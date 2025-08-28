Patrika LogoSwitch to English

KCL में आग उगल रहा है संजू सैमसन का बल्ला, तूफानी शतक और अर्धशतक जड़ मजबूत की एशिया कप में ओपनिंग की दावेदारी

केसीएल के प्रदर्शन के बाद सैमसन ने सलामी बल्लेबाजी के लिए अपनी दावेदारी मजबूत कर ली है। वे अबतक टूर्नामेंट में एक शतक और एक अर्धशतक ठोक चुके हैं।

भारत

Siddharth Rai

Aug 28, 2025

Team India Playing XI for Asia Cup 2025
भारतीय टीम के बल्‍लेबाज और विकेटकीपर संजू सैमसन। (फोटो सोर्स: IANS)

Sanju Samson, Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 शुरू होने में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। भारतीय टीम में शुभमन गिल को शामिल किए जाने के बाद से बैटिंग कॉम्बिनेशन को लेकर बहस जारी है। कुछ रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि गिल एशिया कप में सलामी बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन केरल क्रिकेट लीग (KCL) में एक शतक और एक अर्धशतक जड़कर संजू सैमसन ने एक बार फिर दुनिया को बताया है कि क्यों वे दुनिया के सबसे अच्छे टी20 बल्लेबाज में से एक हैं।

एशिया कप में ओपनिंग की दावेदारी मजबूत

केसीएल में सैमसन के जोरदार प्रदर्शन से उनकी पोजिशनिंग बेहतर हुई है। चीफ सेलेक्टर अगरकर ने टीम के ऐलान के वक्त कहा भी था कि अभिषेक शर्मा के साथ ओपनिंग में सैमसन और गिल में से किसी एक को चुना जाएगा। केसीएल के प्रदर्शन के बाद सैमसन ने सलामी बल्लेबाजी के लिए अपनी दावेदारी मजबूत कर ली है। उन्होंने साबित कर दिया कि जब संजू का बल्ला चलता है तो गेंद सीधे बाउंड्री को टच करती है।

KCL में जमकर रन बना रहे संजू सैमसन

कोल्लम सेलर्स के खिलाफ उन्होंने मात्र 42 गेंद पर शतक ठोकते हुए 13 चौके और 5 छक्के की मदद से 51 गेंदों में 121 रन की पारी खेली थी। वहीं तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में मंगलवार को खेले गए कोच्चि ब्लू टाइगर्स और त्रिशूर टाइटंस के मुकाबले में उन्होंने एक गेंद पर ही 13 रन बनाकर क्रिकेट फैंस को हैरान कर दिया। संजू ने 5वें ओवर की चौथी गेंद पर छक्का जड़ा, एंपायर ने इसे नो बॉल बताया, जिसके सात रन मिले. इसके एवज में जब एक और गेंद डाली गई तो संजू ने उसपर भी छक्का जड़ दिया। इस मैच में सैमसन ने 46 गेंद में 4 चौके और 9 छक्के की मदद से 89 रन कि पारी खेली। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 193.48 का रहा।

कोच को भरोसा कहीं भी खेल सकते हैं सैमसन

संजू सैमसन के इस तूफानी अवतार से क्रिकेट प्रशंसकों में काफी उत्साह है और कयास लगाए जा रहे हैं कि वो पहले या दूसरे नंबर पर बेटिंग कर सकते हैं। हाल ही में उनके कोच और मेंटर राइफी गोमेज़ ने भी कहा कि सैमसन किस नंबर पर जगह बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे इस बात को लेकर वो बिल्कुल भी परेशान नहीं है और उनका पूरा ध्यान अपने खेल पर है। वह पहले ओपनिंग और नंबर तीन पर बल्लेबाजी करते थे, लेकिन अब वह मध्य क्रम में भी खेल रहे हैं, जो उनकी टीम के लिए ज़रूरी है। संजू की किसी भी नंबर पर खेलने की अनुकूलता ही उनकी दावेदारी मजबूत करती है। उनके हाल के प्रदर्शन से ये भी साबित हो गया है कि एशिया कप के लिए संजू कितने महत्वपूर्ण हैं।

Hindi News / Sports / Cricket News / KCL में आग उगल रहा है संजू सैमसन का बल्ला, तूफानी शतक और अर्धशतक जड़ मजबूत की एशिया कप में ओपनिंग की दावेदारी

