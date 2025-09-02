Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

टीम इंडिया की जर्सी पर छपेगा नए ब्रांड का लोगो! एशिया कप से पहले BCCI ने शुरू की आधिकारिक स्पॉन्सर की तलाश

एशिया कप 2025 में भारतीय टीम की जर्सी पर किस ब्रांड का नाम लिखा होगा, उसका फैसला अगले कुछ दिनों में हो जाएगा। मंगलवार को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने आधिकारिक इन्विटेशन जारी किया।

भारत

Vivek Kumar Singh

Sep 02, 2025

Team India
एशिया कप 2025 के लिए भारतीय क्रिकेट टीम (Photo Credit - ANI)

एशिया कप 2025 में भारतीय टीम की जर्सी पर किस ब्रांड का नाम लिखा होगा, उसका फैसला अगले कुछ दिनों में हो जाएगा। मंगलवार को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने आधिकारिक इन्विटेशन जारी किया। बता दें कि इससे पहले ड्रीम 11 (Dream 11) भारतीय नेशनल क्रिकेट टीम को मुख्य स्पॉन्सर था लेकिन देश में नए गेमिंग बिल के पास होने के बाद ड्रीम 11 ने स्पॉन्सरशिप से पीछे हट गया। जिसके बाद क्रिकेट टीम एशिया कप से पहले नए प्रायोजक की तलाश में है।

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने नेशनल टीम के लिए प्रमुख स्पॉन्सर अधिकारों के लिए इंट्रेस्ट जताने के लिए इन्वाइट भेजा है। जिसमें लिखा है, "भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड राष्ट्रीय टीम के मेन स्पॉन्सर राइट हासिल करने के लिए प्रतिष्ठित संस्थाओं से बिड लगाने के लिए आमंत्रित करता है। बीसीसीआई राष्ट्रीय टीम के प्रमुख प्रायोजक अधिकार हासिल करने वाले को 5,00,000 रुपये जमा कराना होगा।

ये भी पढ़ें

शुभमन गिल को मेरिट के आधार पर नहीं, इस वजह से एशिया कप की टीम में चुना, साथी खिलाड़ी का बड़ा खुलासा
क्रिकेट
Robin Uthappa on Shubman Gill Selection

टीम इंडिया के स्पॉन्सर्स लिस्ट

इससे पहले विल्स (Wills), सहारा (Sahara India), स्टार (Star India), ओपो (Oppo India) और बाइज्यूस (Byju's) भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य स्पॉन्सर रहे हैं। बता दें कि ड्रीम 11 (Dream11) ने 2023 में बायजू की जगह भारतीय क्रिकेट टीम का मुख्य प्रायोजन बना था और यह डील 358 करोड़ रुपये (घरेलू मैचों के लिए 3 करोड़ रुपये और बाहरी मैचों के लिए 1 करोड़ रुपये) में हुई थी। ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक 2025 के आने के बाद से ड्रीम 11 ने बीच में ही डील खत्म कर दिया, जो उसका अधिकार था। जिसके बाद अब BCCI नए स्पॉन्सर की तलाश कर रहा है।

ब्रैंड्स को अपना इंट्रेस्ट दिखाने के लिए BCCI ने इनवाइट (IEOI- Invitation for Expression of Interest) 2 सितंबर को जारी कर दी है। अब ब्रैंड्स 5 लाख रुपए में IEOI खरीद सकेंगी। 12 तारीख तक ब्रैंड्स के पास मौका है और 16 सितंबर को ये घोषणा हो जाएगी कि टीम इंडिया की जर्सी पर किस ब्रैंड का लोगो होगा। इसका मतलब ये है कि एशिया कप के शुरुआती मुकाबलों में भारतीय टीम बिना स्पोन्सर के नाम की जर्सी के साथ मैदान पर उतरेगी।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

एशिया कप 2025

Cricket News

Updated on:

02 Sept 2025 02:45 pm

Published on:

02 Sept 2025 02:21 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / टीम इंडिया की जर्सी पर छपेगा नए ब्रांड का लोगो! एशिया कप से पहले BCCI ने शुरू की आधिकारिक स्पॉन्सर की तलाश

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट