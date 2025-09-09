Patrika LogoSwitch to English

संजू सैमसन या जितेश शर्मा किसे मिलेगा एशिया कप के लिए भारत की प्लेइंग 11 में मौका? हो गया साफ

Sanju Samson or Jitesh Sharma: एशिया कप 2025 से पहले भारतीय टीम आखिरी अभ्‍यास सत्र सोमवार को दुबई स्थित आईसीसी में हुआ, जिसमें संजू सैमसन को दरकिनार किया गया। इससे साफ हो गया है कि सैमसन की जगह जितेश शर्मा को प्‍लेइंग इलेवन में जगह मिल सकती है।

भारत

lokesh verma

Sep 09, 2025

Sanju Samson or Jitesh Sharma
भारतीय टीम के विकेटकीपर-बल्‍लेबाज संजू सैमसन। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/BCCI)

Sanju Samson or Jitesh Sharma: एशिया कप 2025 के लिए भारत की प्‍लेइंग इलेवन को लेकर तस्‍वीर कुछ साफ होती नजर आ रही है। सबसे ज्‍यादा टेंशन शुभमन गिल की टीम में वापसी के बाद संजू सैमसन को लेकर है। दुबई स्थित आईसीसी एकेडमी में भारतीय टीम ने उच्च-स्तरीय आखिरी अभ्यास सत्र किया। सोमवार शाम को हुए इस सत्र में सबकी निगाहें एक कोने पर थीं, जहां संजू सैमसन एशिया कप से पहले भारत के अंतिम प्रशिक्षण सत्र से दूर अकेले बैठे थे। वह विकेटकीपिंग अभ्यास के लिए दस्ताने पहनकर सबसे पहले पहुंचे थे। लेकिन, जैसे ही बल्‍लेबाजी रोटेशन शुरू हुआ सैमसन अकेले नजर आए।

जितेश, शिवम, तिलक और पंड्या के बाद नहीं कराई बल्‍लेबाजी

केरल के इस बल्लेबाज ने अपनी पिछली दस टी20 पारियों में तीन शतक लगाए हैं, लेकिन उन्‍हें अंतिम अभ्‍यास सत्र में बल्‍लेबाजी के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा। वह पैड पहने नेट्स के आसपास मंडराते रहे, लेकिन जितेश शर्मा, शिवम दुबे, तिलक वर्मा और हार्दिक पंड्या ने बारी-बारी से मैदान पर बल्लेबाजी की, जिसके बाद उन्हें नजरअंदाज़ कर दिया गया। इससे पिछले प्रशिक्षण सत्रों में भी, जितेश को स्वाभाविक शुरुआती खिलाड़ियों के साथ बल्लेबाजी करने के लिए प्राथमिकता दी गई थी।

ये भी पढ़ें

एशिया कप में शिवम दुबे बेंच पर बैठेंगे या प्‍लेइंग इलेवन में होंगे शामिल, कोच मोर्ने मोर्कल ने बताया प्‍लान
क्रिकेट
Shivam Dube in Asia Cup 2025

सैमसन को आखिर में मिला मौका

इसके बाद शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव और अभिषेक शर्मा ने भी बल्लेबाजी की और प्रत्येक को कई बार मौका दिया गया। सैमसन ने आखिरकार बाकी सभी के बाद ही बल्लेबाजी की। एक नेट गेंदबाज ने उन्हें हाफ-ट्रैकर गेंद दी, जिसकी टाइमिंग उन्होंने गलत कर दी। अंतिम 11 में जगह बनाने की कोशिश कर रहे किसी खिलाड़ी के लिए इन संकेतों को नज़रअंदाज करना मुश्किल होता है।

गौतम गंभीर ले सकते हैं कठोर फैसला

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो हेड कोच गौतम गंभीर ने कीपिंग अभ्यास के दौरान सैमसन के साथ एक संक्षिप्त बातचीत की। गंभीर ने 2024 टी20 विश्व कप के बाद कार्यभार संभालने के बाद से सैमसन की प्रशंसा की है, लेकिन अब वह एक कठोर फैसला लेने के लिए तैयार दिख रहे हैं। सैमसन को जितेश शर्मा जैसे खिलाड़ी के लिए बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है, जिन्होंने अपना आखिरी अंतरराष्ट्रीय मैच 20 महीने पहले खेला था।

जितेश शर्मा का दावा मजबूत

अभ्‍यास सत्रों को देखकर जितेश शर्मा का दावा और मजबूत हो गया है। आईपीएल 2025 के दौरान आरसीबी में निचले क्रम के फिनिशर के रूप में उनकी भूमिका बिल्‍कुल वैसी ही थी, जिसकी भारत को दरकार है। शुभमन गिल को उप-कप्तान के रूप में फिर से नियुक्त करने और शीर्ष क्रम में शामिल करने के साथ टीम मैनेजमेंट जितेश पर भरोसा जताने के मूड में नजर आ रहा है।

