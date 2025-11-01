Patrika LogoSwitch to English

बार-बार फ्लॉप होने के बावजूद‌ कप्तान सूर्या और कोच गंभीर इस क्रिकेटर पर मेहरबान, ये आंकड़े़ आपको करेंगे हैरान?

IND vs AUS 3rd T20I : भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की टी-20I सीरीज का तीसरा मुकाबला रविवार को खेला जाएगा। अब तक दोनों टीमों के बीच कुल 34 बार भिड़ंत हुई है। इनमें भारत ने 20 मैच जीते हैं, जबकि उसे ऑस्ट्रेलिया से 12 मुकाबलों में शिकस्त झेलनी पड़ी है। वहीं दोनों टीमों के बीच खेले गए दो मैच बेनतीजे रहे हैं।

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Nov 01, 2025

suryakumar yadav gautam gambhir

भारतीय टी-20I टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव और कोच गौतम गंभीर। (Photo Credit- @X)

Sanju Samson and Jitesh Sharma: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रविवार को 5 मैचों की T20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज का तीसरा मुकाबला होबार्ट में 2 नवंबर को खेला जाएगा। इस मुकाबले से पहले भारतीय टीम के प्लेइंग- 11 को लेकर सवाल खड़े हो गए, क्योंकि लगातार कई मैच में खराब प्रदर्शन के बावजूद कप्तान सूर्यकमार यादव और कोच गौतम गंभीर 33 वर्षीय खिलाड़ी मेहरबान हैं। यह खिलाड़ी हाल ही में मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया से खेले गए दूसरे टी-20I मैच में भी फ्लॉप रहा।

अब आप सोच रहे होंगे कि टी-20I में‌ ऐसा कौन सा खिलाड़ी है, जो लगातार आउट ऑफ फॉर्म होने के बावजूद भारतीय टीम की प्लेइंग-11 में जगह बनाने में कामयाब हो रहा है। दरअसल, यह खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि विकेट-कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन हैं, जिनको लेकर अकसर शिकायत की जाती है कि उनको पर्याप्त मौके नहीं मिलते। हालांकि सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में कई मौके दिए जाने के बावजूद उनका फ्लॉप शो जारी है।

मेलबर्न में भी किया निराश

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मेलबर्न में खेले गए दूसरे T20 अंतरराष्ट्रीय मैच में भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन ने एक बार फिर अपने प्रदर्शन से सभी को निराश किया है। यह तब है जब उन्हें कप्तान सूर्यकुमार यादव ने तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए भेजा और वह खुद चौथे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरे। संजू सैमसन ने इस मैच में चार गेंद का सामना किया और दो रन बनाकर एलबीडब्ल्यू आउट हुए।

9 टी-20I मैच में सिर्फ एक अर्द्धशतक

संजू सैमसन के पिछले 9 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच पर गौर‌ करें तो उन्हें 5 इनिंग में खेलने का मौका मिला, लेकिन वह कुछ खास कमाल नहीं कर पाए हैं और वह कुल 134 रन‌‌‌ ही बना सके हैं, जिसमें एक अर्द्धशतक शामिल हैं।

क्या इस खिलाड़ी को मिलेगा मौका?

संजू सैमसन के आउट ऑफ फार्म होने की वजह से विकेट-कीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा को ऑस्ट्रेलिया दौरे पर अब तक मौका नहीं मिला है। ऐसे में अगले मुकाबले में मेजबान टीम के खिलाफ जितेश शर्मा को खेलने का मौका मिले तो हैरानी नहीं होगी। उन्होंने भारत के लिए 9 T20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 147.05 की स्ट्राइक से 100 रन बनाए हैं, उनका T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वोच्च स्कोर 35 रन है। जितेश शर्मा ने अपना आखिरी T20 अंतरराष्ट्रीय मैच जनवरी 2024 में अफगानिस्तान के खिलाफ खेला था।

