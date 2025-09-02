टीम इंडिया की जर्सी पर छपेगा नए ब्रांड का लोगो! एशिया कप से पहले BCCI ने शुरू की आधिकारिक स्पॉन्सर की तलाश

एशिया कप 2025 में भारतीय टीम की जर्सी पर किस ब्रांड का नाम लिखा होगा, उसका फैसला अगले कुछ दिनों में हो जाएगा। मंगलवार को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने आधिकारिक इन्विटेशन जारी किया। बता दें कि इससे पहले ड्रीम 11 (Dream 11) भारतीय नेशनल क्रिकेट टीम को मुख्य स्पॉन्सर था लेकिन देश में नए गेमिंग बिल के पास होने के बाद ड्रीम 11 ने स्पॉन्सरशिप से पीछे हट गया। जिसके बाद क्रिकेट टीम एशिया कप से पहले नए प्रायोजक की तलाश में है।
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने नेशनल टीम के लिए प्रमुख स्पॉन्सर अधिकारों के लिए इंट्रेस्ट जताने के लिए इन्वाइट भेजा है। जिसमें लिखा है, "भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड राष्ट्रीय टीम के मेन स्पॉन्सर राइट हासिल करने के लिए प्रतिष्ठित संस्थाओं से बिड लगाने के लिए आमंत्रित करता है। बीसीसीआई राष्ट्रीय टीम के प्रमुख प्रायोजक अधिकार हासिल करने वाले को 5,00,000 रुपये जमा कराना होगा।
इससे पहले विल्स (Wills), सहारा (Sahara India), स्टार (Star India), ओपो (Oppo India) और बाइज्यूस (Byju's) भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य स्पॉन्सर रहे हैं। बता दें कि ड्रीम 11 (Dream11) ने 2023 में बायजू की जगह भारतीय क्रिकेट टीम का मुख्य प्रायोजन बना था और यह डील 358 करोड़ रुपये (घरेलू मैचों के लिए 3 करोड़ रुपये और बाहरी मैचों के लिए 1 करोड़ रुपये) में हुई थी। ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक 2025 के आने के बाद से ड्रीम 11 ने बीच में ही डील खत्म कर दिया, जो उसका अधिकार था। जिसके बाद अब BCCI नए स्पॉन्सर की तलाश कर रहा है।
ब्रैंड्स को अपना इंट्रेस्ट दिखाने के लिए BCCI ने इनवाइट (IEOI- Invitation for Expression of Interest) 2 सितंबर को जारी कर दी है। अब ब्रैंड्स 5 लाख रुपए में IEOI खरीद सकेंगी। 12 तारीख तक ब्रैंड्स के पास मौका है और 16 सितंबर को ये घोषणा हो जाएगी कि टीम इंडिया की जर्सी पर किस ब्रैंड का लोगो होगा। इसका मतलब ये है कि एशिया कप के शुरुआती मुकाबलों में भारतीय टीम बिना स्पोन्सर के नाम की जर्सी के साथ मैदान पर उतरेगी।