दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में नंबर 4 खाली, ये तीन खिलाड़ी ले सकते हैं श्रेयस अय्यर की जगह, एक का औसत 50 से ज्यादा

तिलक वर्मा और संजू सैमसन ने एशिया कप 2025 में बेहतरीन प्रदर्शन किया (Photo - EspnCricinfo)
Shreyas Iyar Replacement,India vs South Africa ODI Squad: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी में खेले गए तीसरे वनडे में कैच करते वक्त श्रेयस अय्यर की पसलियों में गंभीर चोट लग गई थी। इसके चलते उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। चोट की गंभीरता को देखते हुए अय्यर कम से कम दो महीने तक मैदान से दूर रहेंगे और 30 नवंबर से दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शुरू हो रही वनडे सीरीज में भी हिस्सा नहीं ले पाएंगे। अब उनकी जगह कौन लेगा, इस पर बहस छिड़ गई है। आइए नजर डालते हैं उन तीन संभावित खिलाड़ियों पर, जिन्हें इस सीरीज में मौका मिल सकता है।
सबसे मजबूत विकल्प है संजू सैमसन हैं। उन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हालिया वनडे सीरीज के लिए नहीं चुना गया था। मुख्य चयनकर्ता अजित अगरकर ने स्पष्ट किया था कि सैमसन टॉप ऑर्डर बल्लेबाज हैं, इसलिए उन्हें स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया। अब जबकि नंबर चार की जगह खाली है, सैमसन को मौका देना उचित होगा।
संजू शानदार फॉर्म में हैं और उनका आखिरी वनडे दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ही था, जहां उन्होंने 114 गेंदों पर शानदार 108 रनों की पारी खेली। सैमसन ने अब तक 16 वनडे मैचों में 56.66 के प्रभावशाली औसत से 510 रन बनाए हैं, जिसमें एक शतक और तीन अर्धशतक शामिल हैं। वे श्रेयस अय्यर की जगह नंबर चार पर आसानी से फिट हो सकते हैं और भरपूर रन जुटा सकते हैं।
तिलक वर्मा को वनडे क्रिकेट में ज्यादा मौके नहीं मिले हैं। लेकिन वर्तमान फॉर्म में वे शानदार फॉर्म में हैं और लगातार रन बना रहे हैं। एशिया कप 2025 फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने मुश्किल वक़्त पर मैच-विनिंग पारी खेली थी। बल्लेबाजी के साथ - साथ वे पार्ट-टाइम ऑफ-स्पिन गेंदबाजी भी करते हैं। यह भारतीय जमीन पर एक अच्छा विकल्प भी साबित हो सकता है।
तिलक वर्मा ने अब तक 4 वनडे मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 68 रन बनाए हैं। उनका औसत 23.00 है, उनका उच्चतम स्कोर 52 है, जो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दिसंबर 2023 में बनाया था। तिलक वर्मा दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में भारत की बल्लेबाजी को नंबर चार या पांच पर मजबूती दे सकते हैं।
असम के युवा ऑलराउंडर रियान पराग ने पिछले साल श्रीलंका के खिलाफ वनडे डेब्यू किया था। जहां उन्होंने न सिर्फ बल्लेबाजी की, बल्कि गेंदबाजी से भी प्रभावित किया। एकमात्र वनडे में उन्होंने 15 रन बनाए और नौ ओवर फेंककर तीन विकेट झटके थे। हालांकि, चोट के कारण वह जल्द ही टीम से बाहर हो गए।
टी20 क्रिकेट में पराग को कई मौके मिले हैं। उन्होंने 9 मैचों में 106 रन बनाए हैं और चार विकेट भी झटके हैं। वह नंबर चार पर बल्लेबाजी करने के साथ-साथ पार्ट-टाइम गेंदबाजी का विकल्प भी देते हैं, जिससे टीम का संतुलन बेहतर हो सकता है।
