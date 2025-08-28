फिर गरजा संजू सैमसन का बल्ला, गेंदबाजों की उधेड़ी बखियां, 37 गेंद में ठोक डाले इतने रन

एशिया कप (Asia Cup 2025) से पहले संजू सैमसन (Sanju Samson) का बल्ला जमकर है आग उगल रहा है। केरला क्रिकेट लीग (Kerala Cricket League 2025) में वह गुरुवार को त्रिवेंद्रम रॉयल्स (Trivandrum Royals) के खिलाफ ओपनिंग करने उतरे और मैदान पर चौके छक्कों की बारिश कर दी। संजू सैमसंग ने हर गेंदबाज को धोया और 37 गेंद में 62 रनों की पारी खेल डाली। उन्होंने पांच छक्के और चार चौके लगाए। यह लीग में तीसरी ऐसी पारी है, जिसमें उन्होंने ओपनिंग करते हुए 50 से ज्यादा रन बनाए हैं।
इससे पहले संजू सैमसन ने कोल्लम सेलर्स के खिलाफ 121 रनों की पारी खेली थी, जिसमें उन्होंने 14 चौके और सात छक्के लगाए थे। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 237 से भी अधिक रहा था। कोच्चि ब्लू टाइगर्स को उनकी शतकीय पारी की बदौलत चार विकेट से जीत मिली थी। संजू सैमसन ने त्रिशूल टाइटंस के खिलाफ अर्धशतकीय पारी खेली। त्रिशूल टाइटंस के खिलाफ संजू सैमसन ने 89 रनों की पारी खेली।
कालीकट ग्लोबस्टार के खिलाफ वह ओपनिंग करने नहीं उतरे और 9 रन बनाकर आउट हो गए। इस मुकाबले में भी कोच्चि ब्ल्यू टाइगर्स को हार का सामना करना पड़ा। आज खेले जा रहा है त्रिवेंद्रम रॉयल्स के खिलाफ संजू सैमसन फिर से ओपनिंग करने उतरे और फिर से उन्होंने गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए सिर्फ 37 गेंद में चार चौके और पांच छक्कों की मदद से 62 रन बना डाले, जिसकी बदौलत कोच्चि ब्लू टाइगर्स ने 20 ओवर में 5 विकेट गंवाकर 191 रन बनाए।
अब तक इस टूर्नामेंट में संजू सैमसन तीन बार ओपनिंग करने उतरे हैं और तीनों बार ही उन्होंने टीम को बेहतरीन शुरुआत दी है। इस दौरान उन्होंने एक शतक और दो अर्धशतकीय पारियां खेली हैं। एशिया कप से पहले संजू सैमसन का ओपनिंग करते हुए रनों का अंबार लगाना, टीम इंडिया के लिए ओपनिंग का दावेदार बनता है। देखने वाली बात यह होगी कि अभिषेक शर्मा के साथ संजू सैमसन ओपनिंग करने उतरते हैं या अभिषेक शर्मा।