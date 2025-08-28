फिर गरजा संजू सैमसन का बल्ला, गेंदबाजों की उधेड़ी बखियां, 37 गेंद में ठोक डाले इतने रन

एशिया कप (Asia Cup 2025) से पहले संजू सैमसन (Sanju Samson) का बल्ला जमकर है आग उगल रहा है। केरला क्रिकेट लीग (Kerala Cricket League 2025) में वह गुरुवार को त्रिवेंद्रम रॉयल्स (Trivandrum Royals) के खिलाफ ओपनिंग करने उतरे और मैदान पर चौके छक्कों की बारिश कर दी। संजू सैमसंग ने हर गेंदबाज को धोया और 37 गेंद में 62 रनों की पारी खेल डाली। उन्होंने पांच छक्के और चार चौके लगाए। यह लीग में तीसरी ऐसी पारी है, जिसमें उन्होंने ओपनिंग करते हुए 50 से ज्यादा रन बनाए हैं।