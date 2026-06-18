Vaibhav Sooryavanshi Strike Rate in Tri Nation A Series: श्रीलंका की मेजबानी में खेली जा रही ट्राई नेशन ए वनडे सीरीज में भारत ने फाइनल के लिए क्‍वालीफाई कर लिया है। अब एक बार फिर सबकी नजर वैभव सूर्यवंशी पर होंगी। उन्‍होंने इस सीरीज में अभी तक सभी चारों मैच खेले हैं और अपनी हर पारी का आगाज भी शानदार किया है, लेकिन वह एक भी बड़ी पारी नहीं खेल पाए हैं। भले ही उन्‍होंने अब तक 117 रन बनाए और वह सबसे ज्‍यादा रन बनाने वाले टॉप पांच बल्‍लेबाजों में भी शामिल नहीं हैं, लेकिन एक चीज में वह अभी भी सबसे आगे हैं और वह उनका स्‍ट्राइक रेट है, जिसके लिए उन्‍हें जाना जाता है।