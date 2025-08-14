Patrika LogoSwitch to English

महान बल्लेबाज ब्रायन लारा और क्रिस गेल के महारिकॉर्ड टूटने तय, ये बड़ी उपलब्धि हासिल करने के करीब ये स्टार

Most Centuries in ODIs for West Indies: 31 वर्षीय शाई होप करियर वनडे करियर में अब तक 18 शतक लगा चुके हैं। वह वेस्टइंडीज के लिए सर्वाधिक वनडे शतक लगाने वाले तीसरे खिलाड़ी हैं। दो शतक लगाते ही वह महान बल्लेबाज ब्रायन लारा और 8 शतक लगाते ही वह क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ देंगे।

भारत

lokesh verma

Aug 14, 2025

Most Centuries in ODIs for West Indies
Most Centuries in ODIs for West Indies: वेस्‍टइंडीज के कप्‍तान शाई होप। (फोटो सोर्स: IANS)

Most Centuries in ODIs for West Indies: वेस्टइंडीज और पाकिस्तान के बीच तीन मैचों की सीरीज के तीसरे वनडे में कैरेबियाई टीम ने शानदार जीत दर्ज करते हुए सीरीज पर 2-1 कब्‍जा जमाया। ये सीरीज विंडीज ने पाकिस्‍तान के खिलाफ 34 साल के लंबे अंतराल के बाद जीती है। इस मैच में वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप ने 120 रन की पारी खेली थी और टीम की 202 रन की जीत में बड़ी भूमिका निभाई थी। होप का वनडे फॉर्मेट में यह 18वां शतक था। जल्द ही वह वेस्टइंडीज की तरफ से सबसे ज्यादा वनडे शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन सकते हैं।

दो शतक लगाते ही लारा को पीछे छोड़ देंगे शाई होप

शाई होप वनडे फॉर्मेट में वेस्टइंडीज के लिए पिछले कुछ सालों में वह टीम के लिए सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज बनकर उभरे हैं। वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के इतिहास में एक से बढ़कर एक धुरंधर बल्लेबाज हुए हैं। लेकिन, सभी को पीछे छोड़ते हुए होप एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर सकते हैं।

हल्का सा सीम होता है तो… विंडीज के आगे घुटने टेकने वाले बाबर-रिजवान समेत इन प्‍लेयर्स पर बुरी तरह भड़के शोएब अख्तर
क्रिकेट
Shoaib Akhtar on Pakistan Team

वेस्टइंडीज के लिए वनडे में सर्वाधिक शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची में फिलहाल वह तीसरे स्थान पर हैं। उनसे आगे महान बल्लेबाज ब्रायन लारा और क्रिस गेल हैं। लारा के वनडे फॉर्मेट में 19 शतक हैं। वहीं, गेल के नाम 25 शतक हैं। होप दो शतक लगाते ही लारा को पीछे छोड़ देंगे। वहीं, गेल को पीछे छोड़ने के लिए उन्हें आठ शतक लगाने होंगे।

अगले 4-5 साल आसानी से खेल सकते हैं होप

होप फिलहाल 31 साल के हैं। टीम के कप्तान हैं। फिट हैं और फॉर्म में हैं। फॉर्म में निरंतरता बरकरार रही तो वह अगले 4-5 साल आसानी से खेल सकते हैं। ऐसे में क्रिस गेल के सर्वाधिक 25 शतक का रिकॉर्ड आसानी से तोड़ सकते हैं।

50 से ऊपर के औसत से खेल रहे होप 

शाई होप ने अपने वनडे करियर का आगाज 2016 में किया था। अब तक 137 पारियों में इस टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज ने 18 शतक और 29 अर्धशतक लगाते हुए 5,879 रन बनाए हैं। उनका सर्वाधिक स्कोर 170 है। होप का औसत 50.24 है। 50 से ऊपर का औसत बेहतरीन माना जाता है।

Latest Cricket News

Updated on:

14 Aug 2025 01:42 pm

Published on:

14 Aug 2025 01:41 pm

महान बल्लेबाज ब्रायन लारा और क्रिस गेल के महारिकॉर्ड टूटने तय, ये बड़ी उपलब्धि हासिल करने के करीब ये स्टार

