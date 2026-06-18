मैच की बात करें तो पाकिस्तान की टीम ने पहले बल्‍लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 9 विकेट पर 126 रन बनाए। शुरुआत बेहद खराब रही, क्‍योंकि मुनीबा अली पहली ही गेंद पर बिना खाता खोले पवेलियन लौट गईं। 10.4 ओवर में पाकिस्‍तान का स्‍कोर 50/8 था, यहां से फातिमा सना ने बेहतरीन बल्लेबाजी की और 38 गेंदों में 6 चौके और 2 छक्कों की मदद से नाबाद 55 रन बनाए। वहीं, तूबा हसन ने कप्तान का भरपूर साथ निभाया और 23 रनों की अहम पारी खेली। साउथ अफ्रीका की ओर से मारिजाने कैप ने सबसे ज्‍यादा 3 विकेट चटकाए।