महिला इंटरनेशनल क्रिकेट में इतिहास रचने की दहलीज पर दीप्ति शर्मा, दुनिया की शीर्ष गेंदबाज बनने से एक कदम दूर

नीदरलैंड के खिलाफ एक विकेट लेते ही दीप्ति शर्मा महिला इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्‍यादा 355 विकेट लेने के पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज झूलन गोस्‍वामी के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। अब भारत का विमेंस टी20 वर्ल्‍ड कप 2026 में अगला मुकाबला 21 जून साउथ अफ्रीका से है, जिसमें वह इस रिकॉर्ड को ध्‍वस्‍त कर सकती हैं। महिला इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्‍यादा विकेट लेने वाली तीसरी गेंदबाज इंग्‍लैंड की कैथरीन साइवर-ब्रंट हैं, जिनके नाम 332 विकेट दर्ज हैं।