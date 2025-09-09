संजू सैमसन या जितेश शर्मा किसे मिलेगा एशिया कप के लिए भारत की प्लेइंग 11 में मौका? हो गया साफ

Sanju Samson or Jitesh Sharma: एशिया कप 2025 के लिए भारत की प्लेइंग इलेवन को लेकर तस्वीर कुछ साफ होती नजर आ रही है। सबसे ज्यादा टेंशन शुभमन गिल की टीम में वापसी के बाद संजू सैमसन को लेकर है। दुबई स्थित आईसीसी एकेडमी में भारतीय टीम ने उच्च-स्तरीय आखिरी अभ्यास सत्र किया। सोमवार शाम को हुए इस सत्र में सबकी निगाहें एक कोने पर थीं, जहां संजू सैमसन एशिया कप से पहले भारत के अंतिम प्रशिक्षण सत्र से दूर अकेले बैठे थे। वह विकेटकीपिंग अभ्यास के लिए दस्ताने पहनकर सबसे पहले पहुंचे थे। लेकिन, जैसे ही बल्लेबाजी रोटेशन शुरू हुआ सैमसन अकेले नजर आए।
केरल के इस बल्लेबाज ने अपनी पिछली दस टी20 पारियों में तीन शतक लगाए हैं, लेकिन उन्हें अंतिम अभ्यास सत्र में बल्लेबाजी के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा। वह पैड पहने नेट्स के आसपास मंडराते रहे, लेकिन जितेश शर्मा, शिवम दुबे, तिलक वर्मा और हार्दिक पंड्या ने बारी-बारी से मैदान पर बल्लेबाजी की, जिसके बाद उन्हें नजरअंदाज़ कर दिया गया। इससे पिछले प्रशिक्षण सत्रों में भी, जितेश को स्वाभाविक शुरुआती खिलाड़ियों के साथ बल्लेबाजी करने के लिए प्राथमिकता दी गई थी।
इसके बाद शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव और अभिषेक शर्मा ने भी बल्लेबाजी की और प्रत्येक को कई बार मौका दिया गया। सैमसन ने आखिरकार बाकी सभी के बाद ही बल्लेबाजी की। एक नेट गेंदबाज ने उन्हें हाफ-ट्रैकर गेंद दी, जिसकी टाइमिंग उन्होंने गलत कर दी। अंतिम 11 में जगह बनाने की कोशिश कर रहे किसी खिलाड़ी के लिए इन संकेतों को नज़रअंदाज करना मुश्किल होता है।
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो हेड कोच गौतम गंभीर ने कीपिंग अभ्यास के दौरान सैमसन के साथ एक संक्षिप्त बातचीत की। गंभीर ने 2024 टी20 विश्व कप के बाद कार्यभार संभालने के बाद से सैमसन की प्रशंसा की है, लेकिन अब वह एक कठोर फैसला लेने के लिए तैयार दिख रहे हैं। सैमसन को जितेश शर्मा जैसे खिलाड़ी के लिए बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है, जिन्होंने अपना आखिरी अंतरराष्ट्रीय मैच 20 महीने पहले खेला था।
अभ्यास सत्रों को देखकर जितेश शर्मा का दावा और मजबूत हो गया है। आईपीएल 2025 के दौरान आरसीबी में निचले क्रम के फिनिशर के रूप में उनकी भूमिका बिल्कुल वैसी ही थी, जिसकी भारत को दरकार है। शुभमन गिल को उप-कप्तान के रूप में फिर से नियुक्त करने और शीर्ष क्रम में शामिल करने के साथ टीम मैनेजमेंट जितेश पर भरोसा जताने के मूड में नजर आ रहा है।