल रहे हैं। सैमसन टाइगर्स के पहले मैच में बल्लेबाजी करने नहीं आए। वहीं, दूसरे मैच में नंबर-6 पर बल्‍लेबाजी करने उतरे, लेकिन उनका प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा। वह 22 गेंदों का सामना करते हुए 13 रन ही बना पाए, वह भी बगैर किसी बाउंड्री के। इससे साफ होता है कि अब संजू नंबर-6 के लिए तैयारी कर रहे हैं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

एशिया कप 2025

Published on:

24 Aug 2025 09:25 am

Hindi News / Sports / Cricket News / एशिया कप 2025 में संजू नहीं होंगे अभिषेक शर्मा के ओपनिंग पार्टनर, खुद सैमसन ने दिए संकेत

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.