Shafali Verma: स्मृति मंधाना की सलाह से बदला शेफाली वर्मा का खेल, अब दक्षिण अफ्रीका की चुनौती पर है नजर

शेफाली वर्मा ने कहा कि इंग्लैंड के खिलाफ पिछली सीरीज में टीम बड़ी साझेदारियां नहीं बना सकी थी, लेकिन वर्ल्ड कप से पहले इस पर काफी काम किया गया। उन्होंने बताया कि नेट्स में उन्होंने अपनी बल्लेबाजी पर मेहनत की और खुद को मानसिक रूप से नियंत्रित रखने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि स्मृति मंधाना उन्हें लगातार शांत रहने की सलाह देती हैं। शेफाली के मुताबिक वह अक्सर हर गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के बारे में सोचती हैं, लेकिन मंधाना उन्हें जमीन पर शॉट खेलने और सही मौके का इंतजार करने को कहती हैं।