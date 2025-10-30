दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में नंबर 4 खाली, ये तीन खिलाड़ी ले सकते हैं श्रेयस अय्यर की जगह, एक का औसत 50 से ज्यादा

Shreyas Iyar Replacement,India vs South Africa ODI Squad: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी में खेले गए तीसरे वनडे में कैच करते वक्त श्रेयस अय्यर की पसलियों में गंभीर चोट लग गई थी। इसके चलते उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। चोट की गंभीरता को देखते हुए अय्यर कम से कम दो महीने तक मैदान से दूर रहेंगे और 30 नवंबर से दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शुरू हो रही वनडे सीरीज में भी हिस्सा नहीं ले पाएंगे। अब उनकी जगह कौन लेगा, इस पर बहस छिड़ गई है। आइए नजर डालते हैं उन तीन संभावित खिलाड़ियों पर, जिन्हें इस सीरीज में मौका मिल सकता है।