18 जून 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

T20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर हो सकती चोटिल श्रेयंका पाटिल, कौन बनेगा रिप्लेसमेंट? रेस में 4 दावेदार

Shreyanka Patil replacement: भारत और नीदरलैंड्स के मैच के दौरान बुधवार को श्रेयंका पाटिल चोटिल हो गई थीं, जिसके बाद उनके विमेंस टी20 वर्ल्‍ड कप 2026 से बाहर होने का खतरा मंडरा रहा है। अगर वह बाहर होती है तो उनकी जगह कौन ले सकता है?

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Jun 18, 2026

Shreyanka Patil replacement

चोट लगने के बाद मैदान से बाहर जाती श्रेयंका पाटिल। (फोटो सोर्स: वीडियो स्‍क्रीन शॉट)

Shreyanka Patil replacement: विमेंस टी20 वर्ल्‍ड कप 2026 में भारतीय महिला टीम के अभियान को बड़ा झटका लगा है। बुधवार को नीदरलैंड्स के खिलाफ मुकाबले में श्रेयंका पाटिल एक गेंद ही फेंक सकी थी कि उनके टखने में चोट लग गई, जिसके बाद उन्‍हें स्‍ट्रेचर से मैदान के बाहर ले जाया गया। भले ही पूरे टूर्नामेंट से उनके बाहर होने की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि उनकी चोट काफी गंभीर है। इस वजह से वह बाकी लीग मैच भी मिस कर सकती हैं। ऐसे में हरमनप्रीत कौर एंड कंपनी उनका इंजरी रिप्लेसमेंट तलाश सकती है।

श्रेयंका अगर टी20 वर्ल्‍ड कप से बाहर करने के लिए सबसे पहले टीम मैनेजमेंट को डायग्नोसिस और रिपोर्ट के साथ आईसीसी एक लिखित रिक्वेस्ट देनी होगी। उसके बाद ही उनका रिप्लेसमेंट लिया जा सकता है। इसी बीच उनके संभावित रिप्‍लेसमेंट को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। उनकी जगह कौन ले सकता है? आइये उन चार संभावित दावेदारों पर एक नजर डालते हैं, जो इस दौड़ में सबसे आगे माने जा सकते हैं।

स्नेह राणा सबसे आगे

सबसे पहला नाम स्‍नेह राणा का है। वह ऑफ-स्पिनर है, जो पाटिल की तरह ही लोअर ऑर्डर में थोड़ी बल्‍लेबाजी भी कर सकती है। हालांकि उनका महिला प्रीमियर लीग 2026 का सीजन कुछ खास नहीं रहा था। जहां उन्‍होंने 10 मैचों में सिर्फ 1 विकेट लिया था और इकॉनमी भी 10.87 की थी। भारतीय टीम में उन्‍होंने काफी समय बिताया है। उन्‍होंने 31 टी20 इंटरनेशनल मैचों में महज 6.34 की इकॉनमी से 26 विकेट अपने नाम किए हैं। टीम मैनेजमेंट उन्‍हें फिर से टीम में शामिल कर सकता है।

वैष्णवी शर्मा को 5 टी20 इंटरनेशनल मैचों का अनुभव

दावेदारों में दूसरा नाम लेफ्ट-आर्म स्पिनर वैष्णवी शर्मा का है। टीम मैनेजमेंट उन्‍हें भी रिकॉल कर सकता है। वह 5 T20 इंटरनेशनल मैचों में पांच विकेट ले चुकी है। उस दौरान उनका इकॉनमी महज 6.26 का रहा था। हालांकि महिला प्रीमियर लीग का पिछला सीजन उनके लिए भी अच्‍छा नहीं गया था। वह मुंबई इंडियंस के लिए तीन मैचों में सिर्फ एक विकेट ही ले पाई थीं।

राजेश्वरी गायकवाड़ का टी20 इंटरनेशनल रिकॉर्ड दमदार

भारतीय टीम मैनेजमेंट अगर कुछ अलग सोच रहा है तो उनके पास अनुभवी स्पिनर राजेश्‍वरी गायकवाड़ अच्‍छा ऑप्शन हो सकता है। वह महिला प्रमियर लीग 2026 में शानदार फॉर्म में नजर आई थीं। गुजरात जायंट्स के लिए उन्होंने 8 मैचों में 8.09 की इकॉनमी से 11 विकेट लिए थे। उनका T20I रिकॉर्ड दमदार है। जहां उन्होंने महज 6.15 की इकॉनमी से 61 विकेट लिए हैं।

आरसीबी सयाली सतघारे भी अच्‍छा विकल्‍प

महिला प्रीमियर लीग 2026 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए 6 मैचों में 9 विकेट लेने वाली सयाली सतघारे भी एक अच्‍छा विकल्‍प हो सकती हैं। वह टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन बहुत बेहतर नजर आ सकती है। अमनजोत कौर और काश्वी गौतम जैसे पेस ऑलराउंडर की कमी के कारण टीम में कुछ बैलेंस की कमी है, जिसे वह भर सकती हैं। उन्‍हें इंटरनेशनल क्रिकेट में गेंदबाजी का अनुभव है, लेकिन बल्‍लेबाजी का नहीं है। वह भारत के लिए एक टेस्‍ट और तीन वनडे खेल चुकी हैं।

महिला इंटरनेशनल क्रिकेट में इतिहास रचने की दहलीज पर दीप्ति शर्मा, दुनिया की शीर्ष गेंदबाज बनने से एक कदम दूर

ये भी पढ़ें
Deepti Sharma Record

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Women's T20 World Cup 2026

Published on:

18 Jun 2026 02:27 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / T20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर हो सकती चोटिल श्रेयंका पाटिल, कौन बनेगा रिप्लेसमेंट? रेस में 4 दावेदार

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

Women's T20 World Cup 2026

Vaibhav Sooryavanshi के श्रीलंकाई खिलाड़ियों से विवाद पर BCCI का रुख साफ, कहा- मैदान के मामलों में दखल नहीं देंगे

vaibhav sooryavanshi fight with sri lankan player
क्रिकेट

IPL 2027: गर्मी और बारिश से बचाने के लिए BCCI का नया प्लान! मार्च से मई तक हो सकता है पूरा टूर्नामेंट

ipl 2027, bcci, ipl schedule, ipl 2027 start date, devajit saikia, ipl news, indian premier league, ipl weather concerns
क्रिकेट

Shafali Verma: स्मृति मंधाना की सलाह से बदला शेफाली वर्मा का खेल, अब दक्षिण अफ्रीका की चुनौती पर है नजर

shafali verma, smriti mandhana, india women cricket team, women's t20 world cup 2026, india vs south africa women, shafali verma interview, smriti mandhana advice, india women
क्रिकेट

अफगानिस्‍तान ए भी पहुंच सकता है फाइनल, जानें श्रीलंका ए के खिलाफ कितने अंतर से जीतना होगा मैच?

Afghanistan A Final Scenario
क्रिकेट

Vaibhav Sooryavanshi भले ही चूक रहे बड़ी पारी खेलने से, लेकिन स्‍ट्राइक रेट के मामले में कोई नहीं आसपास

Vaibhav Sooryavanshi Strike Rate in Tri Nation A Series
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.