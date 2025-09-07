Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

2026 टी20 वर्ल्डकप से पहले इस टीम के हेड कोच ने अचानक दिया इस्तीफा, बताई ये वजह

जुलाई 2023 में आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप यूरोप क्वालीफायर में स्कॉटलैंड को जीत दिलाने वाले डग वॉटसन को 2024 की शुरुआत में स्थायी मुख्य कोच की जिम्मेदारी सौंपी गई थी।

भारत

Vivek Kumar Singh

Sep 07, 2025

dough watson scotland cricket team
डग वाटसन ने स्कॉटलैंड के हेड कोच के पद से इस्तीफा दिया (फोटो- IANS)

डग वॉटसन ने स्कॉटलैंड पुरुष टीम के हेड कोच पद से इस्तीफा दे दिया है। वॉटसन ने यह फैसला हालिया प्रदर्शन की समीक्षा और भविष्य के कार्यक्रमों और बजट आवंटन से जुड़ी रणनीतिक योजना के बाद लिया है। डग वॉटसन को मार्च 2023 में अंतरिम हेड कोच नियुक्त किया गया था। उनकी कोचिंग में स्कॉटलैंड की टीम टी20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफाई करने में नाकाम रही, जिसके बाद वॉटसन ने इस पद को छोड़ा है।

डग वॉटसन ने कहा, "मैं अपने कार्यकाल की कई बेहतरीन यादें साथ लेकर जा रहा हूं। इस टीम और कोचिंग स्टाफ के साथ काम करना सुखद रहा। गर्व है कि मैं टीम को आईसीसी सीडब्ल्यूसीएल2 क्वालीफाइंग तालिका में शीर्ष पर छोड़ रहा हूं। अब मुझे अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताने का इंतजार है। क्रिकेट स्कॉटलैंड के साबताथ काम करना मेरे लिए सम्मान की बात रही। मैं आगे भी उनकी प्रगति को करीब से देखूंगा। मैं सभी को भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं।"

क्रिकेट स्कॉटलैंड की मुख्य कार्यकारी अधिकारी ट्रूडी लिंडब्लेड ने कहा, "हम डग के 2023 में क्रिकेट स्कॉटलैंड से जुड़ने के बाद से किए गए समर्पण और टीम के प्रदर्शन व संस्कृति पर उनके सकारात्मक प्रभाव के लिए आभारी हैं। लेकिन 2026 और आगे की योजनाओं को देखते हुए यह स्पष्ट हो गया कि बदलाव की जरूरत है। मैं डग को दिल से धन्यवाद देती हूं। डग और उनके परिवार के उज्ज्वल भविष्य की कामना करती हूं।"

ये भी पढ़ें

विराट कोहली और रोहित शर्मा के फैंस के लिए गुड न्यूज, इसी महीने मैदान पर दिख सकते हैं दोनों स्टार
क्रिकेट
Virat Kohli and Rohit Sharma

क्वालीफायर में किया था अच्छा प्रदर्शन

हालांकि, जिम्बाब्वे में हुए आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप क्वालीफायर में डग वॉटसन ने टीम का मार्गदर्शन किया था, जहां स्कॉटलैंड ने तीन पूर्ण सदस्य देशों के खिलाफ शानदार जीत दर्ज की। जुलाई 2023 में आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप यूरोप क्वालीफायर में स्कॉटलैंड को जीत दिलाने वाले डग वॉटसन को 2024 की शुरुआत में स्थायी मुख्य कोच की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। डग वॉटसन के कोचिंग कार्यकाल में स्कॉटलैंड ने 2024 आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप में अच्छा प्रदर्शन किया।

इस दौरान स्कॉटलैंड ने नामीबिया और ओमान पर जीत दर्ज की। टीम के ग्रुप में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसी दिग्गज टीमें थीं। टीम सुपर आठ चरण में जगह बनाने से मामूली अंतर से चूक गई। नए पुरुष हेड कोच की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। मार्च 2026 में नामीबिया में होने वाली आईसीसी सीडब्ल्यूसीएल2 सीरीज से पहले नियुक्ति पूरी कर ली जाएगी।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Published on:

07 Sept 2025 04:45 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / 2026 टी20 वर्ल्डकप से पहले इस टीम के हेड कोच ने अचानक दिया इस्तीफा, बताई ये वजह

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट