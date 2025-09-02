टीम इंडिया की जर्सी पर छपेगा नए ब्रांड का लोगो! एशिया कप से पहले BCCI ने शुरू की आधिकारिक स्पॉन्सर की तलाश

इससे पहले विल्स (Wills), सहारा (Sahara India), स्टार (Star India), ओपो (Oppo India) और बाइज्यूस (Byju's) भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य स्पॉन्सर रहे हैं। बता दें कि ड्रीम 11 (Dream11) ने 2023 में बायजू की जगह भारतीय क्रिकेट टीम का मुख्य प्रायोजन बना था और यह डील 358 करोड़ रुपये (घरेलू मैचों के लिए 3 करोड़ रुपये और बाहरी मैचों के लिए 1 करोड़ रुपये) में हुई थी। ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक 2025 के आने के बाद से ड्रीम 11 ने बीच में ही डील खत्म कर दिया, जो उसका अधिकार था। जिसके बाद अब BCCI नए स्पॉन्सर की तलाश कर रहा है।