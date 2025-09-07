2026 टी20 वर्ल्डकप से पहले इस टीम के हेड कोच ने अचानक दिया इस्तीफा, बताई ये वजह

डग वॉटसन ने कहा, "मैं अपने कार्यकाल की कई बेहतरीन यादें साथ लेकर जा रहा हूं। इस टीम और कोचिंग स्टाफ के साथ काम करना सुखद रहा। गर्व है कि मैं टीम को आईसीसी सीडब्ल्यूसीएल2 क्वालीफाइंग तालिका में शीर्ष पर छोड़ रहा हूं। अब मुझे अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताने का इंतजार है। क्रिकेट स्कॉटलैंड के साबताथ काम करना मेरे लिए सम्मान की बात रही। मैं आगे भी उनकी प्रगति को करीब से देखूंगा। मैं सभी को भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं।"