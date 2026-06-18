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Shafali Verma: स्मृति मंधाना की सलाह से बदला शेफाली वर्मा का खेल, अब दक्षिण अफ्रीका की चुनौती पर है नजर

Shafali Verma on Smriti Mandhana: विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में शानदार फॉर्म में लौटी शेफाली वर्मा ने अपनी सफलता का श्रेय स्मृति मंधाना को दिया है। मैनचेस्टर में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाले मुकाबले से पहले शेफाली ने अपनी बल्लेबाजी और टीम की तैयारियों पर खुलकर बात की।

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भारत

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Anshika Verma

Jun 18, 2026

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शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना (Photo - IANS)

विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में शानदार शुरुआत करने वाली भारतीय टीम की सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा ने अपनी फॉर्म में वापसी का श्रेय बेहतर मानसिक नियंत्रण और उपकप्तान स्मृति मंधाना की सलाह को दिया है। शेफाली का कहना है कि मंधाना ने उन्हें क्रीज पर शांत रहने और सही गेंद का इंतजार करने में काफी मदद की है।

अब तक भारत की हिट परफॉरमेंस

भारत ने टूर्नामेंट में अब तक शानदार प्रदर्शन किया है। टीम ने पहले पाकिस्तान को 64 रन से हराया और फिर नीदरलैंड्स को 95 रन से मात देकर ग्रुप-ए में चार अंकों के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया है। टीम का नेट रन रेट भी 3.975 है। नीदरलैंड्स के खिलाफ मुकाबले में शेफाली ने 38 गेंदों में 55 रन की तेज पारी खेली। उन्होंने स्मृति मंधाना के साथ पहले विकेट के लिए 115 रन की साझेदारी की, जिसकी बदौलत भारत ने 209/5 का बड़ा स्कोर बनाया।

शेफाली को मिली मंधाना से ये बड़ी सलाह

शेफाली वर्मा ने कहा कि इंग्लैंड के खिलाफ पिछली सीरीज में टीम बड़ी साझेदारियां नहीं बना सकी थी, लेकिन वर्ल्ड कप से पहले इस पर काफी काम किया गया। उन्होंने बताया कि नेट्स में उन्होंने अपनी बल्लेबाजी पर मेहनत की और खुद को मानसिक रूप से नियंत्रित रखने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि स्मृति मंधाना उन्हें लगातार शांत रहने की सलाह देती हैं। शेफाली के मुताबिक वह अक्सर हर गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के बारे में सोचती हैं, लेकिन मंधाना उन्हें जमीन पर शॉट खेलने और सही मौके का इंतजार करने को कहती हैं।

दोनों के बीच अच्छी साझेदारी

शेफाली ने बताया कि उन दोनों खिलाड़ियों के बीच समझ काफी अच्छी है। दोनों जानती हैं कि किस गेंदबाज के खिलाफ कौन ज्यादा आक्रामक खेल सकता है और कब स्ट्राइक बदलनी है। यही वजह है कि उनकी साझेदारी लगातार मजबूत होती जा रही है।

भारत की अगली चुनौती

भारत का अगला मुकाबला रविवार को मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट ग्राउंड (Old Trafford Cricket Ground) में दक्षिण अफ्रीका से होगा। शेफाली ने कहा कि पूरी बल्लेबाजी इकाई अच्छी लय में है और टीम इस महत्वपूर्ण मुकाबले के लिए पूरी तरह तैयार है।

उन्होंने गेंदबाजों की भी तारीफ की। शेफाली ने कहा कि श्री चरणी और दीप्ति शर्मा शानदार फॉर्म में हैं और टीम को उनसे काफी उम्मीदें हैं। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि वह पिछले वनडे वर्ल्ड कप फाइनल की तरह दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ फिर से मैच विजेता प्रदर्शन कर सकेंगी।

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Published on:

18 Jun 2026 01:20 pm

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