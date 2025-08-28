KCL में आग उगल रहा है संजू सैमसन का बल्ला, तूफानी शतक और अर्धशतक जड़ मजबूत की एशिया कप में ओपनिंग की दावेदारी

संजू सैमसन के इस तूफानी अवतार से क्रिकेट प्रशंसकों में काफी उत्साह है और कयास लगाए जा रहे हैं कि वो पहले या दूसरे नंबर पर बेटिंग कर सकते हैं। हाल ही में उनके कोच और मेंटर राइफी गोमेज़ ने भी कहा कि सैमसन किस नंबर पर जगह बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे इस बात को लेकर वो बिल्कुल भी परेशान नहीं है और उनका पूरा ध्यान अपने खेल पर है। वह पहले ओपनिंग और नंबर तीन पर बल्लेबाजी करते थे, लेकिन अब वह मध्य क्रम में भी खेल रहे हैं, जो उनकी टीम के लिए ज़रूरी है। संजू की किसी भी नंबर पर खेलने की अनुकूलता ही उनकी दावेदारी मजबूत करती है। उनके हाल के प्रदर्शन से ये भी साबित हो गया है कि एशिया कप के लिए संजू कितने महत्वपूर्ण हैं।