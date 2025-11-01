बार-बार फ्लॉप होने के बावजूद‌ कप्तान सूर्या और कोच गंभीर इस क्रिकेटर पर मेहरबान, ये आंकड़े़ आपको करेंगे हैरान?

संजू सैमसन के आउट ऑफ फार्म होने की वजह से विकेट-कीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा को ऑस्ट्रेलिया दौरे पर अब तक मौका नहीं मिला है। ऐसे में अगले मुकाबले में मेजबान टीम के खिलाफ जितेश शर्मा को खेलने का मौका मिले तो हैरानी नहीं होगी। उन्होंने भारत के लिए 9 T20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 147.05 की स्ट्राइक से 100 रन बनाए हैं, उनका T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वोच्च स्कोर 35 रन है। जितेश शर्मा ने अपना आखिरी T20 अंतरराष्ट्रीय मैच जनवरी 2024 में अफगानिस्तान के खिलाफ खेला था।