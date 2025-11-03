मैदान पर बल्ले से रनों की बरसात करने वाले संजू सैमसन अब मैदान के बाहर भी दिखा रहे हैं कमाल, केरल के युवा एथलीट्स की करेंगे मदद

उनकी यह पहल सिर्फ दान नहीं, बल्कि एक दृष्टि है। यह विश्वास कि यदि सही मार्गदर्शन और मौका मिले, तो केरल के युवा भी दुनिया के खेल मंचों पर झंडा बुलंद कर सकते हैं। जब ऑस्ट्रेलिया में लोग उनके बल्ले की चमक का जश्न मना रहे हैं, उसी वक्त केरल में दो नन्हें खिलाड़ी उस इंसान के भरोसे और प्रेरणा से अपने सपनों की मंजिल पाने को दौड़ रहे हैं, जो जानता है कि मुश्किल रास्तों को पार कर ऊँचाई तक कैसे पहुँचा जाता है।