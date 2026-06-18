वैभव सूर्यवंशी। (फोटो सोर्स: IANS)
Vaibhav Sooryavanshi Strike Rate in Tri Nation A Series: श्रीलंका की मेजबानी में खेली जा रही ट्राई नेशन ए वनडे सीरीज में भारत ने फाइनल के लिए क्वालीफाई कर लिया है। अब एक बार फिर सबकी नजर वैभव सूर्यवंशी पर होंगी। उन्होंने इस सीरीज में अभी तक सभी चारों मैच खेले हैं और अपनी हर पारी का आगाज भी शानदार किया है, लेकिन वह एक भी बड़ी पारी नहीं खेल पाए हैं। भले ही उन्होंने अब तक 117 रन बनाए और वह सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप पांच बल्लेबाजों में भी शामिल नहीं हैं, लेकिन एक चीज में वह अभी भी सबसे आगे हैं और वह उनका स्ट्राइक रेट है, जिसके लिए उन्हें जाना जाता है।
भले ही वैभव इस टूर्नामेंट में छक्के और बड़ी पारी खेलने के लिए तरस रहे हैं, लेकिन स्ट्राइक रेट के मामले में कोई भी उनके आसपास नहीं है। वह 153.95 के स्ट्राइक रेट के साथ लिस्ट में शीर्ष पर हैं। उनके बाद दूसरे नंबर पर श्रीलंका के
निरोशन डिकवेला हैं, जिन्होंने 137.11 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पर 125.00 के स्ट्राइक रेट के साथ सूर्यांश शेडगे हैं।
|रैंक
|खिलाड़ी
|मैच
|पारी
|रन
|औसत
|स्ट्राइक रेट
|1
|वैभव सूर्यवंशी
|4
|4
|117
|29.25
|153.95
|2
|निरोशन डिकवेला
|3
|3
|133
|44.33
|137.11
|3
|सूर्यांश शेडगे
|4
|4
|145
|48.33
|125.00
|4
|विपराज निगम
|4
|3
|89
|29.67
|123.61
|5
|प्रियंश आर्य
|3
|3
|98
|32.67
|118.07
|6
|अविष्का फर्नांडो
|3
|3
|175
|87.50
|115.13
|7
|हसन इसाखिल
|3
|3
|94
|31.33
|109.30
|8
|प्रभसिमरन सिंह
|3
|3
|97
|32.33
|104.30
|9
|बहिर शाह
|3
|3
|152
|76.00
|101.33
|10
|इमरान मीर
|3
|3
|128
|64.00
|99.22
बता दें कि इस टूर्नामेंट में अब तक सबसे ज्यादा 234 रन ऋतुराज गायकवाड़ के नाम दर्ज हैं। इसके बाद दूसरे नंबर भारत ए कप्तान तिलक वर्मा हैं, जो 208 रन बना चुके हैं। लेकिन, आईपीएल 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय युवा सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी 117 रन के साथ इस मामले में 9वें स्थान पर हैं। वहीं, आईपीएल का ये सिक्सर किंग सिर्फ तीन छक्के ही लगा सका है। इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा छक्के सूर्यांश शेडगे (6) के नाम दर्ज हैं।
|रैंक
|खिलाड़ी
|मैच
|पारी
|रन
|चौके
|छक्के
|1
|ऋतुराज गायकवाड़
|4
|4
|234
|16
|3
|2
|तिलक वर्मा
|4
|4
|208
|15
|1
|3
|सदीरा समरविक्रमा
|3
|3
|199
|17
|0
|4
|अविष्का फर्नांडो
|3
|3
|175
|26
|3
|5
|बहिर शाह
|3
|3
|152
|15
|1
|6
|सूर्यांश शेडगे
|4
|4
|145
|6
|6
|7
|निरोशन डिकवेला
|3
|3
|133
|21
|1
|8
|इमरान मीर
|3
|3
|128
|12
|2
|9
|वैभव सूर्यवंशी
|4
|4
|117
|19
|3
|10
|प्रियंश आर्य
|3
|3
|98
|13
|3
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