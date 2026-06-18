T20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर हो सकती चोटिल श्रेयंका पाटिल, कौन बनेगा रिप्लेसमेंट? रेस में 4 दावेदार

Shreyanka Patil replacement: विमेंस टी20 वर्ल्‍ड कप 2026 में भारतीय महिला टीम के अभियान को बड़ा झटका लगा है। बुधवार को नीदरलैंड्स के खिलाफ मुकाबले में श्रेयंका पाटिल एक गेंद ही फेंक सकी थी कि उनके टखने में चोट लग गई, जिसके बाद उन्‍हें स्‍ट्रेचर से मैदान के बाहर ले जाया गया। भले ही पूरे टूर्नामेंट से उनके बाहर होने की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि उनकी चोट काफी गंभीर है। इस वजह से वह बाकी लीग मैच भी मिस कर सकती हैं। ऐसे में हरमनप्रीत कौर एंड कंपनी उनका इंजरी रिप्लेसमेंट तलाश सकती है।