संजू सैमसन या जितेश शर्मा किसे मिलेगा एशिया कप के लिए भारत की प्लेइंग 11 में मौका? हो गया साफ

Sanju Samson or Jitesh Sharma: एशिया कप 2025 के लिए भारत की प्‍लेइंग इलेवन को लेकर तस्‍वीर कुछ साफ होती नजर आ रही है। सबसे ज्‍यादा टेंशन शुभमन गिल की टीम में वापसी के बाद संजू सैमसन को लेकर है। दुबई स्थित आईसीसी एकेडमी में भारतीय टीम ने उच्च-स्तरीय आखिरी अभ्यास सत्र किया। सोमवार शाम को हुए इस सत्र में सबकी निगाहें एक कोने पर थीं, जहां संजू सैमसन एशिया कप से पहले भारत के अंतिम प्रशिक्षण सत्र से दूर अकेले बैठे थे। वह विकेटकीपिंग अभ्यास के लिए दस्ताने पहनकर सबसे पहले पहुंचे थे। लेकिन, जैसे ही बल्‍लेबाजी रोटेशन शुरू हुआ सैमसन अकेले नजर आए।